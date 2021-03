Ravintoloita, rakennusyhtiöitä, vaatekauppoja... – konkurssihakemuksia tippuu tasaisesti, pahinta piikkiä vasta pelätään

Konkurssihakemusten määrä ei ole vielä pelätynlaisesti ampaissut, mutta Suomen Yrittäjät pelkää pahimman olevan vasta edessä.

Vaateyhtiö Samuji on yksi konkurssiin haetuista yrityksistä.­

Maksukyvyttömyysrekisterin mukaan konkurssihakemusten määrä jatkui maaliskuun kahdella ensimmäisellä viikolla tasaisena. Hakemuksia tehtiin viikon 9 aikana 61 ja viikon 10 aikana 60.

Lukemat ovat vuoden 2020 vastaavia viikkoja korkeampia. Viime vuonna konkurssihakemuksia tuli Maksukyvyttömyysrekisterin mukaan viikon 9 aikana 40 ja viikkoa myöhemmin 38.

Konkurssihakemusten määrä vaihtelee hieman lähteestä riippuen. Maksukyvyttömyysrekisterin ohella dataa tuottavat Tilastokeskus ja Asiakastieto. Taloussanomat käyttää lähteenä maksukyvyttömyysrekisteriä, koska uudet hakemukset rekisteröityvät päivittäin.

Yrityssaneerauksien määrässä ei tapahtunut merkittävää muutosta viime vuoteen verrattuna maksukyvyttömyysrekisterin perusteella.

Konkurssiin haettujen yritysten joukossa on viime viikkojen tavoin monipuolisesti eri yrityksiä, kuten ravintoloita, rakennusalan liikkeitä, vaatekauppoja ja tekstiilialan värjäystä tarjoava yritys.

Tunnetummista yrityksistä konkurssiin on haettu muun muassa muotiyhtiö Samuji, pikavippejä tarjoava Blue Finance ja vuokratyövoimaa tarjoava Henkilöstöpalvelut Työntekijät HTP Oy.

Konkurssihakemusten määrän pelättiin räjähtävän, kun väliaikaisen lain tuoma suoja konkurssiin hakemista vastaan päättyi helmikuun alussa.

Varmuudella ei voida sanoa, mitkä konkurssihakemukset ovat seurausta väliaikaisen konkurssilain päättymisestä tai kuinka suurta osaa konkurssiin haetuista yrityksistä olisi haettu konkurssiin myös normaaliaikana. Osviittaa voidaan kuitenkin saada tutkailemalla sitä, kuka on jättänyt konkurssihakemuksen.

Mikäli konkurssia on hakenut ulkopuolinen hakija eli velkoja, on kyse todennäköisemmin väliaikaisen lain päättymisestä.

Ulkopuolinen hakija oli maaliskuun kahden viikon aikana noin kahdessa kolmasosassa konkurssihakemuksista.

Yrityksiä haki konkurssiin useimmiten Verohallinto. Lisäksi konkurssihakemuksien taustalla oli muun muassa työeläkevakuutusyhtiöitä, Valtiokonttori ja ulkopuolisia yrityksiä.

Ainakaan toistaiseksi valtavaa konkurssiaaltoa olla nähty.

Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen.­

Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen kertoo, ettei ole vielä tutustunut maaliskuun tilanteeseen. Helmikuun konkurssihakemuslukujen hän kertoo olleen odotettua luokkaa pitkään jatkuneen epäterveen matalan konkurssihakemusmäärän jälkeen.

Toivonen ei kuitenkaan huokaisisi vielä helpotuksesta, sillä pahimmillaan konkurssihakemushuippu nähdään vasta maalis-, huhti- ja toukokuussa.

– Emme sitä toivo, mutta se on mahdollista, Toivonen sanoo.

Konkurssihakemushuipun myöhemmän sijoittumisen puolesta puhuu helmikuun alussa voimaan tullut, väliaikainen konkurssilaki. Toivonen muistuttaa, että helmikuun alkuun päättyi poikkeuslain suoma suoja konkurssiin hakemista vastaan, mutta helmikuusta syyskuuhun on voimassa lievempi suoja.

” Toivoisin velkojilta mahdollisuuksien mukaan malttia ja joustoa.

Normaalitilassa yritys voidaan hakea konkurssiin, mikäli se ei pysty maksamaan seitsemässä päivässä konkurssiuhkaista maksukehotusta. Kyse on siis seitsemän päivän maksukyvyttömyysolettamasta, jota ei saanut käyttää viime vuoden toukokuusta tämän vuoden helmikuun alkuun. Nyt maksukyvyttömyysolettamalla saa hakea yrityksen konkurssiin, mutta aikaa on pidennetty. Helmikuun alusta syyskuun loppuun aika on 30 päivää.

– Tämä konkurssiuhkainen maksukehotus on velkojien suosima tapa hakea yrityksiä konkurssiin, sillä se ei vaadi muita todisteita ja on velkojille helppoa.

Koska pidennytty maksukyvyttömyysolettama on ollut voimassa vasta puolitoista kuukautta, on Toivosen mukaan todennäköistä, ettei sen perusteella ole vielä yrityksiä juuri haettu konkurssiin.

Onkin mahdollista, että isompi konkurssipiikki nähdään vasta nyt voimassa olevan poikkeusajan jälkeen.

– Elinvoimaiset yritykset eivät viranomaismääräyksellä saa tuloja kolmen viikon ajalta. 30 päivää tulee hyvin nopeasti vastaan ja pelkäämmekin, riittääkö tämä pidennetty aika ainakaan kaikilla toimialoilla. Se voi olla liian lyhyt aika.

Toivonen kertoo uskovansa, että velkojat käyttävät maksukyvyttömyysolettamaa konkurssiin hakemisen apuna, kun määräaika täyttyy.

Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen.­

Myös Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen sanoo pelkäävänsä sitä, että keväällä nähtäisiin konkurssiaalto.

– Toivoisin velkojilta mahdollisuuksien mukaan malttia ja joustoa. Normaalitilanteessa elinvoimaisia yhtiöitä ei kannata velkojankaan ajaa konkurssiin, Malinen muistuttaa.

Hän sanoo, että missään nimessä ei pidä huokaista helpotuksesta, vaikkei pahimpien ennusteiden mukaista konkurssiaaltoa ei ole vielä nähty.

– Monilla yrityksillä oli puskureita vuosi sitten, mutta puskurit eivät riitä loputtomiin. Uhka lisääntyy päivä päivältä.

Malinen haluaa myös korostaa, että konkurssien lisäksi moni yrittäjä pohtii lopettamista. Suomen Yrittäjien kyselyssä jopa joka kymmenes oli pohtinut yrityksensä lopettamista. Se on huomattavasti normaalia suurempi määrä.

– Osa yrityksistä ei ole vielä virallisesti lopettanut toimintaansa, muttei tule koskaan palaamaan aktiivisiksi yrityksiksi.