Finanssivalvonta varoittaa sijoittajia osakekurssien manipuloinnista sosiaalisessa mediassa – ”Voi syyllistyä rikokseen”

Suomalaissijoittajien mahdollisia seuraamuksia alkuvuoden Reddit-ilmiössä vasta selvitetään.

Finanssivalvonta pitää huolestuttavana sitä, että sosiaalisen median keskusteluissa pyritään manipulatiivisesti vaikuttamaan osakekursseihin, sanoo Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen.

Finanssivalvonnalle on tullut viime aikoina aiempaa enemmän yhteydenottoja koskien sijoituskeskustelua sosiaalisessa mediassa. Yhteydenotot ovat liittyneet muun muassa siihen, milloin sosiaalisen median keskustelussa kyse voi olla kurssimanipulaatiosta.

Alkuvuodesta muun muassa Gamestopin ja Nokian osakkaiden arvoa vauhditettiin Reddit-sivuston Wallstreetbets-palstan masinoidussa ostokampanjassa. Esimerkiksi Gamestop-yrityksen osakkeiden arvo nousi ensin huimasti ja laski sitten rajusti, jopa 80 prosenttia.

– Manipulaation muotoja on monia, mutta keskeistä on, että johtaa muita harhaan toiminnallaan, Tuominen sanoi Finanssivalvonnan lehdistötilaisuudessa tiistaina. Manipulaatiokielto koskee kaikkia henkilöitä, ja rikkomuksista on säädetty rikoslaissa.

– Sijoittajien yhdessä organisoimat, osakkeen hintaan vaikuttavat toimet voivat olla manipulaatiota – kehottaisin aktiivitoimijoita tässä varovaisuuteen, jotta he eivät joutuisi meidän asiakkaiksi eli tutkinnan kohteeksi, Tuominen sanoi.

"Voi syyllistyä rikokseen"

Finanssivalvonnan pääomamarkkinoiden valvonnan osastopäällikkö Armi Taipale taas totesi, että vähittäissijoittajien tulee ymmärtää riskit.

– On tärkeää, että yksittäiset vähittäissijoittajat, jotka osallistuvat keskusteluihin sosiaalisessa mediassa, ymmärtävät myös riskit. Henkilö voi itse syyllistyä rikokseen, jos lähtee manipuloimaan tietoisesti yhtiöiden kurssia. Siinä mielessä sijoittajien tulisi olla myös tarkkoja, millaista oma käytös ja heidän antamansa suositukset ovat.

Taipaleen mukaan tarkkaa lukumäärää siitä, moniko suomalaissijoittaja on ollut Reddit-sivuston toiminnassa mukana, ei ole.

Sitä, voiko suomalaissijoittajille tulla asiasta seurauksia, ei Finanssivalvonnassa vielä kommentoitu.

– Seuraamuksien osalta asia vaatii ensin tutkintaa, ja vasta sitten katsomme, mihin toimenpiteisiin mahdollisesti ryhdytään, Taipale sanoi.

Lisäksi eri maiden rajat ylittäviä tapauksia on selvitettävänä muun muassa Yhdysvalloissa alkuvuoden tapahtumiin liittyen. Myös niissä Finanssivalvonta on osaltaan mukana.