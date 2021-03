Finnairin toimitusjohtaja ei ole enää ehdolla Danske Bankin hallitukseen

Topi Mannerin päätös johtuu Tanskan valvontaviranomaisten kannasta, jonka mukaan ehdokkuus aiheuttaisi vaikeuksia pankin nykyisten sääntöjen valossa.

Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner vetäytyy ehdokkuudestaan Danske Bankin hallitukseen, kertoo Danske Bankin tiedote.

Tiedotteen mukaan päätös johtuu viesteistä Tanskan valvontaviranomaisilta, joiden mukaan Mannerin ehdokkuus aiheuttaisi vaikeuksia nykyisten sääntöjen valossa.

– Topi Manner on Finnairin toimitusjohtaja – kyseessä on yhtiö, joka on osa alaa, johon koronaviruspandemia vaikuttaa huomattavasti. Finnair on lisäksi Danske Bankin asiakas, tiedotteessa kirjoitetaan.

– Odotin innolla Danske Bankin hallitukseen liittymistä. Kyseessä on vahva ja tärkeä rahoitusinstituutio ja uskon, että voisin tukea sen jatkuvaa menestystä alan kokemukseni pohjalta. Ottaen kuitenkin huomioon Tanskan valvontaviranomaisen viestit aiheesta, on mielestäni ainoa oikea ratkaisu vetää takaisin ehdokkuuteni, Manner sanoo tiedotteessa.

Danske Bankin hallitus valitaan yhtiökokouksessa tänään. Koska Manner perui ehdokkuutensa, Dansken nykyinen hallitus ehdottaa kahdeksan jäsenen valintaa hallitukseen.