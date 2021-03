Suosituimpien alueiden vuokramökit alkavat käydä vähiin – katso, mitä saa 300 eurolla ja mitä 4 700 eurolla kesäviikoksi

Jyväskylän Toivakassa sijaitseva 92 neliömetrin mökki asettuu hintatasoltaan suomalaisperheiden suosituimpaan haarukkaan. Siellä voi majoittua kuusi henkilöä, mikäli varavuoteet otetaan käyttöön. Höylähirsirakenteisessa mökissä on muun muassa internet-yhteys, pyykinpesukone ja astianpesukone. Sauna on puulämmitteinen ja uimarannalla on laituri sekä soutuvene.­