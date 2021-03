Elon Musk kruunasi itsensä teknokuninkaaksi ja talousjohtajasta tuli ”Master of Coin”

Teslasta kuuluu taas kummia.

Sähköautoyhtiö Teslan toimitusjohtaja Elon Musk on ottanut virallisesti tittelikseen ”teknokuningas” (Technoking). Tämä käy ilmi Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovalle SEC:lle toimitetuista asiakirjoista, muun muassa The Financial Times kertoo.

Samalla yhtiön talousjohtajasta Zach Kirkhornista tuli ”Master of Coin”. Tulen ja jään laulu -kirjasarjassa ja siihen pohjautuvassa tv-sarjassa Game of Thronesissa on Master of Coin, joka oli suomeksi käännetty rahamestariksi.

Tesla on sijoittanut isosti virtuaalivaluutta bitcoiniin tänä vuonna.

Musk ja Kirkhorn säilyttävät yhä myös toimitus- ja talousjohtajan tittelinsä.

Uudet tittelit tulivat voimaan tänään.