Sdp:n varapuheenjohtaja pettyi Nesteen päätökseen: ”Nyt ei pidä jäädä tuleen makaamaan”

Päähallituspuolue Sdp:n varapuheenjohtaja Niina Malm kuvaa Nesteen jätti-investoinnin valumista Porvoon sijasta Rotterdamiin suureksi pettymykseksi.

Sdp:n varapuheenjohtaja Niina Malm on pettynyt siihen, ettei öljy-yhtiö Nesteen jätti-investointia saatu Porvoon Kilpilahteen. Neste ilmoitti maanantaina uuden biojalostamohankkeen menevän Rotterdamiin.

– On tietysti erittäin valitettavaa, että Nesteen uutta jätti-investointia ei saatu Porvooseen. Se olisi tuonut alueelle merkittävästi verotuloja ja työpaikkoja, sekä tuonut varmuutta Kilpilahden jalostamon tulevaisuudelle. Ajatukseni ovat Kilpilahden henkilöstön jaksamisessa ja toivon heille voimia, Malm kommentoi.

Vaikka Nesteen päätös onkin nyt suuri pettymys, Malmin mukaan Suomi on yhä hyvä investointikohde. Ympäristöosaaminen ja kestävä kehitys ovat markkinoilla nyt kovaa valuuttaa.

– Suomi on hyvä investointikohde, sillä meillä on vakaa yhteiskunta ja korkea osaamisen taso. Nyt ei siis pidä jäädä tuleen makaamaan, vaan on suunnattava katseet jo tulevaan ja pohdittava, miten voisimme houkutella isoja investointeja tänne. Suomella on kaikki edellytykset nousta vastuullisen teollisuuden kärkimaaksi, jos pelaamme vain korttimme oikein, Malm sanoo.