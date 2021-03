Yhdysvallat elvyttää maan taloutta yhteensä 2,8 biljoonan dollarin tukipaketilla. Tuesta läikkyy apua myös Eurooppaan – ja Suomen asuntovelkaisille.

Yhdysvaltojen kongressin viime keskiviikkona hyväksymä historiallinen 1 900 miljardin eli 1,9 biljoonan dollarin elvytyspaketista voi olla apua Suomenkin taloudelle – ja myös asuntovelallisille.

Presidentti Joe Bidenin jättielvytyksen lisäksi Yhdysvallat pani pari kuukautta sitten vireille hänen edeltäjänsä Donald Trumpin 900 miljardin dollarin elvytysohjelman.

Yhteensä 2,8 biljoonan koronatuen sekä rivakasti käynnistyneen koronarokotuskampanjan ansiosta OECD onkin nostanut arviotaan Yhdysvaltojen talouden kasvusta tänä vuonna 6,5 prosenttiin.

Suomalaiset ekonomistit ovat hyvin yksimielisiä siitä, että Yhdysvaltojen elvytys on hyvä asia suurimmalle osalle Suomen asuntovelkaisista.

– Kyllähän se vaikutus positiivinen on, sanoo Nordean pääekonomisti Jan von Gerich.

– Yhdysvallat on edelleen maailmantalouden kasvuveturi, vaikka Kiinan merkitys on toki kasvanut.

Yhdysvaltalaiset kuluttajat ostavat paljon tuontitavaroita, joten talouden kasvu Yhdysvalloissa lisäisi eurooppalaisten ja todennäköisesti myös suomalaisten yritysten vientiä Yhdysvaltoihin.

– Kysynnän kasvu vientisektorilla tukee koko Suomen taloutta ja työllisyyttä, ja on tulojen ja työllisyyden kautta hyvä myös asuntovelallisille, Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus toteaa.

Hypon pääekonomistin Juhana Brotheruksen mukaan Yhdysvaltojen talous lähtee nousuun selvästi ennen Eurooppaa.­

– Mutta sitten toisaalta voimakas velkaantuminen voi heijastua korkopuolelle. Yhdysvaltojen korkotasossa voidaan pitkissä koroissa nähdä nousupainetta ja on jo nähtykin. Se voi heijastua Eurooppaan ja suomalaisille asuntovelallisille, jotka haluavat asuntolainansa kiinteällä korolla, sillä niissä voi olla nousupainetta.

Toisaalta Nordean von Gerich huomauttaa, että Euroopan keskuspankki (EKP) näyttää toimillaan pyrkivän estämään pitkien korkojen nopeaa nousua.

– En tarkoita sitä, ettei pitkät korot voisi ollenkaan nousta, mutta kyllä nousu tulee varmaan olemaan hidasta, hän sanoo.

Suurin osa suomalaisista valitsee kuitenkin asuntolainaansa lyhyisiin euribor-korkoihin. Ne seuraavat EKP:n ohjauskorkoa, jolla keskuspankki pyrkii hallitsemaan inflaatiota.

Euroalueelle talousjärjestö OECD ennustaa tänä vuonna vain 3,9 prosentin talouskasvua, johtuen muun muassa EU:n pienemmistä taloustuista sekä koronarokotusten hidastelusta.

Danske Bankin pääekonomistin Pasi Kuoppamäki muistuttaa Yhdysvaltojen elvytys auttaa Eurooppaa myös turismin kautta, kunhan yhdysvaltalaiset pääsevät koronapandemian jälkeen taas matkailemaan.­

Danske Bankin pääekonomistin Pasi Kuoppamäen mukaan Yhdysvaltojen talouskasvu voi nostaa esimerkiksi raaka-aineiden ja palvelujen hintoja ja kuluttajahintoja, eli siis inflaatiota.

Inflaation on sanottu ”syövän lainaa”, ainakin jos palkkataso nousi inflaation tahdissa nopeammin kuin lainan korko. Tämän takia inflaatiota on perinteisesti pidetty asuntovelalliselle hyvänä asiana.

Nykyään inflaatio ei välttämättä tuo samanlaista etua, ellei palkkasopimuksessa ole samanlaista inflaatioon sidottua indeksikorotusta kuin 1970-luvulla oli tapana. Myös lainojen korot nykyään sidottu markkinatilanteen mukaan vaihtuviin viitekorkoihin.

Kuoppamäen inflaatiota voivat Euroopassa nostaa myös polttoaineiden hinnan nousu ja arvonlisäveron tilapäisen alennuksen päättyminen Saksassa. Inflaation nousu liian korkealle taas voisi saada EKP:n nostamaan ohjauskorkoaan, mikä nostaisi myös asuntolainojen lyhyitä euribor-korkoja.

– Toisaalta me olemme olleet täällä tilanteessa, missä hintojen nousu on ihan tarpeenkin. Pikemminkin on painittu liian matalan kuin liian korkean inflaation kanssa, Kuoppamäki sanoo.

– Siitä on vielä pitkä matka siihen, että inflaatio olisi pitkäkestoisemmin nousemassa korkeammalle tasolle ja EKP:n tarvitsisi tehdä sille jotakin. Pikemminkin tämä helpottaa EKP:n tehtävää, jos inflaatio nousee edes vähän lähemmäs heidän tavoitettaan.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerichin mukaan kestää vielä pitkään, ennen kuin lainojen korot lähtevät Euroopassa nousuun.­

Von Gerich arvelee, ettei EKP:n koronnostoihin menee vielä aikaa.

– Lyhyiden korkojen nousu riippuukin ensisijaisesti Euroopan talouden kehityksestä ja siitä, milloin inflaatio täällä lähtee käyntiin, von Gerich sanoo.

– Voi sanoa, että Yhdysvaltojen tukipaketti lisää yläsuuntaisia riskejä myös euroalueella, ja ehkä aikaistaa korkojen nousun ajoitusta, mutta kyllä vaikutus on paljon pienempi kuin Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltojen keskuspankin on arveltu nostavan lyhyitä korkoja jo ensi vuoden aikana.

– Kyllä euroalueella koronnosto on paljon kauempana tulevaisuudessa, arvioi von Gerich.