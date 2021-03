Näissä ammateissa ja paikoissa korona nyt leviää

Uudellamaalla työpaikat ovat merkittävämpi tartunnan lähde kuin esimerkiksi baarit, yksityistilaisuudet tai harrastukset.

Koronavirus leviää tällä hetkellä etenkin matkailu- ja ravintola-, sosiaali- ja terveys- sekä rakennusaloilla. Esimerkiksi Lapissa korona leviää nyt asiakaspalvelutilanteissa.

Katso jutun perästä lista tartunnan saaneiden ammateista (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri).

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas kertoo, että matkailu tuo koronaa Lappiin. Korona leviää nyt erityisesti hiihto- ja lomakeskuksissa matkailijoiden ja matkailu- ja ravintola-alan työntekijöiden keskuudessa.

Hän kertoo, että tilanne on seurausta hiihtolomaviikoista ja siitä, että matkailu- ja ravintola-alan työntekijät ja matkailijat ovat tekemisissä keskenään. Koronaa ovat tuoneet Lappiin sekä matkailijat että kausityöntekijät.

– Kaikki Lapin tartunnat liittyvät ulkopaikkakuntalaisiin tai muilla paikkakunnilla vierailuun.

– Erityisesti Levillä tartuntoja on ollut paljon. Olemme huolissamme, että tauti edelleen laajentuu.

Markku Broas.­

Hän pitää riskinä sitä, että tartunnat leviävät matkailijoista ja matkailu- ja ravintola-alan työntekijöistä muulle Suomeen, koska pohjoisessa on tällä hetkellä paljon kausityöntekijöitä.

Koska tartunnat leviävät matkailijoiden ja kausityöntekijöiden parissa, kaikki Lapissa saadut tartunnat eivät välttämättä näy Lapin sairaanhoitopiirin tartuntatilastoissa.

Broas kertoo, että sairaanhoitopiiri on ollut yhteydessä Kittilän kuntaan, jonka tartuntatautiviranomaisten kanssa he ovat suositelleet systemaattisia testauksia hiihto- ja lomakeskusten työntekijöille. Kittilän lisäksi joukkoseulontoja on tehty Pelkosenniemellä.

– Joukkoseulonnoissa on tullut tietoon uusia tartuntoja.

Broas kuitenkin korostaa, että tartuntatilanne ei ole huono. Hänen mukaansa tartuntamäärät ovat viime viikkoina laskeneet, vaikka tartuntoja on matkailu- ja ravintola-alalla todettukin.

Levin kaduilla oli hiljaista helmikuun lopussa.­

Levin rinteet helmikuun lopussa.­

Uudellamaalla joka viides tartunta työpaikalta

Työpaikat korostuvat koronavirustartunnan lähteenä Uudellamaalla. Uudellamaalla myös tietyt ammattiryhmät korostuvat tartunnan lähteinä, Helsingin Sanomat uutisoi torstaina.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella joka viides 20–69-vuotiailla todettu tartunta oli peräisin työpaikalta. Yleisin tartunnan lähde on silti koti, jonne se on tullut työpaikalta, koulusta tai harrastuksista.

Uudellamaalla työpaikat ovat merkittävämpi tartunnan lähde kuin esimerkiksi baarit, yksityistilaisuudet tai harrastukset. Baareissa ja harrastuksissa tapahtuneisiin tartuntoihin liittyy kuitenkin epävarmuuksia.

– Tartunnanjäljityksessä on tällä hetkellä viiveitä ja lisäksi kaikkia tartunnanlähteitä ei ole merkitty, joten ne eivät näy vielä luvuissa. Työ on kuitenkin reilusti ykkönen kodin ulkopuolisissa tartunnoissa, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen kertoi Helsingin Sanomille.

Uudellamaalla myös joukkoaltistumisissa työpaikan merkitys korostuu. Helmikuussa lähes 26 prosenttia tilanteista, joissa yli kymmenen ihmistä altistui kerralla, tapahtui työpaikalla.

Ruotsalaisen mukaan eri ammattiryhmien osuuksia tartunnoista on kuitenkin vaikeaa luotettavasti arvioida, koska tartunnan saaneen tai altistuneen ammattia ei läheskään aina kirjata tilastoihin. Silloin, kun ammatti on tietoihin kirjattu, esimerkiksi rakennustyöntekijät, asentajat ja myyjät korostuvat.

Eeva Ruotsalainen.­

Vantaalla paljon tartuntoja rakennusalalla

Vantaan tartuntataudeista vastaava lääkäri Kirsi Valtonen kertoo, että tällä hetkellä Vantaalla ei pidetä erikseen kirjaa ammattikunnista, joissa korona leviää.

– Ammatti korostuu, jos tartunta liittyy suurempiin tartuntaryppääseen.

Hän kertoo kuitenkin, että Vantaalla laajoja tartuntaryppäitä on ollut sosiaali- ja terveys- sekä erityisesti rakennustyöalalla. Molempia aloja yhdistää muun muassa se, että niissä työskentelee paljon vieraskielisiä henkilöitä. Yhteistä on myös, että etänä työskentely ei ole mahdollista.

– En muista, että meillä olisi ollut viime aikoina tartuntaryppäitä toimistoissa.

Vantaalla laajoja tartuntaryppäitä on ollut erityisesti rakennustyöalalla.­

Valtonen kertoo, että Vantaalla tartuntoja on jonkin verran myös päiväkotien työntekijöillä ja opettajilla, mutta korostaa, että niissä ei ole havaittu suuria tartuntaryppäitä.

– Niihin kiinnitetään koulu- ja päiväkotialtistumisten vuoksi enemmän huomiota.

Valtonen arvioi, että tartuntojen leviämiseen rakennustyömailla vaikuttaa moni tekijä. Hän kertoo, että rakennustyömailla on esimerkiksi paljon ulkomaista työvoimaa, joka majoittuu samoissa tiloissa ja käyttää kimppakyytejä. Myös tauko- ja lounastilat voivat olla pieniä, eikä niissä käytetä maskia.

Siksi työmaa ei aina ole välttämättä varsinainen tartuntapaikka.

– Tartunta on todennäköisemmin saatu esimerkiksi kimppakämpässä tai muualla.

Valtonen korostaa, että Vantaalla tartunnan voi saada tällä hetkellä missä tahansa ja todennäköisin tartunnan lähde ovat perheenjäsenet tai läheiset työkaverit.

– Ihmiset ajattelevat saavansa tartunnan vaikka kaupassa, vaikka suurin riski ovat lähimmät työkaverit.

Varsinais-Suomessa tartuntoja on havaittu erityisesti telakoilla.

– Itse ammatti ei kerro epidemian luonteesta, vaan keskeisempi tieto on tartuntapaikka. Eri työpaikkojen koronariskin suhteen on eroja, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo.

Helmikuun ja maaliskuun ensimmäisen viikon aikana Varsinais-Suomessa tavatuista 316 koronatartunnasta yli puolet tapahtui telakoilla. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Rauman telakalla ja Mayerin Turun telakalla korona levisi voimakkaasti.

Telakkateollisuudessa työskentelee runsaasti ulkomailta tullutta työvoimaa eri tehtävissä.

Telakkateollisuuden jälkeen seuraavaksi eniten tartuntoja oli rakennuksilla ja sementtivalimoilla, noin 25 tartuntaa. Maatalouden piirissä tartuntoja oli 13.

Koronaepidemian alkuvaiheessa sote-alan tehtävissä tartunnat levisivät, mutta nyt ne ovat painuneet alas suhteessa alassa työskentelevien määrään. Sairaaloita, hoivakodeissa tai päiväkodeissa työskentelevillä havaittiin Varsinais-Suomessa helmikuussa 16 tartuntaa.