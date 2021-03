Harviasta tuli pörssin kuumin osake – arvo lähes kuusinkertaistunut, korona vain lisännyt löylyä

Mihin paljon suitsutetun Harvian nousukiito perustuu?

Jyväskylän teollisuusalueella kohoaa kiuasvalmistaja Harviaa mainostava järeä torni, Muuramen korkein rakennelma. Muuramen tapauksessa siihen riittää 27 metriä.

Sisällä Harvian tehtaalla tornin sisään kurkistaessa paljastuu sen todellinen käyttötarkoitus. Torni toimii automaattisena teräsvarastona.

Torniin on kerroksittain pinottuna teräslevyjä, 80:tä eri laatua ja mittaa.­

Tilansäästäjää tarvitaan, sillä Muuramen tehdas kuluttaa neljä miljoonaa kiloa terästä vuodessa, ja vauhti sen kuin kiihtyy.

Harviasta on tullut suosittu kansanosake ja sijoittajien kuumimpia puheenaiheita. Analyysiyhtiö Inderesin sijoittajamielikuvapalvelussa Harvia on Helsingin pörssin ykkösyhtiö.

Yhtiön markkina-arvo on lähes kuusinkertaistunut sen jälkeen, kun se listautui vuonna 2018. Keskiviikkona osake maksoi 28,70 euroa, kun listautumishinta oli viisi euroa.

Moni miettii, ehtiikö vielä hypätä kyytiin vai menikö juna jo.

Osake on arvostettu selvästi Helsingin pörssin keskitasoa korkeammalle, mutta kuuluu yhä analyytikkojen suosikkeihin. Esimerkiksi Inderes katsoo, että jäähdyttelyyn ei ole syytä, vaan osake ansaitseekin tulla hinnoitelluksi korkealle.

Harvia tarjoaa saunojen suunnittelupalvelua. Saunaelementit valmistetaan tehtaan kellarikerroksessa.­

Yaskawan robotti osaa tehdä 30 eri toimintoa kiuaskomponenttien valmistuksessa.­

Kiinnostusta lisää se, että kuluttajatuotteet ovat harvinaisuus Helsingin pörssissä. Harvia on hyvän mielen osake, brändi, osake joka liittyy suomalaisen kulttuuriin ytimeen ja joka vie saunomisen ilosanomaa myös maailmalle.

Kirsikkana kakussa on viime vuoden tulos, joka oli huima keskellä koronapandemiaa. Harvia tavoittelee yli viiden prosentin vuosikasvua, mutta liikevaihto kasvoi lähes 50 prosenttia.

Kasvu johtui osittain yrityskaupoista, mutta ilman niitäkin kasvua oli 39 prosenttia. Yhdysvalloissa Harvia kasvoi orgaanisesti noin 80 prosenttia.

Tehtaalla särmäyskoneet surisevat, trukit hurisevat ohitse. Yaskawa-robotti, ”Jaska”, saa pian uuden robottikaverin.

Särmäys- eli taivutuskoneet ja robotit leikkaavat, taivuttavat ja valmistavat kiukaiden rungon komponentteja, mutta kokoonpano, viimeistely ja pakkaaminen tehdään käsityötä.

Toimitusjohtaja Tapio Pajuharju ja tuotanto- ja hankintajohtaja Mika Suoja esittelevät Muuramen tehtaan sähkö- ja puukiukaiden tuotantolinjoja.

Tehtaalla ei tunnuta pokkuroivan pomoja. Pajuharju ja Suoja väistelevät kiltisti trukkeja ja vaihtavat kuulumisia ja kuittailevat tuttujen työntekijöiden kanssa.

Harvia on palkannut kymmenen viime kuukauden aikana 40 henkeä lisää, ja suoritusperusteinen palkka on selvästi, 15–30 prosenttia, alan keskitason yläpuolella, toimitusjohtaja kehaisee.

Toimitusjohtaja Tapio Pajuharju ja tuotanto- ja hankintajohtaja Mika Suoja spa-valikoimaan kuuluvan lepotuolin äärellä.­

Tapio Jussila kokoaa sähkökiuasta. Jussila on työskennellyt Muuramen-tehtaalla 36 vuotta.­

Harvia-tarinassa sijoittajia puhuttelee sekin, että yhtiössä on yhä perheyhtiöfiilistä. Harvian perheen jälkipolvi on mukana liiketoiminnassa. Hallituksen, johdon ja henkilöstön omistus on hieman yli kuusi prosenttia osakkeista.

Kallis osake?

Harvian suitsutus kuulostaa jo liiankin hyvältä. Onko osakkeen hinta kohdillaan? Mitä jos koronapandemian luoma kotoilu- ja mökkibuumi on ohimenevä trendi?

Pajuharjun mukaan osakkeen hinta perustuu ”Harvian suorittamiseen ja numeroihin sekä sauna- ja spa-markkinan dynamiikkaan”.

– Siten hinta on joka päivä oikea, näin tässäkin tapauksessa. Viime viikolla, kun johtoryhmäkin osti lisää osakkeita, näen kyllä, että hyvä matka on tulossa ja siihen kannattaa lähteä mukaan.

Harvia on ostosuositusten perusteella yhä nousussa, ja syitä on useita: kasvunäkymä, kannattavuus, vahvat kilpailuedut, laaja tuotevalikoima, hyvät jakelukanavat. Yhtiö tekee vahvaa kassavirtaa ja on pystynyt sulauttamaan viime vuosien monet yritysostot todella nopeasti. Tase palautuu, ja rahaa on tehdä uusia ostoja.

Pajuharjun mukaan sauna- ja spa-markkinan arvo on 3,3 miljardia euroa, josta puolet on työtä ja puolet komponentteja eli Harvian tonttia. Yhdysvallat on vielä saunomisen kehitysmaa, kuten Aasia.

Puukiukaan runko hitsataan käsin. Muuramen tuotannosta noin kolmasosa on puukiukaita.­

Pajuharju ei halua puhua koronabuumista, vaan mieluummin markkinoiden pitkän aikavälin kasvunäkymistä, jotka liittyvät terveys- ja hyvinvointitrendiin. Niihin korona ei vaikuta.

Pajuharjun mukaan normaalisti kotimaan markkina kasvaisi 5–8 prosenttia, mutta viime vuonna Harvialla kasvua oli 14,5 prosenttia.

– Jossain määrin loppuosa lienee koronan vaikutusta.

Harvian oma kasvutavoite on yli viisi prosenttia. Ohjeistus on turhan varovainen eikä palvele sijoittajia – paitsi tarjoilemalla positiivisia yllätyksiä.

Koronan tuomaa aikaistettua kysyntää on ainakin Suomessa ja osin Keski-Euroopassa, mutta Pajuharjun mukaan erityisesti Yhdysvalloissa saunan tunnettuus ja suosio on kasvanut odotettua nopeammin.

Normaalisti vanhat saunat ja laitteet olisivat vielä kelvanneet kotona tai kesämökeillä, mutta koronaoloissa – kun matkusteluunkaan ei ole mennyt rahaa – kiukaita ja saunoja menee vaihtoon.

– Tehdään ostopäätöksiä, joita muutoin olisi tehty vasta myöhemmin tai jätetty kokonaan tekemättä.

Harvia osti viime keväänä enemmistön saksalaisesta EOS:sta, ammatti- ja premium-luokan saunatuotevalmistajasta. Harvian kiukaiden hintaluokka on 300–1000 euroa, EOS:n noin 13 000–18000. Kuvassa oleva EOS:n Goliath-tuulimyllykiuas maksoi verkossa noin 14000 euroa.­

Loka–joulukuun tuloksen julkistuksen yhteydessä Harvia kertoi tilauskirjojen olevan erittäin vahvat. Aikaisemmin yhtiöllä oli hyvä toimitusvarmuus, mutta nyt jopa ongelmia viiveiden takia.

Pajuharju ei puhu toimitusongelmista, mutta myöntää toimitusaikojen venyneen.

Apua haetaan lisäinvestoinneista. Helmikuussa Harvia kertoi, että se alkaa rakentaa Muurameen uutta tehdashallia sähkökiukaiden tuotannon kasvattamista varten. Lisäksi se investoi uuteen tuotantolaitokseen Yhdysvalloissa.

Kapasiteetti kasvaa myös Kiinassa ja Romaniassa.

”Muualla maailmassa sauna- ja spa-yhtiö”

Tuotannosta vastaava Suoja huomauttaa, että Suomessa Harvia tunnetaan kiuasyhtiönä, mutta muualla maailmassa sauna- ja spa-yhtiönä. Kun puukiukaiden puolella tuotanto on kuin perinteillä metallipajalla, Harvian esittelytilat kertovat kansainvälisistä mieltymyksistä ja Harvian suunnasta.

Show room -osastolla kiukaat ovat jo hieman sivuosassa. Huomion varastavat höyry- infrapuna- ja muut sauna- ja spa-tilat sisustustuotteineen.

– Saunamarkkinasta 90 prosenttia on ulkomailla. On hyvä, että sijoittajat ovat huomanneet tämän. Ja että kyse ei ole mistään puusauna-Suomi-ilmiöstä vaan laajasta hyvinvointi- terveystrendistä, joka kasvattaa saunan tunnettuutta.

– Suomalaisten mielestä saunaan on kiva mennä. Mitä kauemmas Suomesta mennään, sitä paremmin tunnutaan arvostavan terveysvaikutuksia, Pajuharju sanoo.

Tieteellisellä näytöllä hän viittaa erityisesti Itä-Suomen yliopiston professorin, kardiologi Jari Laukkasen vetämiin saunatutkimuksiin. Säännöllisen saunomisen on osoitettu olevan yhteydessä sydänsairauksien, verenpainetaudin ja muistisairauksien riskin pienenemiseen.

– Kiuastuotanto on perusta, mutta yhä kiinnostavampaa on kaikki muu kiukaan ympärillä.

Kaikki muu tarkoittaa esimerkiksi saunaelementtejä, höyrylaitteita, digitaalisuutta, spa-tuoleja, pyyhkeitä ja tuoksuja. Tämän muun osuus on Harvian liikevaihdosta vasta 15 prosenttia.

Se on tosi vähän, Pajuharju myöntää.

– Kiukaan arvo saunakaupasta on noin kymmenen prosenttia, 90 prosenttia on jotain muuta. Meitä kiinnostaa kyllä kovasti se muu. Meillä on jo valikoimassa käytännössä kaikki tuotteet. Kyse on siitä, kuinka helpoksi pystymme tekemään ostamisen.

Harvia on enemmistöomistaja saksalaisissa EOSissa ja Kusatekissa. Niiden suomalaisin silmin osin jopa yliampuvat luksuskiukaat – ”Harvian Porschet” – ja mainoksissa näkyvät saunatilat havainnollistavat sitä, millaisia premium-tuotteita ja luksussaunaelämyksiä maailmalla kysytään.

Niistä ovat halot, hikiset pefletit ja saunakaljat kaukana.

Taloussanomat noudatti tätä artikkelia tehtäessä koronaturvallisuusohjeita. Toimittaja ja kuvaaja käyttivät maskia ja pitivät ihmisiin etäisyyttä.