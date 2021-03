Neste ja Nokia kiipeävät, Fivan valvontaan joutunut Privanet vajoaa

Pääosa osakkeista on noussut tänään Helsingin pörssissä. Neste kiipeää vaihtokärjessä, mutta Tietoevry laskee suositusnostosta huolimatta. Fivan valvontaan päätynyt Privanet Securities vajoaa.

Myös muualla Euroopassa osakemarkkinat ovat olleet ylämäessä. Laaja eurooppalainen Stoxx 600 -indeksi oli iltapäivällä kohonnut 0,2 prosenttia. Yhdysvalloissa osakekurssien ja etenkin teknologiayhtiöiden osakkeiden ennakoidaan lähtevän nousuun.

Helsingissä yleisindeksi OMXH oli noin kello 14.00 aikoihin vahvistunut 0,8 prosenttia 11 523,80 pisteeseen. Vaihdetuimpia osakkeita mittaava OMXH 25 oli noussut 0,7 prosenttia.

Vaihtoa oli kertynyt 245 miljoonaa euroa, josta vaihdetuinta polttoaineyhtiö Nestettä oli 28 miljoonaa euroa. Nesteen osake oli noussut 1,6 prosenttia.

Tietotekniikkayhtiö Tietoevryn osakkeella tehtiin aamulla yksi suuri kauppa, jossa vaihtui liki 50 400 osaketta 26,28 euron hintaan. Koko potin hinta nousi yli 1,3 miljoonaan euroon. Lisäksi Goldman Sachs antoi Tietoevrylle ostosuosituksen. Osakkeen hinta oli luisunut 1,1 prosenttia 26,40 euroon.

Inderes nosti verkkolaitevalmistaja Nokian osakkeen suositusta. Uusi suositus on ”lisää”, kun aiempi oli ”vähennä”. Inderesin analyytikot Mikael Rautanen ja Atte Riikola arvioivat, että Nokian strategian muutos voi tuoda merkittävää kasvupotentiaalia.

– Jos asiat menevät hyvin, alkaa Nokian kannattavuus elpyä ensi vuonna ja siirtymä kannattavan kasvun polulle voisi tapahtua vuonna 2023, he kirjoittavat yhtiön aamukatsauksessa.

Nokia puolestaan kertoi sopineensa, että korealainen Samsung maksaa sille videoteknologialisensseihin liittyviä patenttikorvauksia, mutta ei julkistanut summia.

Nokian osake oli kallistunut 1,0 prosenttia 3,43 euroon.

Credit Suisse laski konepajakonserni Wärtsilän suositusta. Uusi suositus on ”underperform”, kun aiempi oli ”neutral”. Wärtsilän osake oli laskenut 1,6 prosenttia.

Nostolaitevalmistaja Cargotecin osake oli noussut 2,2 prosenttia. Yhtiöön kuuluva MacGregor on sopinut laitetoimituksista neljään autoja kuljettavaan Ro-Ro-alukseen, mutta yhtiö ei julkistanut tilauksen arvoa.

Mediakonserni Sanoman yhtiökokoukselle esitetään, että hallituksen jäsenmäärä olisi yhdeksän aiemmin ehdotetun kymmenen sijaan, koska uudeksi jäseneksi ehdotettu Arun Aggarwal vetäytyy. Sanoman osake oli noussut 2,1 prosenttia.

Finanssivalvonta on asettanut asiamiehen valvomaan sijoituspalveluja tarjoavan Privanet Securitiesin toimintaa. Fiva perustelee päätöstään sillä, että yhtiö on laiminlyönyt useasti sääntelyn noudattamista erityisesti vuosien 2019 ja 2020 aikana. First North -listatun Privanet Groupin osake oli vajonnut 9,5 prosenttia.

Alkoholijuomayhtiö Altian osake oli painunut 1,8 prosenttia. Yhtiö ilmoitti keskustelevansa kilpailuviranomaisten kanssa Altian ja norjalaisen Arcuksen yhdistymiseen liittyvistä toimenpide-ehdotuksista.

Kiinteistösijoitusyhtiö Ovaro kertoi kiinteistöjensä vuokrausasteen nousseen helmikuussa ja sen osake oli kohonnut 1,0 prosenttia.