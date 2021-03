Peliautomaattien määrä romahti 1990-luvun tasolle – lähes 30 000 asettanut itselleen pelaamisen eston

Rahapeliautomaattien määrä on pudonnut 18 500:sta reiluun 10 500:een. Luku on viimeksi ollut yhtä matalalla 1990-luvulla, kertoo Veikkaus. Pakollinen tunnistautuminen tuli voimaan tammikuussa.

Veikkauksen kaupoissa, kioskeissa ja ravintoloissa sijaitsevien rahapeliautomaattien määrä putosi 40 prosenttia 18 500 automaatista 10 500 automaattiin. Lukuun ei sisälly kasinon tai Pelaamojen automaatit.

Rahapeliyhtiö Veikkaus kertoi torstain tiedotustilaisuudessaan myös, että 5 600 asiakasta on estänyt itseltään fyysisten automaattien pelaamisen. Nettipelaamisen on estänyt itseltään 25 700 asiakasta. Yhteensä peliestot ovat käytössä tällä hetkellä 28 400 asiakkaalla. Osa on asettanut itselleen eston sekä nettiin että fyysisiin peliautomaatteihin. Eston voi asettaa määräajaksi tai toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa olevaa pelikiellon voi yrittää purkaa aikaisintaan vuoden päästä rajoituksen aloittamisesta.

Pelikiellon poistaminen vaatii yhteydenottoa Veikkaukseen ja sitä seuraa kolmen kuukauden harkinta-aika.

77 prosenttia automaattipelaamisen peliestojen asettaneista on miehiä. Myös suurin osa rahapelejä pelaavista on miehiä.

Tämän vuoden aikana tavoitteena on myös ottaa käytäntöön fyysisessä automaattipelaamisessa samat tappiorajat, jotka ovat voimassa jo nyt netin nopearytmisissä peleissä.

Muun muassa kauppojen ja ravintoloiden peliautomaattien pelaaminen on vaatinut tunnistautumista tammikuun puolivälistä lähtien.

Veikkauksen tavoitteena on, että sen kaikki pelit edellyttävät tunnistautumista vuoden 2023 loppuun mennessä. Esimerkiksi Helsingin kasino ja Tampereelle avautuva kasino tulevat myös edellyttämään tunnistautumista.

Samalla Veikkaus kertoo rajoittavansa peliautomaattien määrä yhdessä myyntipaikassa rajoitettiin maksimissaan 15:stä enintään neljään.

Veikkauksen Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan, peliongelmaisten osuus väestötasolla on pysynyt suunnilleen ennallaan. Vuoden 2020 alussa peliongelmaisten määrä putosi vuodesta 2019, mutta vuoden 2020 loppuun mennessä peliongelmaisten määrä jälleen nousi.

– Veikkauksen työ turvallisemman pelaamisen eteen jatkuu, ja suunnittelemme koko ajan lisää erilaisia asiakkaidemme pelaamisen hallintaa helpottavia ratkaisuja. Haluamme olla vastuullisen pelaamisen suunnannäyttäjä, Veikkauksen vastuullisjohtaja Jarmo Kumpulainen toteaa.

Vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana peliautomaateilla on pelannut kaikkiaan noin 63 000 asiakasta ja viikoittain automaatteja on pelannut keskimäärin noin 22 600 eri asiakasta. Kaikkiaan Veikkauksella on noin 2 miljoonaa rekisteröitynyttä asiakasta, joista vuositasolla noin 900 000 pelaa fyysisiä automaatteja.

– On mielenkiintoista nähdä, kuinka automaattien väheneminen vaikuttaa pelaajamääriin koronan jälkeen.

Veikkaus ei tiedotustilaisuudessa avannut sitä, kuinka pelaamisen estot ovat vaikuttaneet Veikkauksen tuloihin.

– Olemme havainneet, että automaattipelaamisen estäminen on yleistynyt mahdollisuuksien kehittyessä. Kattavasti asiaa voidaan kylläkin analysoida vasta poikkeusolojen jälkeen, nythän vain noin 10 % peliautomaateista on koronan takia käytössä.

Koronan jälkeen Veikkaus uskoo peliestojen määrän nousevan viisinumeroiseksi luvuksi, ”jonka ensimmäinen numero ei ole ykkönen”.

Markkinointiviestintää Veikkaus on laskenut 50 miljoonasta eurosta noin 20 miljoonaan euroon. Samalla yhtiö pyrkii muokkaamaan viestintäänsä vastuullisemmaksi. Veikkausta on syytetty aiemmin aggressiivisesta viestinnästä.

Tällä hetkellä suuri osa Veikkauksen rahapeliautomaateista on suljettuna. Automaatteja voidaan pitää auki epidemian perusvaiheessa olevilla alueilla ja avata sitä mukaan, kun uudet alueet pääsevät perustasolle.

Tunnistautuminen helpottaa ikärajavalvontaa

Pakollinen tunnistautuminen helpottaa myös ikärajavalvontaa ja on erittäin tärkeä työkalu valvonnan onnistumisessa myös Veikkauksen kumppaneille.

Päivittäistavarakauppa ry:n johtaja Ilkka Nieminen kertoo, että ikärajavalvonta toimii luotettavasti. Veikkauksen peliautomaattien osalta kaupan henkilökunnan työtä helpottaa siirtyminen tunnistettuna pelaamiseen.

– Pidämme erinomaisena, että tunnistautuneena pelaaminen antaa teknisiä ratkaisuja ehkäistä myös ongelmapelaamista tehokkaasti, Nieminen painottaa.

Juttua päivitetty klo 10.10.