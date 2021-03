Mökkikauppa käy nyt kuumana: lähes kaikelle löytyy ostaja, jopa tällä pitkään uinuneella alueella alkoi tapahtua

Suosituimpia ovat klassisten mökkialueiden hyvin varustellut rantamökit. Arvokkaassa hintaluokassa kysyntä ylittää tarjonnan.

Kesämökkikauteen on vielä kuukausia, mutta mökit menevät kuin kuumille kiville. Yhä useampi toteuttaa haaveensa ihka omasta kesämökistä, ja mökkihuuma jatkuu jo toista vuotta.

Selityskin on selvä: koronavirus. Maailmaa mullistanut virus vaikeuttaa yhä ulkomailla lomailua ja pitää ihmiset etätöissä. Lomailua ja etätyöintoa haetaankin mökeiltä.

Meneillään on myyjän markkinat, mikäli uskomme Suomen kiinteistönvälittäjien (SKVL) toimitusjohtajaa Jussi Mannerbergiä. Hän korostaa, että tilanne jatkuu viime vuoden kaltaisena.

Rantamökkikauppojen määrä kasvoi vuodesta 2019 vuoteen 2020 41 prosenttia 5 200:aan ja rantatonttien 71 prosenttia 1 400:aan.

Seurauksena mökkien keskihinnat nousevat odotetusti 2,5 prosenttia, mutta laadukkaimmissa mökeissä nousua voi olla jopa enemmän.

Tammikuun aikana tehtiin koko maassa 45 mökkikauppaa enemmän kuin viime vuoden tammikuussa, selviää SKVL:n tiedotteesta. Loma-asuntojen keskimääräinen hinta on noussut vastaavalla ajanjaksolla 25 prosenttia.

Mannerbergin mukaan suosituimmat kohteet ovat ympärivuorokautiseen asumiseen sopivia, kodinomaisia ja rannalla sijaitsevia loma-asuntoja tunnin tai kahden tunnin ajomatkan päästä kotoa.

Käytännössä ”kovan kysynnän alueita” ovat Mannerbergin mukaan ainakin Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Etelä-Savo sekä rannikkoseutu ja rannikon pienet kaupungit kuten Hanko ja Raasepori.

– Käytännössä kysytyin on hyväkuntoinen mökki sähköllä ja kaikilla mukavuuksilla, mutta niitä ei riitä hyviltä paikoilta kaikille, Mannerberg sanoo.

Pikainen tarkastus suositumpien kiinteistönvälityspalveluiden sivuille osoittaa, että mökkejä löytyy niin länsirannikolta, saaristosta kuin Järvi-Suomestakin. Uusia huviloita myös nousee muun muassa Paraisiin.

Tarjonnan ylittävä kysyntä on ajanut mökkien ostajia kauemmaksi. Mannerberg sanoo, että esimerkiksi pitkään uinuneen Pohjois-Karjalan mökkikauppa on piristynyt. Sitä voi selittää paikallisen kysynnän lisäksi se, että ostajat ovat valmiita matkaamaan kauemmaksi. Korona-aikana mökillä ollaan pidempään, joten pitkä ajo ei ehkä tunnu raskaalta, Mannerberg pohtii.

Mökkimarkkinoille on tullut myös uusia asiakkaita. Mannerberg sanoo, että kovin riisuttuja mökkejä oli jokunen vuosi sitten vaikeaa myydä, mutta nyt niillekin löytyy ottajansa.

– Osa ostajista on tyypillisesti käyttänyt ylimääräisen rahan ulkomaanmatkoihin. Heillä ei ole välttämättä mahdollisuutta tai halua sijoittaa mökkiin merkittäviä summia. Tällaiselle asiakasryhmälle kelpaa halpa mökki ilman erikoisuuksia, Mannerberg sanoo.

Hän on ilahtunut siitä, että ”suomalaiset ovat löytäneet Suomen uudelleen”. Mökkeilystä on tullut jälleen trendikästä.

– Mökeistä tai ehkä oikeammin loma-asunnoista tehdään yhä enemmän kakkoskodin kaltaisia.

Yksi Suomen suurimmista mökkikeskittymistä on Etelä-Savossa, kiitos Saimaan ja verrattain lyhyen matkan pääkaupunkiseudulta. Mökkibuumi näkyy silti sielläkin. Taloussanomien noin kuukausi sitten haastattelema Kiinteistömaailma Savonlinnan yrittäjä Seppo Kairikko kertoi, että viime vuonna mökkejä myyntiin selvästi aiempaa enemmän. Eniten kysyntää oli keskihintaisilla järvenrantamökeillä.

Myös noin sadan kilometrin päässä oopperakaupungista kasvanut kysyntä on pistänyt silmään. Mikkelin Kiinteistömaailman yrittäjä Pertti Orava sanoo, että mökkien kysyntä pomppasi keväällä 2020 eikä ole sen jälkeen laskenut. Vuonna 2020 myynti tuplaantui vuodesta 2019, ja vuodelle 2021 ei näy laskua.

– Ei kauppa ole huonosti käynyt täällä ikinä, mutta nyt puhutaan ihan toisenlaisesta kaupankäynnistä. Nyt jos asiakas käy mökkinäytöissä, hän lähes poikkeuksetta ostaa jotakin. Aiemmin monella meni jopa vuosia ostopäätöksen tekemiseen, Orava kertoo.

Suurin osa mökeistä on normaalisti myyty keväällä tai kesällä, mutta nyt mökkejä myydään Etelä-Savossa poikkeuksellisen paljon talvella.

– Lähes päivittäin täällä saa mökkejä myydä.

Mikkelin seudun lisäksi suosituimpia mökkipaikkakuntia ovat Kangasniemi, Hirvensalmi ja Mäntyharju, jotka ovat lähempänä Helsinkiä. Orava vahvistaa kuitenkin, että korona-aikana myös kauempana sijaitsevien mökkien myynti on helpottunut, samoin vaikeammin saavutettavien saarimökkien.

Myös Orava sanoo, että halvempien mökkien kysyntä on kasvanut. Eniten pulaa on kuitenkin parempitasoisista rantamökeistä, vaikka tarjontaa on kaikissa hintaluokissa.

– Sellaisen 200 000–300 000 euron tiennoilla olevista mökeistä on jopa pikkaisen pulaa. Halpaa mökkiä on tarjolla paljon.