Matkahuolto ”kaivoi verta nenästään” joulukampanjassaan – johtaja yllättyi haukuista: ”Ei oltu tajuttu, miten asiat näyttäytyy asiakkaille”

Olimme unohtaneet dialogin merkityksen, summaa pakettipalveluiden johtaja Kati Nevalainen tiedotteessa.

Matkahuolto pyysi asiakkailtaan julkista kritiikkiä osana ”Ei haukku haavaa tee” -kampanjaa viime vuoden joulusesongin aikana.

Kampanjan tarkoituksena on saada Matkahuollon henkilö- ja yritysasiakkaat raportoimaan pakettipalveluihin liittyvistä ongelmista mahdollisimman rehellisesti ja julkisesti, mitään kaunistelematta. Julkistustilanteessa kampanja herätti jopa huolta Matkahuollon työntekijöissä.

Nyt kampanja on saatu päätökseen ja johtaa miljoonainvestointeihin, Matkahuollon tiedotteesta selviää.

Matkahuollon myyntijohtaja Juha-Pekka Pirvola hämmästyi kampanjan luonteesta:

– Eli kerjäämme verta nenästä?

Kampanja toteutettiin yhteistyössä tamperelaisen, julkiseen reklamaatiokäsittelyyn erikoistuneen startup-yrityksen No No Non kanssa. Asiakkaiden reklamaatiot julkaistiin ilman moderointia nonono.fi-verkkosivustolla.

Nyt kampanja on saatu päätökseen ja Matkahuolto julkaisi tutkimusraportin kampanjasta. Pakettipalveluiden johtaja Kati Nevalainen yllättyi kampanjan tuloksista.

– Ei oltu tajuttu, miten asiat näyttäytyy asiakkaille, hän sanoo tiedotteessa.

Matkahuolto sai kampanjan aikana satoja palautteita, joiden ansiosta löydettiin useita “sokeita pisteitä”.

Asiakkaiden kritiikistä nousivat paketin kuljetuksiin liittyvät teemat.

Suurimpina ”haukkuina” olivat noutopistepettymykset: paketti meni eri noutopisteeseen, minne haluttiin. Monelle oli myös epäselvää, miksi tietyn tyyppisiä paketteja ei voi noutaa jokaiselta noutopisteeltä. Lisäksi asiakkaat kokivat epäselväksi kotiinkuljetuksissa olevat palveluerot ja muutenkin tiedonvälityksessä koettiin ongelmia: asiakkaat olisivat toivoneet tietoa esimerkiksi siitä, kuinka toimia, jos lähin pakettiautomaatti on rikki.

Tämän lisäksi osa yhteysväleistä koettiin poikkeuksellisen hitaiksi.

Kritiikistä seurasi konkreettisia muutoksia.

Heti kampanjan aikana tehtiin viisi parannusta, Matkahuollon tiedotteessa kerrotaan.

Työlistalle viestiin useita uudistuksia, joiden toteutus tulee vaatimaan miljoonien eurojen investoinnit. Merkittävin työlistalle viety asia on selvitys, jonka tavoitteena on mahdollistaa henkilökohtaisiin preferensseihin perustuvan palvelun rakentaminen.

– Hyviltä näyttävien avainlukujen taakse jää helposti piiloon systemaattisesti toistuvia virheitä, joita ei näe keskiarvoja tuijottamalla. Olimme unohtaneet dialogin merkityksen, summaa Nevalainen tiedotteessa.