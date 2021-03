Valmet Automotive tarvitsee nopeasti tuhat työntekijää – tällaista palkkaa työstä maksetaan

Yhtiö tarvitsee uusia autonrakentajia jo ensi kuussa.

Valmet Automotive on tehnyt aiemminkin rekrytointikampanjointia ympäri Suomen. Kuva Tampereelta vuodelta 2017.­

Valmet Automotive ilmoitti tiistaina käynnistävänsä tuhannen tuotantotyöntekijän ja toimihenkilön rekrytoinnin.

Rekrytoinnilla haetaan henkilöstöä Uuteenkaupunkiin ja Saloon, sekä auton- että akunvalmistuksen tarpeisiin.

– Autonrakennukseen haetaan 500:aa ja akunrakennukseen 500:aa henkilöä. Akunrakennuksessa 300 henkilöä menee Saloon ja 200 Uuteenkaupunkiin, Valmet Automotiven viestintäpäällikkö Mikael Mäki kertoo.

Valtaosa uusista työntekijöistä sijoittuu tuotantotehtäviin, eli käytännössä he ovat autonrakentajia tai akunrakentajia eli operaattoreita.

Hakukanavat on avattu tänään, mutta rekrytoinneille ei ole asetettu takarajaa.

– Tämä sen vuoksi, että määrä on iso ja rekrytoitavia henkilöitä tulee työllistymään vielä kesän ja alkusyksyn aikana. Toki varsinkin autonrakennukseen tarvitsemme henkilöitä jo ensi kuussa, Mäki sanoo.

Valmet Automotive on avoin palkkauksestaan, ja tuotantotehtävissä olevien työntekijöiden palkkamalli avataan tarkkaan yhtiön nettisivuilla. Yhtiö maksaa korkeampaa tuntipalkkaa kuin alan työehtosopimus määrittää.

Kaikki työntekijät saavat ”sankarilisää”, joka tulee TES:n mukaisen palkan päälle ja jonka suuruus määräytyy työkokemuksen mukaan (minimi 9,77 e / h).

– Myös suoraan koulun penkiltä tullut henkilö saa sankarilisää, henkilöstöjohtaja Tomi Salo kertoo.

Kouluttamaton ja ilman työkokemusta aloittava, vähiten vaativaa työtä tekevä henkilö ansaitsee aloittaessaan 10,27 e ja kuuden kuukauden päästä 10,61 e / tunti. Henkilöllä, jolla on muutaman vuoden työkokemus, samat tuntipalkat ovat 10,47 ja 11,47. Kokenut tekijä aloittaa n. 11 euron tuntipalkalla ja korottaa sitä noin eurolla puolen vuoden jälkeen. Palkka on korkeampi, mitä vaativampi työtehtävä on kyseessä.

Lisää korotetaan sekä koeajan loppumisen että kuuden kuukauden työssäolon kohdalla.

– Sama palkkajärjestelmä on käytössä myös Saloon tuleville työntekijöille, sillä työt ovat samantyyppisiä. Tietysti tuotannossakin voi olla erityistehtäviä, johon tätä ei sovelleta, Salo sanoo.

Vaikka uutinen rekrytoinneista tuli julki vasta tiistaiaamuna, on se jo herättänyt huomiota.

– Kiinnostusta on. Tyypillisesti, kun rekrytoinneista ilmoitetaan, ihmiset kiinnostuvat ja alkavat heti toimia, Mäki sanoo.

Korona-aika asettaa omat haasteensa rekrytoinnin etenemiselle, ja yhtiössä pohditaankin parhaillaan ratkaisuja sen toteuttamiseen.

– Pyrkimys on, että järjestäisimme face-to-face-tapahtumia. Osa haastatteluista tehdään varmasti puhelimitse ja osa videoyhteydellä, mutta olemme kehittämässä ratkaisua, jonka avulla voisimme tavata henkilöitä eri puolilla Suomea ihan kasvotusten, Mäki sanoo.