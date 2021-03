Ravintolakonserni Nohon liikevaihto romahti 37 prosenttia vuoden takaisesta

Ravintolakonserni Noho Partners tiedottaa, että sen liikevaihto oli helmikuussa noin 8,0 miljoonaa euroa. Yhtiön liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli noin 1,7 miljoonaa euroa miinuksella.

Helmikuun liikevaihto vastaa Nohon mukaan noin 37 prosenttia viime vuoden helmikuun liikevaihdosta. Liikevaihto kertyi Suomesta Tanskan ja Norjan ravintoloiden ollessa suljettuina.

Nohon toimitusjohtaja Aku Vikström sanoo tiedotteessa, että yhtiö on onnistunut säästöillään ja toimintamallillaan ajamaan mahdollisimman alas kassavirran burn raten eli tahdin, jolla se kuluttaa varojaan. Tahti on Vikströmin mukaan alle kaksi miljoonaa euroa kuukaudessa, mutta markkinatilanne muuttuu Suomen hallituksen määräämän ravintolasulun vuoksi.

Maaliskuussa Nohon liiketoiminta on 40 take away -myyntiin keskittyvän ravintolan varassa. Yhtiöllä on suljettuina on nyt noin 200 ravintolaa ja lomautettuna noin 2 200 työntekijää.

– Henkilökuntamme on ollut koronakriisin suurin kärsijä ja ehdoton tavoitteemme on selvitä tästä tilanteesta ilman pysyviä irtisanomisia, Vikström sanoo.

Maaliskuun liikevaihtonsa kehityksestä Noho kertoo viikolla 15.