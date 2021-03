Maa- ja metsätalousministeriön on määrä julkistaa tarkat ohjeet ulkomaalaisten marjanpoimijoiden terveysturvallisesta maahantulosta maaliskuun lopulla.

Viime keväänä marjatiloilla on pelko siitä, että marjat jäävät peltoon.­

Viime keväänä matkustusrajoitukset ajoivat kotimaiset marjatilat ahtaalle, kun monen ulkomaalaisen kausityöntekijän maahantulo estyi.

Hallituksen linjauksen mukaan Suomeen kelpuutettiin satokaudeksi enimmillään 9 000 ukrainalaista poimijaa. Määrä jäi lopulta 7 000:n tienoille. Aiempina vuosina työntekijöitä oli tullut tavallisesti 15 000–20 000.

Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton toiminnanjohtaja Miika Ilomäki kertoo Taloussanomille, että tänä vuonna hallitus ei ole asettanut kausityövoimalle kiintiötä. Halukkaita poimijoita on ollut tarjolla riittävästi, ja ensimmäiset ovat saapuneet Suomeen lentoteitse maaliskuussa.

– Tilanne voi toki muuttua, ja seuraamme tapahtumia hyvin herkillä korvilla. Tällä hetkellä työntekijöitä suositellaan tulemaan suoraan lentämällä Helsinki-Vantaan lentokentälle. Käytännössä suurin osa tulee Ukrainasta, Ilomäki sanoo Taloussanomille.

Ilomäen mukaan tänä keväänä rekrytointeihin näyttää heijastuvan Britannian ero EU:sta.

Koska kausityöluvan saaminen Britanniaan on brexitin myötä vaikeutunut, kokeneet tekijät ovat kohdistaneet katseensa Manner-Euroopan EU-maihin. Esimerkiksi ukrainalaiset ovat jättäneet aiempia vuosia enemmän työhakemuksia Suomeen.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) kertoi tammikuussa Helsingin Sanomille, että ministeriössä hiottiin yhdessä muiden ministeriöiden kanssa käytäntöjä ulkomaisten kausityöntekijöiden maahantulon varmistamiseksi terveysturvallisesti. Aiemmin Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK oli vaatinut hallitusta antamaan järjestelyistään tarkkaa tietoa.

– Me haluamme turvata ja turvaamme kausityövoiman saamisen. Asia hoituu, Leppä kommentoi HS:lle.

Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio kertoi Taloussanomille maanantaina, että virallinen ohjeistus kausityövoiman terveysturvallisesta varmistamisesta on määrä julkistaa maaliskuun lopulla.

– On tietysti tärkeää ilmoittaa tilallisille, jotta he osaavat toimia. Perusasiat hallitus on jo aiemmin linjannut, ja ne ovat edelleen voimassa, Husu-Kallio sanoo.

– Nyt kaikkien on vain toimittava juuri eikä melkein kuin ohjeet ovat.

Husu-Kallio korostaa Suomen olevan tänä keväänä eri tilanteessa kuin vuosi sitten. Tuolloin viranomaiset eivät esimerkiksi voineet testata kausityöntekijöitä lentokentällä. Koska työkaluja oli vähän, tartuntoja oli pakko torjua asettamalla tulijamäärälle kiintiö.

– Suurin muutos tässä on se, että meillä on nyt mahdollisuus testata tulijat. Se ilman muuta tuo tähän lisää pelivaraa ja terveysturvallisuutta.

Miika Ilomäen mukaan tänä vuonna kausityöjärjestelyissä on yleistynyt se, että työntekijät saapuvat Suomeen lentokoneella.

Kentälle saapuessaan tulijat käyvät välittömästi koronatestissä ja siirtyvät 14 vuorokauden karanteeniin. Mikäli työntekijä ottaa toisen testin 72 tunnin sisällä ja tulos on negatiivinen, karanteenimääräys poistuu.

– Viranomaisohjeistuksen mukaan työnantajan tulee myös hakea kausityöntekijä kentältä, Ilomäki sanoo.

Ilomäen mukaan noin 80 prosenttia tämän vuoden kausityöntekijöistä koostuu vanhoista konkareista, jotka ovat poimineet marjoja Suomessa useampana edellisenä kesänä.

Viime vuonna moni tila pestasi ulkomaisten kausityöntekijöiden puutteessa suomalaisia työntekijöitä. Osa näistä tiloista palkkaa suomalaisia myös tänä vuonna.