Hienostoalueen päiväkoti, kohuttu turvayhtiö, iso rakennusliike... Konkurssiin haetaan nyt monenlaisia yhtiöitä

Helmikuun alussa päättyi väliaikaisen lain tuoma suoja konkurssiin hakemista vastaan ja hakemusten pelättiin kasvavan. Konkurssihakemuksia kohdistuu monille aloille.

Konkurssihakemusten määrä oli helmikuussa 2021 selvästi vuoden 2020 helmikuuta korkeampi. Kun vuosi sitten helmikuussa konkurssiin haettiin 202 yritystä, tänä vuonna hakemuksia oli 285.

Konkurssien määrä oli yli kaksinkertainen tammikuuhun nähden, sillä tammikuussa 2021 konkurssihakemuksia oli maksukyvyttömyysrekisterin mukaan 131.

Suuri nousu selittyy sillä, että helmikuun alussa päättyi väliaikaisen lain tuoma suoja konkurssiin hakemista vastaan.

Voimaan astui sen sijaan uusi väliaikainen konkurssilaki. Se antaa velkojille mahdollisuuden hakea yrityksen konkurssiin, jos tämä ei ole maksanut saatavaa 30 päivän kuluessa maksukehotuksesta.

Muutoksen on pelätty näkyvän siten, että konkurssihakemukset lähtevät kasvuun.

Niin myös näyttää käyneen, mikäli katsotaan vertaillaan vain helmikuita. Mikäli vertailuun otetaan mukaan tammikuu, ei vuoden 2021 konkurssihakemusten määrä näytä vielä poikkeuksellisen vakavalta.

Täydellä varmuudella ei voida myöskään sanoa, mitkä konkurssihakemukset ovat suoraa seurausta väliaikaisen konkurssilain päättymisestä. Osviittaa voidaan kuitenkin saada tutkailemalla sitä, kuka on jättänyt konkurssihakemuksen.

Mikäli konkurssia on hakenut ulkopuolinen hakija eli velkoja, on kyse todennäköisemmin väliaikaisen lain päättymisestä.

Yrityksistä pienempi osa on hakeutunut konkurssiin itsenäisesti. Suuremmassa osassa tapauksista hakijana on ollut ulkopuolinen velkoja, yleisimmin Verohallinto. Usein konkurssihakemuksen takana on myös työeläkevakuutusyhtiö tai pankki.

Esimerkiksi helmikuun kahden viimeisen viikon aikana konkurssiin haettiin yhteensä 128 yritystä. 79 tapauksessa konkurssia haki velkoja.

Konkurssiin hakeutui helmikuun kahden viimeisen viikon aikana useiden eri alojen yrityksiä. Suurin osa yrityksistä oli kooltaan pieniä. Osalla yrityksistä ei ole ollut viime aikoina aktiivista liiketoimintaa.

Konkurssiin haettujen yritysten joukossa oli muun muassa rakennus-, ravintola-, siivous-, taksi- ja kuljetusalan yrityksiä.

Nostoina konkurssiin haetuista yrityksistä mainittakoon Kaivopuistossa sijaitseva kansainvälinen päiväkoti, miljoonaliikevaihtoa pyörittänyt rakennusyhtiö European Construction Company ja siivouspalveluita Pohjois-Savossa tarjonnut Savon Siivouspalvelut.

Lisäksi Verohallinto ja työeläkevakuutusyhtiö Elo hakivat konkurssiin turvallisuusalan Safetorin. Yhtiö oli vuoden 2019 kohun keskiössä jalkapallon Suomen Cupin loppuottelussa tapahtuneiden pippurisumutusten takia. Maarianhaminassa pelatussa loppuottelussa turvallisuudesta vastasi Safetor, jonka järjestyksenvalvojat suihkuttivat pippurisumutetta kohti kentälle voittoa juhlimaan pyrkineitä Ilveksen faneja.

Tapausta tutkittiin pahoinpitelyinä.

Aiemmin tunnetuista yrityksistä konkurssiin on haettu muun muassa tietovuotojen kohteena ollut Psykoterapiakeskus Vastaamo ja päihdeongelmaisia hoitanut Minnesota-Hoito.

Yrityssaneeraukseen haettiin myös helmikuussa 2021 enemmän yrityksiä kuin vuotta aiemmin. Viikkojen 5 ja 8 välillä yrityssaneeraukseen hakeutui vuonna 2021 29 yritystä, vuotta aiemmin 23 yritystä.

Myös maaliskuun ensimmäisen viikon aikana konkurssihakemuksia ropisi tasaisesti. Perjantaihin mennessä konkurssiin oli haettu 60 yritystä, eli lähes yhtä monta kuin edellisviikolla ja kaksi kertaa enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana.