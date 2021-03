Koronajäljittäjän verkkokurssilla huima suosio: Jo 9 100 ilmoittautujaa, joukossa eläkeläisiä, kauneusalan yrittäjiä ja lentoemäntiä

Yliopistojen verkko-opetus kiinnostaa suomalaisia, jotka haluavat osallistua koronaviruksen jäljitystalkoisiin.

Koronavirustartuntojen jäljittäminen virittää talkoohenkeä suomalaisissa.

Tampereen yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston järjestämälle opintojaksolle oli perjantaina ilmoittautunut 9 106 henkeä. Kurssin käyneitä oli 4 274. Määrä on kasvanut viime viikkoina nopeasti.

– Pandemiatilanteen paheneminen ja siitä uutisointi näkyy meillä heti, opintoja koordinoiva suunnittelija Ville Valkonen Itä-Suomen yliopistosta kertoo.

Viime kesänä alkanut kurssi on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilaama. Sitä on nyt jatkettu keväälle vaikeutuneen epidemiatilanteen vuoksi.

Opintojakso on maksuton ja avoin kaikille. Kurssin voi suorittaa toukokuun loppuun asti. Jäljittäjät saavat työstään palkkaa.

Itse työ on hidasta salapoliisityötä, jota tehdään puhelinhaastatteluina.

– Jäljitys voi olla hyvin nopea, tai siihen menee koko päivä, ketjussa useita päiviä. Aikapaine on kova. Aikaikkuna on vain muutama päivä, jos altistunut halutaan saada kiinni ja karanteeniin ennen kuin hänestä tulee tartuttava, Tampereen yliopiston epidemiologian professori Pekka Nuorti sanoo.

– Erittäin intensiivistä, työlästä, mutta tuloksellista työtä.

Suurin osa kurssille hakeutuvista on terveydenhuollossa tai sosiaalialalla toimivia henkilöitä tai alan opiskelijoita ja heitä työskentelee eniten koronajäljittäjinä.

THL:n kurssille hakeutuu myös muiden alojen ihmisiä.

– Siellä on myös paljon työttömiä, eläkeläisiä. Hyvinkin erilaisten taustojen ihmisiä, jotka ovat halunneet ilmoittautua mukaan talkoohengessä auttamaan. Halutaan olla hyödyksi taistelussa epidemiaa vastaan.

– On esimerkiksi kauneusalan yrittäjiä ja lentoemäntiä, joiden työllisyystilanne vaikuttaa halukkuuteen ilmoittautua.

Koulutus pyörii verkossa. Kurssiin kuuluu videotallenteita, luentoja ja muuta opintomateriaalia. Sen suorittaminen kestää arviolta 27 tuntia. monivalintatehtävistä koostuvasta lopputentistä pitää saada 80 prosenttia oikein kysymyksistä. Vain harva reppaa.

Keväällä luotu koulutusmalli on Valkosen mukaan tehty kevyeksi ja omatoimiseksi juuri siksi, että tarvetta on ollut opetukselle, jossa on vähän byrokratiaa ja jäljittäjät saadaan nopeasti eri puolille maata.

Helsinki tarvitsee lisää jäljittäjiä

Kipeimmin lisäapua tarvitaan tällä hetkellä Etelä- ja Varsinais-Suomeen.

Helsingissä tartunnanjäljitystä tekee noin 300 henkilöä, mutta tilanteen heikentymisen takia kaupungin epidemiologinen toiminta rekrytoi pikaisesti yli sataa pääasiassa sote-alan ammattilaista jäljitykseen.

THL kokoaa yhteystietolistaa julkisen sektorin ulkopuolella toimivista henkilöistä ja organisaatioista, jotka haluavat osallistua kuntien ja sairaanhoitopiirien tartunnanjäljitystyöhön.

Muualla kuin julkisella sektorilla työskentelevät voivat ilmoittautua THL:n listalle täyttämällä yhteystietolomakkeen THL:n sivuilla. Sairaanhoitopiirit ja kunnat vastaavat jäljitystyöstä ja jäljittäjien valinnasta eli kaikkia kurssin käyneitä ei suoraan rekrytoida työhön.