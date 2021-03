Moni tekee saman virheen polttopuita hankkiessaan – ”Sitten tulee hätä”

Polttopuumyyjien puhelin soi, vaikka tavara on jo loppunut.

Ensin tuli koronan kiihdyttämä mökkikesä, ja sen jälkeen kylmin talvi muutamaan vuoteen. Nämä kaksi asiaa yhdessä ovat taanneet, että klapia on pantu palamaan urakalla.

Ilta-Sanomien haastattelemat puuntoimittajat kertovat, että puhelin on soinut, ja välillä on joutunut myymään jopa ei oota.

– Menekki nousi hieman jo kesällä, mutta tuo pakkastalvi taisi yllättää kaikki. Jos lämmitykseen on käyttänyt puuta, kulutus on varmasti ollut nelinkertainen kahteen edelliseen talveen verrattuna, mynämäkeläisen PuuTila Oy:n yrittäjä, metsäasiantuntija Arttu Anttila kertoo.

Arttu Anttilan mukaan polttopuiden myynti on kasvanut noin kolmanneksen.­

Hän arvioi, että myynti on kasvanut noin kolmanneksen verrattuna edelliseen talveen.

Samoilla linjoilla on piikkiöläinen Kalervo Korvensyrjä.

– Minulla ei ole kuivatuslaitteita, joten kun kuiva puu loppuu, se loppuu. Tänä talvena se loppui jo ennen joulua, kun normaalisti samankokoinen varasto on kestänyt maaliskuuhun asti, hän sanoo.

– Vaikka nettisivulla lukee, että kuivapuu on loppu, edelleen tulee soittoja.

Anttilan mukaan pakkastalvi on vaikuttanut myös toimittamiseen, sillä lumen paljous on välillä estänyt puiden liikuttamisen.

Toimitusajat ovat välillä venyneet 2–3 viikkoon. Odottavan aika on ollut joillekin pitkä.

– Ihmiset soittavat yleensä vasta siinä vaiheessa, kun viimeinen klapi menee uuniin, Anttila sanoo.

– Kun pakkaset tulevat, käydään puuvarastolla katsomassa, että puut on loppu, ja sitten tulee hätä, Korvensyrjä vahvistaa.

Kalervo Korvensyrjä saa edelleen soittoja, vaikka kuivapuu loppui varastosta jo aikoja sitten.­

Kunnon puuliitereitä on enää harvoilla. Korvensyrjän mukaan ne ovat harvinaisia etenkin vanhoissa puutaloissa.

– Ja uusiin taloihin saatetaan suunnitella kaksi takkaa mutta ei tilaa puuvarastolle. Sitten klapeja pidetään pihalla jossain pressun alla, hän sanoo.

Kuivan puun menekki alkaa pikkuhiljaa rauhoittua nyt, kun pahimmat pakkaset ovat takana ja lumet alkaneet sulaa.

– Edelleen tahtoo olla jonoa, mutta se on vähän rauhoittunut. Isoimmat tilaukset ovat tammi–helmikuussa ja toinen (kuivapuun) sesonki on mökkikaudella, kesä–heinäkuussa, Anttila sanoo.

Sen sijaan tuorepuuta aletaan toimittaa näillä hetkillä, eli puuta, jonka asiakkaat kuivattavat itse.

– Se jatkuu maaliskuun lopulta kesäkuun loppuun. Samaan aikaan tehdään varastot täyteen syksyn sesonkia varten, joka alkaa elokuussa ja jatkuu niin kauan, kunnes tavaraa riittää, Korvensyrjä selventää.

Puun menekki ei ole toistaiseksi näkynyt hinnoissa kovin radikaalisti. Asia saattaa muuttua pian.

– Aion nostaa hintoja nyt, kun kevätsesonki alkaa. Mutta se johtuu enemmänkin kustannuksista. Dieselin verotus on nostanut polttoaineen hintaa aika tavalla, ja myös raakapuun hinta on noussut, Korvensyrjä sanoo.

– Me ei olla lähdetty vielä nostamaan hintoja, vaikka on se mielessä ollut, kun kysyntä ylitti selvästi tarjonnan. Saa nähdä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, Anttila sanoo.

Koronatilanne on sellainen, että todennäköisesti suomalaiset mökkeilevät runsaasti ja tekevät etätöitä loma-asunnolla myös ensi kesänä. Ja polttavat hyvin todennäköisesti paljon klapeja. Korvensyrjällä on esittää siitä selvää faktaa.

– Toimin kahden vesiosuuskunnan hallituksen puheenjohtajana, ja meille on tulossa hirveästi uusia liittymiä. Ensi kesä on täyteen buukattu. Aiemmin on tehty 10–15 vuodessa, ja nyt niitä on tulossa kesällä 30. Se tarkoittaa, että ihmiset ovat mökeillään, tekevät siellä töitä ja tarvitsevat sinne mukavuuksia kuten veden ja viemärit. Ja silloin myös puut palavat takassa, hän päättää.