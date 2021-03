Opintojaan päättävä Mikko, 19, on saanut kaikilta työnantajilta saman vastauksen

Opetus- ja kulttuuriministeriö kannustaa työnantajia ottamaan opiskelijoita harjoitteluun jos vain mahdollista.

Uudessakaupungissa asuva Mikko Salmela, 19, yrittää pysytellä optimistisena, vaikka tiukkaa tekee. Salmela on viime viikkoina ottanut yhteyttä kymmenkuntaan työnantajia, jotta pääsisi tekemään opintoihinsa kuuluvan työssäoppimisen jakson.

Vastaus on ollut kaikkialta sama.

– Ei pysty ottamaan koronan takia. Tai pyydetään lähettämään sähköpostia. Osa ei vastaa siihen ollenkaan, tai kertoo että eivät nyt pysty ottamaan ketään.

Salmela opiskelee Turun ammatti-instituutissa media- ja kuva-alaa. Opintoihin kuuluu graafista suunnittelua, valo- ja videokuvausta, 3D-mallinnusta ja verkko- ja painojulkaisujen tekemistä.

Työelämässä oppiminen on astinlauta kesätöihin ja työmarkkinoille kymmenilletuhansille ammatillisen peruskoulutuksen työssä oppijoille vuosittain. Työssä oppijat tekevät joko oppi- tai koulutussopimuksen työpaikan kanssa.

Kaikkiaan työpaikoilla on vuosittain arviolta yli 150 000 opiskelijaa erilaisilla työssä opiskelu -jaksoilla.

” Suurin pelkomme liittyy pitkäaikaisiin vaikutuksiin.

Harjoittelujaksoja on Salmelalla kaksi. Viimeisen vuoden opiskelijoiden pitää löytää toinen työssäoppimispaikkansa itse. Oppilaitos myös tukee ja auttaa paikan haussa.

Palvelualuejohtaja Hannu Immosen mukaan koulutusohjelmista yleisesti hankala tilanne on ravintola-alan tutkinnoissa. Ravintolarajoitusten takia työelämässä tapahtuvan oppimisen ja siellä suoritettavien näyttöjen työpaikkojen löytäminen on vaikeaa, osin mahdotonta tällä hetkellä.

Oppilaitoksella on omia niin kutsuttuja oppimisympäristöjä, joissa opiskelijat voivat suorittaa ammattiosaamisen näyttöjä, koska ravintoloihin eivät kaikki pääse.

Salmelan pitäisi pitäisi löytää paikka maaliskuun loppuun mennessä, jos hän haluaa ehtiä suorittamaan kahdeksan viikon työssäoppimisjakson. Heinäkuussa hän lähtee varusmiespalveluun Niinisaloon.

– Tilanne stressaa aika paljon. Jos en löydä paikkaa, joudun siirtämään valmistumistani siihen asti, kunnes pääsen armeijasta pois.

Työvoimapula yhä edessä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kartoittanut pian julkaistavassa selvityksessään koronan vaikutuksia lukio- ja ammatilliseen opetukseen. Monille opiskelijoille on tullut viivästyksiä, mutta vastaavasti koulutuksen järjestäjät ovat tehneet paljon toimia viiveiden kuromiseksi.

Korkeakoulupuolesta vastaava tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) sanoi hallituksen järjestämässä opiskelijainfossa tiistaina, että koronalla on ollut vaikutusta kurssien, harjoitteluiden ja jopa valmistumisen aikatauluihin.

Ammatillisella puolella vaikeuksia on ainakin palvelualoilla, terveys- ja hyvinvointialoilla ja ravintolapuolella eli sellaisilla aloilla, jossa ollaan lähikontaktissa toisten ihmisten kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Mika Tammilehto kertoo, että oppi- ja koulutussopimuspaikkojen puute voi liittyä kolmenlaisiin tilanteisiin. On vaikeuksia taata terveysturvallisuus tai sitten koko toimiala on pulassa, kuten hotelli- ja ravintola. Jos työpaikka on siirtynyt pääosin etätyöhön, työssä oppijan ohjaaminen voi myös tuntua liian työläältä.

Salmela on hakenut paikkaa pääosin eri mainostoimistoista. Ala kiinnostaa häntä, mutta koronaepidemia on leikannut mainonnan ja markkinoinnin kysyntää. Alan työtilanne ja etätyökäytännöt voivat selittää, jos paikkoja on vaikea saada.

Tammilehdon mukaan kaikkiaan työnantajat ovat toistaiseksi pystyneet järjestämään paikkoja melko hyvinkin. Hän pelkää silti, että jos epidemia pitkittyy, ongelmat yleistyvät ja opiskelijat eivät pääse riittävässä määrin työpaikoille oppimaan.

– Se (työssä oppiminen) on niin tärkeää ammattitaidon kehittymiselle. Suurin pelkomme liittyy pitkäaikaisiin vaikutuksiin, eli siihen miten koronatilanne heijastuu osaamiseen. Siksi on niin arvokasta, että työnantajat edelleen ottavat opiskelijoita oppimaan.

– Ennen koronaa puhuttiin juuri vakavasta osaavan työvoiman pulasta. Se ei ole hävinnyt yhtään mihinkään. Ennen pitkää palaamme taas perusagendaan eli siihen, mistä löytää osaavia ihmisiä töihin.