Sijoita kuin kuningas – DI: Näitä osakkeita löytyy Ruotsin kuningasperheen salkusta

Ruotsin kuningasperhe omistaa ruotsalaisyhtiöiden osakkeita. Valtaosa omistuksista on perinteisissä arvo-osakkeissa, Dagens Industri kertoo.

Kuningasperheen osakeomistukset ovat kahdessa eri sijoitusyhtiössä. Kuningasperheen lasten prinssi Carl Philipillä (vas), prinsessa Madeleinella (kolmas vas.) ja kruununprinsessa Victorialla (kolmas oik.) on oma sijoitusyhtiö. Kuningasperheellä on lisäksi osakeomistuksia säätiössä.­

Ruotsin kuningasperheen osakesalkkujen arvo on paisunut, ruotsalaislehti Dagens Industri kirjoitti viikonloppuna.

Viime vuonna salkunhoitajat myivät vaateketju H&M:ää ja ostivat hypetettyä ympäristöteknologiayhtiötä, jonka osakekurssi on sittemmin romahtanut.

Kuningasperheen omistukset ovat valtaosin perinteisissä arvo-osakkeissa.

Kuningasperheen osakeomistukset on jaettu DI:n mukaan kahteen salkkuun. Gluonen-yhtiön omistavat kruununprinsessa Victoria, prinssi Carl Philip ja prinsessa Madeleine.

Gallierafonden on puolestaan kuningasperheen säätiö.

Perheen osakesalkut sisältävät vain ruotsalaisia yhtiöitä.

Kun Dagens Industri kirjoitti edellisen kerran kuningasperheen lasten sijoituksista pari vuotta sitten, Gluonenin omistusten arvo oli noin 25 miljoonaa kruunua. Nyt ne ovat paisuneet lähes 50 miljoonan kruunun (noin 5 miljoonan euron) arvoisiksi.

Gallierafondenilla on osakeomistuksia noin 32 miljoonan kruunun arvosta.

Salkkuihin tehdään yleensä vähän muutoksia, mutta viime syksynä kuningasperheen lasten osakesalkkuun ostettiin ympäristöteknologiayhtiö Climeonia. Samaan aikaan salkusta myytiin kokonaan H&M.

Jo aiemmin kuningasperhe on omistanut aurinkoenergiayhtiö Azeliota. Sen kurssi on noussut hankinnan jälkeen 500 prosenttia. Climeonin osake sen sijaan on pudonnut 20 prosenttia oston jälkeen.

Muuten kuninkaallisten osakesalkuissa on perinteisiä arvo-osakkeita. Suurimmat omistukset lasten yhtiön Gluonenin osakesalkussa ovat sijoitusyhtiöt Investor ja Bure, autonvalmistaja Volvo, teollisuuskonserni Atlas Copco ja metalli- ja kaivosalan jätti Sandvik.

Gluonen omistaa myös muun muassa vartiointiyhtiö Securitasta ja metsäyhtiö SCA:ta.

Myös Gallierafonden omistaa Wallenbergien suvun Investoria. Säätiön omistuksiin kuuluvat myös muun muassa pankit SEB, Nordea ja Swedbank.

Sillä on siivut myös rakennusalan yhtiöistä, NCC:stä ja Skanskasta. Ja myös se omistaa Securitasta.

Gallierafonden omistaa yhä myös H&M:ää.