Baronan selvitys: Työn perässä ei haluta muuttaa, yli 50-vuotiaat eivät koe tarpeelliseksi kehittää osaamistaan

Työelämäyhtiö Baronan suuren työelämäselvityksen mukaan 40–50-vuotiaat kaipaavat työelämältä merkityksellisyyttä. Ikäryhmien välillä on eroja siinä, mitkä alat houkuttelevat.

Suomalaiset eivät ole innokkaita muuttamaan työn perässä. Ikäluokissa on eroa myös siinä, mitkä alat kiinnostavat eniten. Yli 50-vuotiaista vain alle kolmannes pitää oman osaamisen kehittämistä tärkeänä.

Tulokset selviävät Baronan valtakunnallisesta selvityksestä.

– Tutkimuksemme osoittaa, että viime vuosina lisääntynyt keskustelu työn merkityksellisyydestä ei ole vain sanahelinää. Erityisesti 40–50-vuotiaat harkitsevat vaihtoa julkiselle sektorille sekä sosiaali- ja terveysalalle, jossa on mahdollisuus tehdä yhteiskunnallisesti tärkeää työtä ihmisten hyvinvoinnin eteen. Tämä on erittäin lohdullinen viesti, kun tiedämme, että julkiselta sektorilta eläköityy suuri joukko ammattilaisia seuraavan vuosikymmenen aikana, toteaa Baronan toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen tiedotteessa.

Alle 30-vuotiaita kiinnostaa eniten myynnin ja kaupan ala, markkinointi ja luovat alat sekä asiakaspalvelu.

40–49-vuotiaita työssäkäyviä kiinnostaa eniten myynnin ja kaupan ala, julkinen sektori sekä sosiaali- ja terveysala.

Eri ikäryhmät haluavat työltä erilaisia asioita. Alle 40-vuotiaille työ antaa muita enemmän rytmiä ja rutiinia arkeen.

Mahdollisuus kehittää osaamistaan korostuu alle 30-vuotiailla, kun taas yli 50-vuotiaista alle kolmannes pitää osaamisen kehittämistä tärkeänä.

– Tulosten perusteella noin 50 vuoden ikä vaikuttaa olevan rajapyykki, jonka jälkeen kiinnostus oman osaamisen kehittämiseen laantuu. Tämä huolestuttaa minua, sillä työelämän muutokselta eivät voi paeta edes he, joilla työkokemusta on karttunut eniten. Haluan itsekin ajatella, että meillä yli 50-vuotiailla on vielä kykyä oppia uutta.

Vastaajilta kysyttiin myös kokemusta henkisestä hyvinvoinnista ja onnellisuudesta. Työssäkäyvistä 30–49-vuotiaat voivat keskivertoa huonommin, kun taas selvästi parhaiten voiva ikäryhmä on yli 60-vuotiaat.

Suomalaisten into muuttaa työn perässä on laimeaa. Työn perässä toiselle paikkakunnalle haluaa muuttaa vain 16 prosenttia työntekijöistä.

Vanhala-Harmasen mukaan tulee pohtia, kuinka työelämä voisi joustaa jatkossa.

– Kotipaikkakunta on luonnollisesti ihmisille rakas asia, ja kotiseudun valintaan vaikuttaa moni muukin tekijä kuin vain työ. Vaikka muuttamisen esteitä on toki poistettava, on meidän entistä vahvemmin mietittävä sitä, miten työelämä voi joustaa. Suomalaiset haluavat jatkaa etätöiden tekemistä, ja jos työskentely esimerkiksi mökiltä onnistuu, siihen kannattaa luoda hyvät puitteet.

Vastaajista 71 prosenttia uskoo pärjäävänsä myös tulevaisuuden työelämässä pelkällä suomen kielellä. Noin 60 prosenttia työssäkäyvistä on valmis työskentelemään muulla kuin äidinkielellä työpaikalla.

Baronan työelämätutkimuksen aineiston keräsi Norstat joulukuussa 2020. Sukupuolen, iän ja asuinpaikan mukaan edustavaan tutkimukseen vastasi 1 022 työelämässä olevaa suomalaista.

Tutkimuksen mukaan kokonaan uutta toimialaa pohtivien suurimmat kiinnostuksen kohteet(kiinnostavuusjärjestyksessä)