Kalevala-nimen käytöstä roihahti kiista – verkkokauppa sai vastaansa Kalevala Korun

Opinnäytetyönä perustettu Kalevala kartalle -hanke joutui kiistaan Kalevala Korun kanssa.

Haaga-Helia-ammattikorkeakouluun opinnäytetyötä tekevän Mimosa Sukasen ja koruyhtiö Kalevala Korun välille on syntynyt kiista Kalevala-sanan käytöstä, jota saatetaan puida vielä markkinaoikeudessa. Asiasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

– Olen todella surullinen ja ihmeissäni ihan henkilökohtaisella tasolla, koska olen ollut Kalevala Korun suuri fani, ja käyttänyt niitä jokaisella matkalla sen jälkeen, kun sain niitä ylioppilaslahjaksi, Sukanen sanoo Taloussanomille.

Palvelumuotoilua ja elämystaloutta opiskelevan Sukasen käytännön opinnäyte on Kalevala kartalle -niminen hanke, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten tuotteiden markkinointia maailmalle.

– Tässä on pyrkimyksenä auttaa kulttuuri- ja matkailualan toimijoita, joiden bisnes on kuollut tällä hetkellä, Sukanen selittää.

– Kalevalaa on jo hyödynnetty monella tapaa, mutta kukaan ei ole koonnut niitä yhteen. Se on käytännössä meidän linkkimme perintöön ja luontoon, kaikkeen mikä on puhdasta Suomessa. Matkailijathan tulevat hakemaan tänne eksotiikkaa ja oppimaan jotain uutta. Luonnon ja vahvan mytologian yhdistäminen on varmasti se tulevaisuuden juttu.

Mimosa Sukasen vetämässä pilottihankkeen ensimmäinen kohderyhmä ovat japanilaiset matkailijat.­

Käytännössä Sukasen pilottihankkeen ensimmäisenä tavoitteena on ollut kerätä yhteistyökumppaneita, joiden tuotteita ja palveluita on tarkoitus koota ja tuotteistaa Kalevala-teemaiseksi verkkokaupaksi.

Sukanen esitteli ajatustaan noin vuosi sitten muun muassa Kalevala Korulle, joka kuitenkin kieltäytyi yhteistyöstä vedoten koronaan ja yhtiössä käynnissä olevaan brändiuudistukseen.

Viime toukokuussa hän rekisteröi Patentti- ja rekisterihallituksessa hankkeen tavaramerkiksi logon, jonka keskellä on perinteinen hannunvaakuna ja alla hankkeen nimi ”Kalevala kartalle”. Tämän jälkeen hän perusti hankkeen toteutusta varten myös yhtiön.

Kalevala Koru on vastustanut myös hannunvaakunan käyttöä Kalevala kartalle -hankkeen logossa.­

Pian tämän jälkeen Kalevala Koru puuttui hankkeeseen.

– Kesällä tulee juristin kautta kunnon ukaasiviesti ilman mitään ennakkovaroitusta, Sukanen kertoo.

Kalevala Korun kirjeessä todetaan muun muassa:

"Edellä esitetyn johdosta Kalevala Koru edellyttää, että em. tavaramerkkirekisteröintiinne tehdään rajoitus lisäämällä palveluluettelon perään maininta ”pois lukien koruihin, kelloihin sekä koriste- ja taide-esineisiin liittyvät palvelut”. Lisäksi pyydämme kirjallista vahvistustanne siitä, että Kalevala kartalle -hankkeen yhteydessä tai muutoin ei tulla käyttämään tavaramerkkirekisteröinnin nro 277690 kattamaa kuviotavaramerkkiä, eikä muutoinkaan sanaa Kalevala millään tavoin koruille, kelloille tai koriste- tai taide-esineille tai vastaaville tai sellaisiin liittyville palveluille."

– Tämä on tietenkin kankeaa juristikieltä, mutta siitä näkee toiveemme: emme tietenkään halua emmekä voi estää kaikkia Kalevala-palveluita, vaan vain sellaiset palvelut, jotka liittyvät koruihin, kelloihin ja koriste- tai taide-esineisiin, kertoo Kalevala-yhtiön toimitusjohtaja Kirsi Paakkari.

–Nämä korut elävät sukupolvien yli, ja itse olen vain yksi viestikapulan kantaja kymmenien naisten ketjussa. Jos joku yrittää myydä Kalevala-nimisiä koruja, niin meidän täytyy tietenkin suojella yhteistä perintöämme ja turvata sen maine, toteaa toimitusjohtaja Kirsi Paakkari Kalevala Korusta.­

Kalevala Koru on tehnyt hankkeen tavaramerkistä valituksen myös PRH:lle.

Sukasen mukaan ”lakijargon” ja vaatimus allekirjoituksesta parin päivän kuluessa saivat hälytyskellot soimaan.

– Tarvitseeko opiskelijaa läimäyttää tällä tavalla? Eikö olisi riittänyt, että aikaisempi yhteyshenkilöni yhtiössä olisi vaikka soittanut minulle ja olisimme keskustelleet asiasta, hän ihmettelee.

Sukanen ei sulata Kalevala Korun vaatimusta, ettei hankkeessa saisi tehdä mitään taide-esineisiin liittyvää.

– Taide-esine voi olla mitä tahansa digitaalisen tuotteen, kävyn ja roskapöntön ja ties minkä välillä, hän ihmettelee.

Lisäksi hän korostaa, että Kalevala kartalle -hankkeen on tarkoitus olla palvelu, ei tuottaa itse koruja.

Paakkarin mukaan syy taide-esineiden mukana oloon on lähinnä lakitekninen.

– Tarkalleen ottaen meille riittäisi vain koruihin liittyvien palveluiden esto, mutta tavaramerkkiluokat eivät tunne koruja erikseen. Niinpä tavaramerkkimme kattaa myös kellot sekä koriste- ja taide-esineet, Paakkari toteaa.

– Jos Kalevala-nimen sisältävän palvelun kautta myydään koruja, on ilman muuta riski, että tavaramerkit menevät sekaisin.

Kalevala kartalle -hankkeen tavaramerkkihakemukseen oli Paakkarin mukaan pakko puuttua, vaikkei hanke ja sen takana oleva yritys itse koruja valmistakaan.

– Olisi mahdotonta ensin sallia koruja välittävä verkkokauppa, mutta sitten estää korujen myynti siellä, hän sanoo.

PRH käsittelee Kalevala Korun tekemän vaatimusta kevään aikana. Osapuolet voivat valittaa asiasta markkinaoikeuteen, jos ne eivät ole PRH:n ratkaisuun tyytyväisiä.

– Käytännössä ainoa mitä toivoisin on, että he luopuisivat väitteestään, joka on täysin absurdi ja kohtuuton, Sukanen sanoo.

Paakkarin mukaan yhtiöllä ei aiemmin ole ollut Suomessa vastaavaa tilannetta. Hänen mukaansa kyse on nimen omaan korujen myynnistä Kalevala-nimellä.

– Kalevala Koru- ja Kalevala-tavaramerkit on suojattu relevanteilla toimialoilla, samoin kuin ovat vastaavasti monet muut Kalevala-nimiset tuotteet ja palvelut muilla toimialoilla, hän sanoo.

– Toki on täysin mahdollista ja mukavaakin, jos joku perustaa vaikkapa Kalevala-matkailuyrityksen tai Kalevala-kirjakaupan, mutta se ei saa rikkoa muiden tavaramerkkioikeuksia.