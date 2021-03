Ravintoloiden koronaluvut julki – virologi: ”Ongelmana on nyt se, että osa tartuntaketjuista katoaa hämärään”

Hallituksen esitys paljasti, paljonko ravitsemisliikkeissä raportoituja tartuntoja oli alkuvuonna.

Virologian asiantuntija pitää hallituksen ravintolasulkua hyvänä päätöksenä, kun sitä arvioidaan julki tulleiden tartuntamäärien perusteella.

– Ongelmana on nyt se, että osa tartuntaketjuista katoaa hämärään. Näitä ketjuja, joita ei voida jäljittää, syntyy erityisesti ravintoloissa, Helsingin yliopiston kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, professori Olli Vapalahti sanoo.

Aiemmin ravintola-alan yrityksissä ja edunvalvoja Mara ry:ssä on lähdetty siitä, että tartuntoja on ollut vähän asiakasmääriin nähden. Tuoreiden tartuntalukujen perusteella tartuntariski on selvä ravintoloissa.

Hallituksen esitys ravintoloiden sulkemisesta sisälsi tuoreita lukuja ravitsemisliikkeissä tapahtuneista tartuntaketjuista tammi–helmikuussa.

”Huomattava aliarvio”

Raportoituja tartuntoja oli yhteensä 451. Ne painottuivat leviämis- ja kiihtymisvaiheen sairaanhoitopiireihin.

Eri sairaanhoitopiirien ilmoitusten mukaan viikoilla 1–7 oli todettu 78 sellaista altistumistilannetta, joissa vähintään 10 henkilöä on voitu nimetä ravitsemusliikkeessä altistuneiksi.

Hallituksen esityksen mukaan myös tartuntamäärä on ”huomattava aliarvio, mikä johtuu sekä raportoinnin puutteesta että siitä, että tartunnan lähde jää noin puolessa tapauksista selvittämättä”.

Pelkästään Helsingissä altistumistilanteita oli ravintoloissa ensimmäisen neljän viikon aikana kaikkiaan 75. Niistä 40 oli ruokaravintolassa ja 35 baarissa. Osa altistumisista on johtanut mittaviin tartuntaketjuihin. Sitä ei kerrottu, miten tartunnat jakaantuivat ruokaravintoloiden ja baarien kesken.

Yhdessä helsinkiläisessä ravitsemisliikkeessä 30:stä altistuneesta asiakkaasta, jotka olivat viidestä eri seurueesta, 24:llä todettiin jatkotartunta. Toisessa ravitsemisliikkeessä kaikki 20 altistunutta sai tartunnan. Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä opiskelijajuhlan jälkeen tartuntoja todettiin vähintään sata.

”Virusmuunnokset näkyvät”

Hallituksen mukaan on mahdollista, että virusmuunnoksen runsastuminen on vauhdittanut tartuntariskejä myös ravintoloissa.

– Totta kai virusmuunnokset näkyvät erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa ne muodostavat valtaosan tartunnoista. Kun meillä tartuntaluvut näin paljon kasvavat, niin en tiedä, mihin toimintaan sitten puuttua, ellei tähän (ravintoloihin), Vapalahti sanoo.

Virusmuunnosten tartuttavuus on 1,5-kertainen. Se näkyy siten, että yhä useampi ihminen levittää virusta tietämättään ja aiempaa pienempi määrä virusta riittää infektioon.

– Ei vielä tiedetä, onko juuri aerosolitartuttavuus nyt suhteessa isompi (suhteessa vanhaan virustyyppiin). Tartuttavuus on isompi kaikin tavoin. Aiempaa suurempi etäisyys ja pienempi altistumisaika riittänee virusmuunnoksen tarttumiseen.

Miksi juuri ravintolat sulkuun?

Työpaikoilla ja oppilaitoksissa tartuntalähteet on helpompi havaita. Vaikka osa koronavirustartunnoista tapahtuu perhe- ja lähipiirissä, niihin rajoituksia ei käytännössä voi säätää.

Ravintoloissa altistuneiden todellinen määrä on huomattavasti suurempi, esityksessä todetaan. Näin siksi, että pienempiä altistustilanteita on ollut paljon ja usein altistuneiksi voidaan tunnistaa vain oman seurueen jäsenet eikä toisilleen tuntemattomia asiakkaita.

Ihmiset viettävät ravintolatiloissa aikaa, vähän tekemisissä olevat ryhmät kohtaavat, on tartunnan suhteen riskikäyttäytymistä, ehkä heikko ilmastointi, Vapalahti listaa ongelmia. Syödessä ja juodessa ei voi käyttää maskeja.

Lisäksi tartuntoja ei päästä jäljittämään, koska asiakkaita ei kirjata.

Vapalahden mukaan keskustelu menee lähinnä saivarteluksi, jos aletaan pohtia ravintolapäätöksiä suhteessa muihin toimialoihin, kuten kuntosaleihin. Rajoituksia tarvitaan silti myös muualle kuin ravintoloihin.

– En lähtisi liikaa pohtimaan tässä kohtaa, kohdellaanko jotakin alaa huonommin kuin toista. Tästä rajoituksen kohteesta (ravintoloista) tiedetään nyt sen ongelmallisuus.

– On selvää, että mikään ala, koulut mukaan lukien, ei voi hyvin, jos tartuntoja ei saada kuriin. Olennaista on, että näitä aloja, jotka joutuvat rajoitusten kohteeksi tuetaan riittävästi.