Asiakkailla oli alkoholijuomia hallussaan kello 23.21 – avi määräsi ravintolan kahdeksi viikoksi säppiin Lappeenrannassa

Ravintolan asiakkailla oli anniskeltuja alkoholijuomia hallussaan kello 23:n jälkeen, minkä vuoksi aluehallintovirasto määräsi ravintolan sulkemaan kahdeksi viikoksi.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt lappeenrantalaisen ravintolan suljettavaksi kahden viikon määräajaksi. Syynä on tartuntatautilain mukaisten anniskeluaikarajoitusten rikkominen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto kertoo tiedotteessaan.

Ravintola Torin Kulmassa oli käynyt poliisipartio viime viikon perjantaina. Poliisi oli kertonut aluehallintovirastolle, että ravintolan asiakkailla oli ollut anniskeltuja alkoholijuomia hallussaan kello 23.21.

Koronarajoitusten mukaan anniskelun pitäisi loppua kello 22, eikä alkoholijuomia saa olla asiakkailla hallussa kello 23:n jälkeen.

Avi on päättänyt, että ravintolan on pidettävä liike suljettuna 3.–17. maaliskuuta, ja myös take away -myynti ja kotiinkuljetuspalvelu on kielletty.

Etelä-Karjala kuuluu koronaviruksen leviämisvaiheen alueisiin, joten siellä ravintolat on ensi viikon maanantaista alkaen joka tapauksessa suljettava take away -myyntiä lukuun ottamatta kolmeksi viikoksi.