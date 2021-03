Koronavuosi siivitti antimikrobisia vaatteita valmistavan Medantan huimaan kasvuun – yhtiön maski nähty myös Valtteri Bottaksen päällä

Medantan toimitusjohtaja Anu Kivelä uskoo, että kasvu jatkuu myös vuonna 2021.

Työvaatevalmistaja Medanta lukeutuu koronavuoden menestyjiin. Yrityksen liikevaihto kasvoi vuoden aikana 127 prosenttia 8,2 miljoonaan euroon. Kasvua oli siis 4,6 miljoonalla eurolla ja kyseessä on yrityksen ennätysvuosi.

Varsinainen tilinpäätös vahvistuu myöhemmin, mutta yrityksen tulos jää voitolliseksi.

Medantan menestyksekäs vuosi on pitkälti seurausta oikea-aikaisesta reagoinnista koronakriisiin sekä vuosien työstä antimikrobisten kankaiden kehittämiseksi. Iso osa liikevaihdosta selittyy kasvomaskien myynnin kasvulla. Toimitusjohtaja Anu Kivelä kertoo, että antimikrobisesta kankaasta valmistettava kasvomaski saatiin markkinoille jo huhtikuussa, noin puolentoista kuukauden kehitystyön jälkeen.

Poikkeuksellisen nopeaan kehitystyöhön yllettiin Kivelän mukaan pitkillä työpäivillä ja vuosien työllä.

– Osa ehkä kyseenalaisti vuosia sitten, että kannattaako tällainen antimikrobisten kankaiden kehittäminen laisinkaan, mutta nyt siitä saatiin palkinto. Tajusimme myös hyvissä ajoin kääriä hihamme, emmekä ajatelleet, että korona jäisi vain kiinalaisten riesaksi, Kivelä kuvaa.

Kangasmaskeja myytiin satoja tuhansia kappaleita muun muassa terveydenhuollon ammattilaisille, lääkeyhtiöille, urheiluseuroille, seurakunnille sekä rahoitus- ja finanssialan yrityksille.

Kivelä korostaa, että maine ”tekstiiliturvallisuuden edelläkävijänä” toi Medantalle uusia asiakkaita. Kun vuonna 2008 perustetun yrityksen asiakkaat ovat aiemmin olleet 90 prosenttisesti terveysalan toimijoita, nyt myös valmistavan teollisuuden ja elintarviketeollisuuden tarpeeseen.

– Infektioturvallisuuden kannalta on erityisen tärkeää, etteivät työvaatteet kontaminoidu.

Mercedeksen formulakuljetta Valtteri Bottas on käyttänyt Medantan maskia.­

Lisäksi urheiluala kiinnostui Medantan kankaisista kasvomaskeista. Maski on nähty muun muassa Mercedeksen formulakuljettaja Valtteri Bottaksen päällä.

– Bottakselle maskia suositteli hänen urheilulääkärinsä. Sillä on tietysti ollut merkitystä, että näin näkyvä hahmo on maskia pitänyt. Yhteistyölle on todennäköisesti tulossa jatkoa. Moni muukin urheiluseura on ollut aktiivisia ja uskomme, että yhteistyö urheiluseurojen kanssa kasvaa.

Oman maskituotannon lisäksi Medanta toi maahan keväällä muita suojatarvikkeita, kuten hengityksensuojaimia, käsineitä ja suojatakkeja. Näitä tuotiin pääsääntöisesti terveydenhuollon käyttöön, kun perinteiset hankintakanavat olivat tukossa.

Kertakäyttöisiä hengityssuojaimia Medanta toimitti suomalaisille miljoonia kappaleita.

Kivelä sanoo, että ainakin käsineiden hankkiminen on terveydenhuollolle yhä haastavaa.

Medantan kannalta onni on ollut myös se, että myös normaalien työvaatteiden kysyntä on pysynyt hyvänä.

– Oli pelkona, että työvaatteiden tilaukset putoaisivat, kun budjetit menevät pitkälti maskien tilaamiseen.

Toimitusjohtaja Anu Kivelä Medantan pyörittämässä sairaalapesulassa.­

Medantan tulevaisuuden Kivelä näkee valoisana. Hän uskoo antimikrobisten työvaatteiden kysynnän pysyvän hyvänä myös koronan jälkeen.

– Tilauskantamme näyttää myös tälle vuodelle hyvältä. Olen erityisen ilahtunut siitä, että meidän antimikrobisista työvaatteista ollaan kiinnostuneempia yhä useammalla alalla. On lohduttavaa, että kun on valinnut jonkun tien ja uskonut siihen vuosia, niin sille on tilausta.

” Hienoa, että olemme pystyneet toimittamaan tuotteita koronataistelun eturintamaan.

Vaatetuotannon lisäksi Medantan Jämsänjokilaaksossa sijaitsevan pesulan liikevaihto kaksinkertaistui. Kansainvälisille markkinoille Medanta suuntasi loppuvuodesta, kun yritys avasi kauppapaikan Saksan Amazonissa. Jatkossa yritys pyrkii entistä vahvemmin kansainvälisille markkinoille.

Hyvän liikevaihdon lisäksi Kivelää ilahdutti se, että yritys pystyi kantamaan yhteiskuntavastuuta.

– Onhan se hienoa, että pienenä pk-yrityksenä olemme osaltaan voineet helpottaa maskien saatavuutta varsinkin, kun terveydenhuollon ammattilaiset ovat itseään säästämättä painaneet aivan valtavasti töitä. Hienoa, että olemme pystyneet toimittamaan tuotteita koronataistelun eturintamaan.