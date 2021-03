Kommentti: Pelko korkojen noususta hermostuttaa – yhä pienempi nousu riittää nyt vaikeuksiin

Pelko korkojen kohoamisesta hermostuttaa markkinoita – ja se hermostuttaa keskuspankkeja. Lääkkeet voivat olla isompi riski kuin vaiva, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Pitkäaikaisten valtionlainojen markkinakorot ovat viime viikkoina kohonneet suhteellisen jyrkästi Yhdysvalloissa ja euroalueella niin kuin muillakin maailman keskeisillä velkakirjamarkkinoilla.

Toistaiseksi paino on kuitenkin pysynyt visusti sanoilla "suhteellisen jyrkästi", sillä valtioiden markkinakorot ovat käytännössä kaikkialla pysytelleet historiallisen matalissa lukemissa.

Kuvaavaa on, että Saksan kymmenvuotisten valtionlainojen korkonoteeraukset ovat kohonneet pitkästä aikaa korkeimmilleen – mutta ovat silti edelleen tukevasti nollaa prosenttia matalammissa miinuslukemissa.

Samoin Suomen valtion kymmenvuotinen markkinakorko on yhä negatiivinen, vaikka on sekin viime aikoina kohonnut.

Japanin valtion kymmenvuotinen markkinakorko on vastaavasti "ponkaissut" niukin naukin nollaviivan yläpuolelle 0,15 prosentin tuntumaan.

Selvästi euroaluetta ja Japania vahvemman talouden ja suurempien finanssimarkkinoiden Yhdysvalloissa liittovaltion kymmenvuotinen korko on pitkästä aikaa kohonnut hieman yli yhden prosentin ja käväissyt ainakin hetkellisesti 1,3 prosentin yläpuolella.

Korkoja on "kaikkialla" kohottanut suuri joukko talouden ja tunnelmien muutoksia, joista kaksi keskeistä lienevät talouden kasvuodotusten voimistuminen sekä inflaation kiihtyminen.

Talouskasvun voimistuminen olisi kitukasvuisen koronakriisin jälkeen suuri helpotus, joten korkojen kohoamisen voi helposti tulkita seuraukseksi suotuisista talousenteistä.

Mutta vaikka korkojen kohoaminen olisi pääosin seurausta ja merkki toiveikkaista kasvuodotuksista, koituu siitä itsestään myös ongelmia.

Korkojen nousu hermostuttaa markkinoita

Korkojen kohoamisesta koituneet ongelmat – tai ainakin huoli niistä – on näkynyt ja tuntunut maailman osakemarkkinoilla ja muilla finanssimarkkinoiden riskipitoisilla alueilla tavallista suurempana kurssihermoiluna.

Mutta hermoilu ei ole suinkaan johtunut korkojen kohoamisen syistä – talouskasvun odotuksista – vaan sen oletetuista ja ennen kaikkea pelätyistä seurauksista.

Korkohuolet voinee kiteyttää yhteen yksinkertaiseen sanaan, joskin samalla äärimonimutkaiseen talousilmiöön: velkaan.

Reaali- ja finanssitalouden eri osiin on jo vuosikymmenten ajan kertynyt ja kerrostunut kaiken aikaa kasvava määrä velkaa.

Viimeistään viime vuosikymmenen finanssikriisissä kävi ilmi, että talouden eri osiin on kasautunut näkyvää ja vähemmän näkyvää velkaa runsaammin kuin velalliset pystyvät tai haluavat hoitaa.

Ja viimeistään finanssikriisin kuohuissa vaikutusvaltaisimmat keskuspankit keksivät taianomaiset tehokeinot velkaan hukkuvan talouden pelastamiseksi – yhä suurempien velkamäärien avulla.

Keskuspankit painavat kaasu pohjassa

Keskeisten keskuspankkien rahaelvytyksen toimilla ja ohjelmilla on monenlaisia mutkikkaita nimiä ja kuvauksia, mutta niiden yksi tärkeä seuraus näkyy keskuspankkitaseiden äkkijyrkkänä – ja kriisi kriisiltä jyrkentyneenä – kasvuna.

Neljän kenties maailman tärkeimmän keskuspankin taseet ovat yhteen laskien paisuneet likimain kuusinkertaisiksi finanssikriisiä edeltäneen vuoden 2007 alun jälkeen.

Nuo koko maailman rahoitusoloja säätelevät keskuspankit ovat Yhdysvaltain Fed, euroalueen EKP, Japanin BoJ ja Kiinan CBoC.

Kaksi kriisiä ja 14 vuotta sitten nelikon taseiden varat ja vastuut olivat yhteen laskien viitisen biljoonaa (eli meikäläistä tuhatta miljardia) dollaria. Nyt summa on hilkkua vaille 29 biljoonaa taalaa.

Näiden keskuspankkien taseilla ja niiden kasvulla ei ole muita pidäkkeitä kuin keskuspankkiirien maltti ja kulloinkin hyväksi uskottu taloustolkku.

Koronakriisin kuluessa keskuspankkitaseiden paisuminen on voimistunut suoraan sanottuna radikaalilla tavalla, sillä vain yhden koronavuoden aikana taseet ovat kasvaneet melkein yhtä paljon kuin finanssikriisin jälkeen kuluneiden kymmenen vuoden aikana.

Rahaelvytys tehoaa mutta lisää riskejä

Taseiden kasvuun kiteytyvät kaikki keskuspankkien lukuisat eri tavoin talouteen ja rahoitusmarkkinoille suunnatut rahaelvytyksen toimet ja ohjelmat pankeille tarjottavasta keskuspankkirahoituksesta laajamittaisiin arvopaperiostoihin.

Suomeksi sanottuna keskuspankkitaseiden paisuminen antaa kuvaa siitä, kuinka voimakkaasti keskuspankit ovat yrittäneet elvyttää taloutta rahan tarjontaa lisäämällä.

Keskuspankkien rahaelvytys on kiistatta estänyt reaali- ja finanssitalouden mutkikasta ja perin velkaista kokonaisuutta romahtamasta.

Mutta samalla keskuspankkien toimet ja niiden vaikutukset ovat lisänneet järjestelmän rattaissa vellovan velan määrää kierros kierrokselta suuremmaksi.

Ja mitä muuta taloudessa vellovan velkamäärän likimain räjähdysmäisestä kasvusta onkaan koitunut, on yksi väistämätön seuraus korostunut viime viikkojen tapahtumissa.

Se on entistä suurempi ja entistä herkempi korkoriski – ja alttius ajautua vaikeuksiin aina vain pienemmistä korkojen nousuista.

Kukaan ei esimerkiksi tiedä ennen kuin näkee, kuinka paljon nollaa prosenttia korkeampia korkoja velkaisimmat eurovaltiot kestävät – ennen kuin alueen rahoitusmarkkinoilla alkaa taas hermoilu uuden eurokriisin uhkakuvista.

Yhdysvalloissa taas kukaan ei tiedä ennen kuin näkee, kuinka nopeita ja kuinka suuria korkojen nousuja monin paikoin uhkarohkeiden velkavipujen varaan viritetyt finanssimarkkinat kestävät – ennen kuin taas rytisee finanssikriisin tapaan.

Japani on näyttänyt mallia omalla yrityksen ja erehdyksen raha- ja talouskokeellaan jo kolmisen vuosikymmentä.

Japani kokeillut samaa kolme vuosikymmentä

Keskuspankit ovat vuosien ajan pumpanneet talouteen lisää rahoitusta korkeapaineella, jotta korot laskisivat ja pysyisivät matalampina kuin ilman rahaelvytystä olisi laita.

Korkojen laskulla ne ovat pyrkineet helpottamaan uusien ja vanhojen velkojen hoitamista ja kannustamaan velkavetoista talouskasvua itse kasvun mutta siinä sivussa myös inflaation voimistamiseksi.

Samalla on syntynyt keskuspankkien itselleen ja taloudelle virittämä velkaloukku, josta on vuosi vuodelta vaikeampi punnertaa ulos.

Japanin talouden valtaisa velkakupla puhkesi 1990-luvun alussa, mutta sen jälkeen toteen pannut lukuisat yritykset velkavuoren sulattamiseksi ovat yhä kesken.

Japanin yritysten ja kotitalouksien yksityinen velkataakka on kyllä keventynyt tuntuvasti 1990-luvun lukemista, mutta tilalle on tullut sitäkin suurempi määrä julkista velkaa – josta on vuosi vuodelta suurempi osa maan keskuspankin piikissä.

Mikään länsimaisten keskuspankkien kriisitoimissa ei ole toistaiseksi viitannut muunlaisiin "ratkaisuihin" kuin Japanin esimerkin seuraamiseen.

Reaalikorko pysynee negatiivisena

Todennäköisesti Yhdysvaltain Fed ja euroalueen EKP yrittävät kaikin keinoin voimistaa inflaatiota, ja toki ne samalla suovat talouskasvunkin voimistua.

Mutta yhtä inflaation ja talouskasvun luontaista seurausta ne tuskin sallivat kuin korkeintaan hyvin pieninä ja "hallittuina" annoksina:

Ne tuskin sallivat korkojen kohota "liikaa". Tarkemmin sanottuna ne tuskin sallivat keskeisten korkojen kohota inflaatiovauhtia korkeampiin prosenttilukuihin.

Negatiivinen reaalikorko on ennenkin ollut yksi keskuspankkien ja valtioiden suosima tehokeino liian suurten velkamäärien keventämiseen, ja se lienee tälläkin kerralla tavoite.

Sitä tosin ei tiedä kukaan – ennen kuin näkee – kuinka hyvin keskuspankeilta onnistuu aina vain suurempien velkamäärien haihduttamisen ja yhä suurempien finanssiriskien välillä tasapainoilu.