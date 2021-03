Bitcoin-miljonäärinä esiintyneen miehen tarinasta paljastui epäselvyyksiä – Taloussanomat tarkentaa aiempaa uutisointiaan

Taloussanomat kertoi viime kesänä (25.8.2020) espoolaisesta Toni Laaksosesta, jonka kerrottiin tehneen 6,6 miljoonan euron omaisuuden bitcoineilla. Nyt julkisuuteen on tullut tietoja, joiden perusteella miehen miljoonien omaisuus vaikuttaa kyseenalaiselta. Kesällä Laaksonen esitteli toimittajalle useita todisteita varallisuudestaan.

Taloussanomat pyrki ennen jutun julkaisua varmistumaan siitä, että haastatellun antamat tiedot pitävät paikkansa. Laaksonen esitteli haastattelun yhteydessä kännykästään tiliä, jonka kerrottiin olevan sähköinen bitcoin-lompakko. Nyt on selvinnyt, että kyse oli kuitenkin julkisesta tilikirjasta, joka ei varsinaisesti kerro sitä, kuka kyseisen tilin omistaa.

Tilikirjan lisäksi Laaksonen näytti Taloussanomille useita tilisiirtoja ja kuitteja tekemistään suurehkoista ostoksista. Summat ja päivämäärät vastasivat hänen aiempia kertomuksiaan.

Tämän lisäksi Laaksonen esitteli jutussa mainittua sähköpostinvaihtoaan risteilyaluksen vuokraamisesta yksityiskäyttöön. Keskustelu aluksen vuokraamisesta oli käyty ennen kuin Taloussanomat oli ollut ensimmäistä kertaa tekemisissä Laaksosen kanssa.

Jutunteon yhteydessä toimittaja tapasi Laaksosen tuttavapiiriä, joka niin ikään painotti hänen rikastuneen bitcoineilla. Laaksosen osoitettiin kestitsevän kavereitaan suurilla summilla ja myöntäneen tuhansien eurojen lainoja odottamatta rahojaan lähitulevaisuudessa takaisin. Taloussanomat näki muun muassa lainapäivänä käydyn Whatsapp-keskustelun.

Lisäksi viime kesällä julkaistun jutun yhteydessä haastateltiin asiantuntijaa, joka piti Laaksosen kertomusta täysin mahdollisena.

Iltalehti julkaisi maanantaina (1.3.2021) jutun, jonka mukaan Laaksosen tarina bitcoineilla vaurastumisesta ei pidä paikkansa. Lehden haastattelema nimetön asiantuntija on havainnut Laaksosen kertomuksessa useita ristiriitoja.

Laaksonen kertoi, että hän perusti miljoonatilin ystävänsä kanssa 2009. Taloussanomien jutussa puhuttiin Bitcoin SV:stä, joka tuli markkinoille vasta 2018. IL:n haastatteleman asiantuntijan mukaan alkuperäisten Bitcoinien vaihtaminen Bitcoin SV:hen kuulostaa huonolta ajatukselta, sillä jälkimmäisille ei ole markkinoita.

Laaksonen kertoi IS:lle, että hän myy omaisuutensa pois huhtikuussa 2022. Hän sanoi vaihtaneensa bitcoineja euroiksi muutaman kerran vuodessa 5 000–50 000 euron erissä, mutta IL:n mukaan Laaksosen esittelemältä tililtä tällaisia nostoja ei ole tehty.

Lisäksi IL kertoi, että Laaksoselta on ulosotossa 86 000 euroa ja 10 000 euron vuokrat maksamatta. Ulosotto on keskeytetty kahdesti varattomuuden takia. Taloussanomat tarkisti maanantaina Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudesta, että vuonna 2019 Laaksosella on ollut käräjillä seitsemän velkomusasiaa, minkä lisäksi velkomusasioita on ollut 2010-luvun aikana ainakin kuusi.

Taloussanomat on pyrkinyt tavoittamaan Laaksosta maanantaiaamusta lähtien, mutta hän ei ole vastannut yhteydenottoihin. Iltalehden haastattelema asiantuntija kertoo pitävänsä mahdollisena, että Laaksonen on itse huijauksen uhri ja uskoo perusteettomasti miljoonaomaisuuteensa.

Taloussanomien juttu julkaistiin myös Ilta-Sanomien painetussa lehdessä 25.8.2020.