Presidentin kanslia hakee uutta linnanvoutia – näin paljon työstä maksetaan

Presidentin palvelukseen halutaan linnanvouti, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa Kultarannan vaativan remontin valvonta.

Tulevan linnanvoudin vastuulla on presidentin kesäasuntona toimivan Kultarannan remontin valvonta.­

Tasavallan presidentin kanslia hakee uutta linnanvoutia. Nykyinen, jo 15 vuotta tehtävää hoitanut Anne Puonti on siirtymässä Kuurojen palvelusäätiön toimitusjohtajaksi.

Linnanvoudin titteli kalskahtaa keskiaikaiselta, mutta käytännössä hän vastaa muun muassa tietohallinnosta sekä hoitaa tasavallan presidentin arkistoa sekä useita erilaisia hallintotoimia.

– Hallintoasioiden hoitaminen on kanslian lakisääteinen tehtävä, kerrotaan tasavallan presidentin kansliasta.

– Niihin kuuluvat esimerkiksi tasavallan presidentin toimintaan ja palveluihin liittyvät hankinnat sekä henkilöstö- ja talousasiat kuten rekrytointi, budjetointi ja menojen seuranta.

Hakijoilta toivotaan myös valtion budjettitalouden tuntemusta.

– Osana valtionhallintoa tasavallan presidentin kanslia saa rahoituksensa valtion talousarviosta ja sen toiminta- ja taloussuunnittelussa käytetään samoja menettelyitä kuin muun muassa ministeriöissä ja valtion virastoissa. On siksi hyödyksi, jos valittavalla henkilöllä on jo aiempaa kokemusta valtion budjettitalouden piirissä toimimisesta, tasavallan presidentin kanslia selittää vaatimusta.

Kanslian mukaan tehtävässä noudatetaan kokonaistyöaikaa ja kuukausipalkka on 8 300 euroa.

Hakijalta odotetaan myös monipuolinen työkokemus hallinnon, palveluiden ja kiinteistötoimen johtamisesta.

Lisäksi hakijan eduksi luetaan kokemus vaativista rakennuttamistehtävistä.

Syynä on se, että linnanvoudin vastuulle tulee todellisen linnan remontointi. Presidentin kesäasuntoa Kultarantaa on kunnostettu jo muutama vuosi, ja sen päärakennuksen Graniittilinnan remontointi on vasta edessä.

– Linnanvouti vastaa kanslian kiinteistöhallinnosta ja hänen johdollaan muun muassa suunnitellaan hankkeet, kilpailutetaan tarvittavat asiantuntijat ja urakoitsijat, laaditaan budjetit sekä valvotaan hankkeiden toteutumista, tasavallan presidentin kansliasta kerrotaan.

Vuonna 1916 valmistunut Graniittilinna on arkkitehti Lars Sonckin suunnittelema. Sen lisäksi Kultarantaan kuuluvalla 55 hehtaarin kokoisella tontilla on yli 40 muuta rakennusta tai rakennelmaa.

Myös Kultarannan puistoalueita laitetaan uuteen uskoon lähivuosien remontin yhteydessä.­

Edellisen kerran päärakennusta sekä 15 hehtaarin kokoista puutarhaa on kunnostettu laajemmin 1960-luvulla, ja graniittilinnaa on korjattu osittain myös 1980- ja 1990-luvuilla. Nyt tarkoituksena on tehdä peruskorjaus, jossa uusitaan muun muassa kunnallistekniikka sekä puiston kasvillisuutta. Päärakennuksessa joudutaan korjaamaan myös rakenteita, sillä kuntotutkimuksen mukaan niihin kerääntyy kosteutta. Graniittilinna tehtiin monen muun viime vuosisadan alun graniittirakennuksen tavoin virheellisesti, sillä sen graniittiverhoiluun ei tehty ilmareikiä.

Vuonna 2017 alkanutta peruskorjausurakkaa on tehty pääasiassa kesäkauden ulkopuolella, ja sen on tarkoitus valmistua vuoteen 2025 mennessä. Tähän mennessä on parannettu alueen kulkuväyliä, portti- ja pysäköintialuetta sekä rakennettu helikopterille laskeutumisalue sekä uudistettu kunnallistekniikkaa.

Remontin varsinainen suurin työ on kuitenkin vasta edessä. Graniittilinnan peruskorjauksen pari vuotta kestävä päävaihe alkaa suunnitelmien mukaan syksyllä 2022. Kultarannan päärakennus ja puisto olisivat pois käytöstä kesät 2023–2024.

– Kultarannan perusparannushankkeesta ei ole vielä tehty tarkkaa kustannusarvioita, koska suunnitelmat eivät vielä ole niin pitkällä, tasavallan presidentin kanslia kertoo.

Kanslian verkkosivuilta löytyvän toiminta- ja taloussuunnitelman (pdf) mukaan puiston korjaaminen tulee vuoteen 2024 mennessä maksamaan 14 miljoonaa euroa ja rakennusten 16 miljoonaa vuosina 2019–2024. Hanke on tosin vaatinut miljoonia jo parina aiempana vuonna.