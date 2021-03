Minna Parikan nettikaupassa myytiin satoja olemattomia kenkäpareja: ”Tässä taas kiteytyy yksi syy, miksi olen onnellinen lopettamisesta”

Minna Parikka vetäytyy verkkokaupan sulkeutumisen jälkeen luovalle tauolle.

Liiketoimintansa lopettaneen kenkäsuunnittelija Minna Parikan verkkokaupan loppuunmyynti ei sujunut halutunlaisesti, sillä viimeisestä verkkokauppaerästä koitui sotkua teknisten ongelmien vuoksi.

Parikan viimeinen kenkäerä tuli myyntiin jo helmikuun alussa, mutta verkkokaupan ongelmien takia kaupassa myytiin jopa satoja olemattomia kenkäpareja. Asiakkaita ovat hiertäneet erityisesti suosittuja puputennareita koskeneet ongelmat.

Parikan mukaan ongelmia oli Shopify-alustalla ja varastojärjestelmä Dafossa.

Shopifyssä ilmenneen viiveen vuoksi järjestelmä ei varannut maksuhetkellä tuotetta, mikä mahdollisti sen, että saman tuotteen osti useampi asiakas. Parikka kertoo, että varastojärjestelmä Dafon kanssa oli ongelmia puolestaan varastoarvioissa.

Parikan verkkokaupan ongelmista kertoi ensin Yle.

– Meillä on tekninen vika nettikaupassa. Tässä taas kiteytyy yksi syy, miksi olen onnellinen lopettamisesta. Koko ajan sattuu ja tapahtuu, Parikka sanoo.

Parikka kertoo, että rahat on jo palautettu kengittä jääneille asiakkaille. Palautusten hoitaminen kesti Parikan mukaan hetken, sillä itse ongelmaakaan ei havaittu välittömästi.

– Riippuu asiakkaan maksupalveluntarjoajasta, milloin hyvitykset näkyvät pankkitilillä.

” Koko ajan sattuu ja tapahtuu.

Nyt kauppa hoitaa viimeisiä kenkien postituksia, ja Minna Parikka -kenkäbrändi on siis loppusuorallaan. Espanjan-tehtailta on vielä tulossa muutamaa korkokenkämallia, mutta sen jälkeen yrityksen taru on ohi.

Parikka kertoo, että verkkokaupan sivut sulkeutuvat lopullisesti maalis–huhtikuun vaihteessa, kun viimeisetkin toimitukset ovat löytäneet asiakkaille. Sen jälkeen Parikka aikoo aloittaa luovan loman.

– Sitten on hyvin ansaittu luova tauko. Suunnitelmissa on jokin kiva kesälomamatka johonkin, mutta en tiedä vielä mihin.

Parikka kuvaa oloaan pikemminkin helpottuneeksi kuin haikeaksi.

– Olen todella helpottunut.

Parikka ehti myydä kenkiä 15 vuoden ajan omalla nimellään. Hänen suunnittelemiaan kenkiä nähtiin monien kuuluisuuksien päällä. Parikan kenkiä käyttäneisiin lukeutuvat muun muassa Lady Gaga ja Kim Kardashian.

Parikka kertoo lopettaneensa, sillä hän halusi kokeilla jotain muuta. Lopettamisen päätökset eivät olleet taloudellisia, vaan Parikka halusi pikemminkin tehdä irtioton.

– Mielestäni on hyvä lähteä silloin, kun on vielä hyvä meininki. Silloin kaikille jää hyvä fiilis tekemisestä, sillä jossain vaiheessa yritystoiminnassa ja brändissä alkaisi näkyä se, jos minua ei enää niin paljon kiinnosta, Parikka kommentoi Taloussanomille aiemmin.