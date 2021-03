Tukes varoittaa talojen purkutöissä päälle jätetyistä sähköistä: ”Vaaratilanne sekä purkajille että ulkopuolisille”

”Usein taustalla on ollut kiire saada talo purettua, eikä verkkoyhtiön edustajaa ole maltettu odottaa.”

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut useita ilmoituksia vaaratilanteista, joissa vanhoja taloja on purettu, vaikka niissä on ollut vielä sähköt päällä. Tukes painottaa, että tällainen toiminta on hengenvaarallista.

Tukesille vaaratilanteista ovat ilmoittaneet verkkoyhtiöt. Tapauksissa purkutyöt on tehty kaivinkoneella ja työhön on ryhdytty ennen kuin verkkoyhtiö on huolehtinut sähköliittymän purkamisesta.

– Usein taustalla on ollut kiire saada talo purettua, eikä verkkoyhtiön edustajaa ole maltettu odottaa. Verkkoyhtiön asentajan tai urakoitsijan saapuessa paikalle talo onkin jo osin tai kokonaan purettu. Pahimmillaan jännitteinen sähkökeskus tai liittymisjohto on jätetty maahan tai nostettu esimerkiksi pylvästä tai puuta vasten, kertoo Tukesin ylitarkastaja Ville Huurinainen tiedotteessa.

Tukes muistuttaa, että rakennuksen purkutyöt ilman sähköliittymän purkua voivat aiheuttaa sähköiskun vaaran. Tämän vuoksi purkua tekevien yritysten tulisi varmistaa työn tilaajalta, että työn voi tehdä turvallisesti.

Vastuu omistajalla

Lain mukaan purettavan sähkölaitteiston turvallisuudesta vastaa laitteiston haltija. Purettavan kiinteistön omistajan tulee huolehtia siitä, että purkutyö on toteutettavissa turvallisesti. Jos purkutyö tehdään tietoisesti siten, että sähköliittymä on vielä jännitteinen, syyllistytään Tukesin mukaan sähköturvallisuuslain rikkomukseen.

– Vaikka vanha sähköliittymä on irtisanottu ja talon mittarista on sulakkeetkin voitu ottaa pois, on kiinteistön liittymisjohto edelleen jännitteinen, jos verkkoyhtiö ei ole sitä turvalliseksi tehnyt. Kiirekään ei saisi aiheuttaa riskin ottoa. Vaaratilanne aiheutuu sekä purkajille että ulkopuolisille, Huurinainen jatkaa.

Tukes kehottaakin purkutöitä suunnittelevia selvittämään hyvissä ajoin etukäteen, milloin sähköliittymän saa sähköttömäksi ja sopimaan muut aikataulut sen mukaan. Purkamisen turvallisuuden sähköjen osalta voi varmistaa paikalliselta jakeluverkkoyhtiöltä.