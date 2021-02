Iso muutos myllää kaupunkien asuntomarkkinoita: tällaisten alueiden uskotaan nostavan pysyvästi suosiotaan

Näillä asuinalueilla kysyntä on lisääntynyt ja myyntiajat lyhentyneet

Oulussa asuntojen kysyntä on vuoden 2019 joulukuun jälkeen lisääntynyt noin 20–25 prosenttia postinumeroalueilla 90440, 90650 ja 90670.

Samalla myyntiajat ovat lyhentyneet 18 päivällä näillä kolmella alueella.

Jyväskylässä asuntojen kysyntä on lisääntynyt kahdessa vuodessa noin 16–20 prosenttia postinumeroalueilla 40270 ja 40740.

Asuntojen myyntiajat puolestaan ovat samassa ajassa lyhentyneet neljällä päivällä näillä kahdella postinumeroalueella.

Tampereen luvut ovat Habitan aineistossa kokonaisuutena, koska kaupungista ei löydy yhtä yksittäistä postinumeroaluetta, jossa asuntojen kysyntä olisi lisääntynyt muita alueita enemmän ja myyntiajat selvästi lyhentyneet.

Kokonaisuudessaan asuntojen kysyntä on lisääntynyt Tampereella noin 20–24 prosenttia viimeisen kahden vuoden aikana. Samassa ajassa asuntojen myyntiajat ovat lyhentyneet neljällä päivällä.

Turussa asuntojen kysyntä kohdistuu kaupungin rajojen ulkopuolelle, naapurikaupunki Kaarinan alueelle.

Kysyntä on lisääntynyt Kaarinan alueella noin 19–23 prosenttia vuoden 2019 joulukuusta.

Asuntojen myyntiajat puolestaan ovat lyhentyneen Kaarinan alueella samassa ajassa 25 päivällä eli miltei kuukaudella.

Helsingissä asuntojen kysyntä näyttää lisääntyneen Aurinkolahden, Vuosaaren ja Myllypuron sekä Tapanilan, Tapaninkylän ja Tapaninvainion kaupunginosissa.

Aurinkolahdessa ja Vuosaaressa asuntojen kysyntä on lisääntynyt kahden vuoden aikana noin 18–22 prosenttia. Myllypurossa vastaava luku on 20–23 prosenttia.

Tapanilan, Tapaninkylän ja Tapaninvainion alueella kysyntä lisääntynyt noin 24–28 prosenttia joulukuusta 2019.

Asuntojen myyntiajat ovat lyhentyneet Aurinkolahden ja Vuosaaren kaupunginosissa yhdeksällä päivällä ja Myllypurossa myyntiajat ovat lyhentyneet kahdeksalla päivällä.

Tapanilan, Tapaninkylän ja Tapaninvainon kaupunginosissa myyntiajat eivät ole lyhentyneet päivälläkään. Tätä saattaa selittää alueilla tehtyjen asuntokauppojen vähäinen määrä kahden viime vuoden aikana.

Tiedot koostettu kiinteistönvälitysyritys Habitan toimittamasta aineistosta. Habita on kerännyt myyntiajat hintaseurantapalvelusta ja tiedot kysynnän kasvusta se on saanut omasta asiakaspalvelurekisteristään. Rekisterissä on tällä hetkellä yli 60 000 aktiivista asunnon etsijää.