Varma luopui sijoituksista kivihiileen ja öljyyn – ”Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää sijoittajilta toimintaa”

Varman 50,2 miljardin sijoitussalkusta on karsittu sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin, kertoo yhtiö tiedotteessaan. Hiilikaivokset on suljettu pois, samoin kivihiileen tukeutuva sähköntuotanto ja öljynporausyhtiöt, kun Varma pyrkii kohti hiilineutriauliutta.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on leikannut fossiilisten polttoaineiden osuutta sijoituksissaan saavuttaakseen hiilineutraalin sijoitussalkun vuoteen 2035 mennessä. Varma kertoo asiasta mediatiedotteessaan.

Ilmastotavoitteissaan Varma on sitoutunut poistumaan hiilisijoituksista vuoteen 2025 mennessä ja sulkemaan öljynporauksen pois 2030 mennessä.

Vuonna 2020 fossiilisijoituksista irtautumisessa päästiin Varmassa maaliviivalle, sillä kyseisiä sijoituksia oli enää vähän, yhtiö painottaa.

Vuoden 2020 lopussa Varman salkussa ei ollut kaivosyhtiöitä, jotka tuottavat kivihiiltä.

Hiilentuottajien lisäksi poissulkemiset ulottuvat öljynporaukseen ja sähköntuottajiin, joiden liiketoiminta nojaa kivihiileen. Varman suorista osakesijoituksista ja pörssinoteeratuista rahastoista (ETF) oli vuoden 2020 lopussa enää 0,5 prosenttia öljynporaustoimialan osakkeissa. 1,6 prosenttia osakkeista ja ETF:stä oli sijoitettuna yhtiöissä, joilla yli 5 prosenttia liiketoiminnasta perustuu hiileen.

– Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää meiltä sijoittajilta toimintaa, jonka seurauksena fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee. Emme halua olla tukemassa sellaista liiketoimintaa, joka vaarantaa tulevien sukupolvien elinmahdollisuudet, sanoo Varman vastuullisen sijoittamisen johtaja Hanna Kaskela tiedotteessa.

Eläkesijoittajalle kyse on tiedotteen mukaan vastuullisen sijoittamisen ohella myös tuottavasta ja turvaavasta sijoittamisesta.

Ilmastoviisas sijoittaminen onkin Varman mukaan osa riskienhallintaa. Ilmaston näkökulmasta riskipitoiset sijoituskohteet eivät sovi tuottomielessäkään eläkesijoittajalle, jolla on pitkä sijoitushorisontti, tiedotteessa todetaan.

– Fossiilisissa polttoaineissa piilee ns. stranded assets- tai hiiliriski, joka tarkoittaa, että kaikkia olemassa olevia fossiilivaroja tuskin voidaan hyödyntää, jos ilmaston lämpenemistä halutaan hillitä. Päästöjen aiheuttamisesta tehdään myös koko ajan kalliimpaa, kun päästöoikeuksien hinta nousee, Kaskela kertoo tiedotteessa.

Varma näkee ilmastonmuutoksessa sijoittajalle myös mahdollisuuksia, sillä hiilitehokkailla yrityksillä on mahdollisuus menestyä myös sijoitusmielessä.

Varma onkin vuoden ajan koonnut ilmastoallokaatiota, johon on poimittu sellaisia sijoituskohteita, joiden liiketoiminta hyötyy ilmastonmuutoksen hillinnän toimista ja joilla on selkeä tavoite vähentää kasvihuonepäästöjä.

– Eri toimialoilla on paljon mahdollisuuksia, ja esimerkiksi uusiutuva energia on usein osoittautunut hyväksi sijoituskohteeksi. Jos katsotaan vaikka Texasin osavaltiota: siellä on sähköntuotannossa tuulivoimaa jo neljännes, selvästi enemmän kuin kivihiiltä.

Viime vuosina Varman osakesijoitusten hiilijalanjälki on keventynyt 29 prosenttia viidessä vuodessa. Kiinteistöjen hiilijalanjälki on leikkaantunut samassa ajassa 47 prosenttia.