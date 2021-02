PAMin puheenjohtaja vaatii ravintolarajoitusten vuoksi tukea ravintola-alan työntekijöille, MaRa yrityksille

Ravintolakonserni NoHo Partners valmistautuu laajoihin lomautuksiin ravintolasulkutoimien vuoksi.

Palvelualojen ammattiliiton PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen vaatii "dramaattisia toimia" ravintola-alan työntekijöiden tukemiseen. Hallitus ilmoitti torstaina, että ravintolat suljetaan koronaviruksen kiihtymis- ja leviämisvaiheissa olevilla alueilla maaliskuussa kolmeksi viikoksi.

Rönni-Sällinen on huolissaan jatkuvassa epävarmuudessa elävien työntekijöiden hyvinvoinnista.

– Ravintoloita koskeva täyssulku ajaa alan työntekijät äärimmäisen haastavaan tilanteeseen. Nyt tarvitaan juuri heille kohdistettuja tukitoimenpiteitä, hän sanoo.

Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö MaRa taas peräänkuuluttaa sitä, että suljettaville ravintoloille luvatun korvauksen on oltava riittävä ja oikeudenmukainen kaiken kokoisille yrityksille.

– On erittäin tärkeää, että korvauksen saavat myös sellaiset ravintolat, joiden oma pääoma on heikompi kuin tietyt EU:n valtiontukiartiklat edellyttävät. Myös isojen yritysten tulee saada korvaus sulkemisen ajalta tällä hetkellä Suomessa voimassa olevien tukien enimmäismäärien rajoittamatta sitä. Tämä on välttämätöntä työllisyydenkin näkökulmasta, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo tiedotteessa.

Ravintola-alalla ilmoitettiin jo ensimmäisistä yt-neuvotteluista

Ravintolakonserni NoHo Partners kertoo aloittavansa yt-neuvottelut henkilökunnan lomauttamiseksi. Syyksi kerrotaan toiminnan sopeuttaminen ravintoloita koskeviin sulkutoimiin.

Yt-neuvottelut koskevat koko konsernin henkilöstöä eli 1 250:tä ihmistä. Ne myös heijastuvat välillisesti konsernin 2 000 vuokratyöntekijään. Neuvottelut voivat johtaa koko- tai osa-aikaisiin lomautuksiin, mutta myös irtisanomisiin.

– Nyt alkaa koronataistelun viimeinen erä, joka vaatii meiltä, asiakkailtamme ja ennen kaikkea henkilökunnaltamme kestävyyttä. Uskon, että nyt tehtävillä toimenpiteillä ja rokotustahdin edistymisellä pääsemme kesän aikana käynnistämään suunnitellusti jälleenrakentamisvaiheen ja paluun normaalimpaan elämään, sanoo konsernin toimitusjohtaja Aku Vikström tiedotteessa.

Noho Partnersiin kuuluvat muun muassa ravintolat Elite, Savoy, Hanko Sushi ja Teatteri.