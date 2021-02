Näin ravintolat aiotaan laittaa kiinni – ei koske koko Suomea

Lakia on tarkoitus käsitellä ensi viikolla eduskunnassa.

Hallitus aikoo sulkea ravintolat leviämis- ja kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla 8. maaliskuuta alkaen. Ravintolat pidetään suljettuna kolme viikkoa, jonka jälkeen ravintolat voidaan avata, mutta niiden toimintaa rajoitetaan.

Esitys ravintoloiden sulkemisesta tuodaan eduskuntaan perustuslain pykälän 23 nojalla.

– Kyse on siis poikkeusolojen lainsäädännöstä, pääministeri Sanna Marin totesi hallituksen tiedotustilaisuudessa torstaiaamuna.

Marinin mukaan valtioneuvosto on valmis toteamaan Suomeen poikkeusolot yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa pahentuneen koronatilanteen vuoksi.

Hallitus tiedotti torstaina, että sulku koskee leviämis- ja kiihtymisvaiheessa olevia alueita. Nämä alueet ovat torstain 25. helmikuuta tiedon mukaan leviämisvaiheessa. Helsinki ja Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Vaasa, Ahvenanmaa, Lappi.

Kiihtymisvaiheessa 25.2. ovat Itä-Savo, Etelä-Karjala, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Päijät-Häme, Länsi-Pohja, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Kymenlaakso.

Lakia käsitellään viikonloppuna

Laki ravintoloiden sulkemisesta käsitellään työ- ja elinkeinomisteriössä. TEM:n viestinnästä kerrottiin torstaina aamupäivällä Ilta-Sanomille, että lain sisällöstä ei ole toistaiseksi tarkkaa tietoa, koska laki ravintoloiden sulkemista on tullut tänään aamulla valmisteltavaksi ministeriöön.

Siksi ministeriössä ei ole vielä tarkkaa tietoa, mitä laki pitää sisällään.

Viestinnästä kerrottiin, että pohjana lain valmistelussa käytetään lakia, jolla viime keväänä ravintolat suljettiin. Varmuutta ei ole siitäkään, muuttuuko viime keväästä mikään.

TEM:in viestinnän mukaan lakiesitysluonnos saattaa olla valmis huomenna, ja lakia käsitellään ministeriössä koko viikonloppu.

Lakia on tarkoitus käsitellä ensi viikolla eduskunnassa.

Kova isku ravintoloille

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelu-alojen elinkeino- ja työmarkkinajärjestö MaRa ry:n mukaan ravintolojen sulkeminen syventää entisestään alan huonoa tilannetta.

– Ymmärrämme erittäin hyvin koronatilanteen vakavuuden. Koronaluvut on saatava painetuksi alas, jotta yhteiskunta, yritykset ja työntekijät voivat siirtyä kohti normaalimpia aikoja, ja matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan rajoituksia voidaan purkaa, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo tiedotteessa.

– THL:n viime viikolla julkaisemien tartuntalähteitä koskevien tietojen mukaan ravintoloista oli lähtenyt muutamia prosentteja koronatartunnoista. Asetetaanko ravintoloiden sululle liian suuria tavoitteita?

MaRa on kiitollinen, että hallitus on päättänyt korvata ravontoloille koituvat tappiot.

– Korvauksen on oltava oikeudenmukainen kaikille ravintoloille, niin isoille kuin pienille. On erittäin tärkeää, että korvauksen saavat myös sellaiset ravintolat, joiden oma pääoma on heikompi kuin tietyt EU:n valtiontukiartiklat edellyttävät.

Ravintola-alan yt:t alkoivat heti

Torstaina ravintolatoimija Restel päätti sulkea kaikki Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen juomaravintolansa 26. helmikuuta alkaen pääkaupunkiseudulla pahenevan koronatilanteen takia. Käytännössä suljetaan Hemingway’s ja Wanha Mestari -ketjujen juomaravintolat.

– Pääkaupunkiseudun koronatilanne on pahentunut nopeasti ja ravintoloiden sulkeminen on väistämätöntä. Haluamme omalta osaltamme toteuttaa hallituksen linjausta mahdollisimman nopeasti, joten olemme päättäneet sulkea juomaravintolamme huomisesta alkaen, sanoo Restelin juomaravintoloiden ketjujohtaja Jan Renlund tiedotteessa.

Aiemmin torstaina myös Ravintolakonserni NoHo Partners ilmoitti aloittavansa yt-neuvottelut. Ne koskevat konsernin koko henkilökuntaa eli 1 250:tä ihmistä. Neuvottelut voivat johtaa lomautuksiin tai irtisanomisiin.

Noho Partnersiin kuuluvat muun muassa ravintolat Elite, Savoy, Hanko Sushi ja Teatteri.