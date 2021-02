Jakaisitko terveystietosi tai autosi kulkutiedot halvan vakuutuksen vuoksi? – Yhtiön mukaan suomalaiset muita epäluuloisempia

Accenturen kyselyn mukaan suomalaiset ovat muita varovaisempia luovuttamaan dataansa.

Suomalaiset ovat muita varovaisempia luovuttamaan dataansa vakuutusyhtiöille, vaikka datan luovuttamisesta seuraisi asiakkaalle etuja.

Toisaalta myös suomalaisista suuri osa on valmis tietojenluovutukseen, jos siitä saa riittävän hyviä etuja. Accenturen vakuutustoimialan johtaja Jori Johanssonin mukaan Suomessa ei vielä ole tarjolla juuri henkilökohtaisen datan perusteella räätälöityjä palveluita, sillä myös vakuutusyhtiöt ovat epäileväisiä.

Yhtiölle data tarjoaa parempaa käsitystä asiakkaista sekä matalampaa riskiä, mutta samalla leikkauksia todennäköiseen tuottoon. Asiakkaalle edut tulisivat halvemmasta hinnasta, monipuolisimmista vakuutusmahdollisuuksista ja paremmasta vakuutusturvasta.

– Lähtökohtaisesti 47 prosenttia suomalaisista vakuutusasiakkaista haluaa jakaa dataa. Jos datan jakamisesta saa etuja, niin suurin osa on kuitenkin valmiita luovuttamaan ainakin jotain dataa vakuutusyhtiölle, Johansson sanoo.

Hän painottaakin, ettei asiakas ryhdy jakamaan dataa ilman selviä etuja. Tutkimuksen mukaan terveysdataansa olisi valmis jakamaan 70 prosenttia suomalaisvastaajista ja tulo- ja sijaintitietoja yli 80 prosenttia, mikäli siitä saa hyötyjä.

– Yleensä etuna on se, että vakuutuksen ehdot paranevat tai kustannukset laskevat. Kyseessä voi olla ihan hinnanalennus, mutta yleisemmin samaan hintaan saa parempia vakuutusehtoja. Esimerkiksi terveysvakuutus, joka korvaa haittaa nyt 100 000 euroon saakka, voisi jatkossa korvata sitä 200 000 euroon asti, mikäli terveysdata osoittaa asiakkaan olevan hyväkuntoinen henkilö.

Lisäksi data voisi mahdollistaa sen, että autovakuutus on käytössä vain silloin, kun auto on oikeasti käytössä. Vakuutus voisi olla voimassa silloin, kun auto liikkuu. Toisaalta rajoituksia noudattava ajotyyli voisi pienentää vakuutusmaksua, kun taas päinvastaisesta ajotavasta maksut nousisivat, Johansson pohtii.

– Data mahdollistaa monia variaatioita.

Jos vakuutusyhtiöllä olisi asiasta tietoa, auton vakuutus voisi olla voimassa vain sen liikkuessa.­

Kotivakuutuksessa puolestaan kodin anturiteknologia voisi muotoilla vakuutusta. Johanssonin mukaan esimerkiksi kosteusmittarin data voitaisiin liittää kotivakuutukseen.

Hinnanalennusten ja paremman kattavuuden ohella Johansson sanoo, että vakuutusyhtiö voisi tarjota osuvampia oheisetuja asiakkailleen.

– Esimerkiksi liikunnalliselle vakuutusasiakkaalle voitaisiin tarjota alennuksia kuntosalijäsenyyksistä tai muista elämäntapaan sopivista tuotteista.

Vakuutusyhtiöille datan kerääminen olisi Johanssonin mukaan kuitenkin paradoksi. Niin sanotut matalan riskin asiakkaat todennäköisesti jakaisivat dataa halvempien vakuutusten toivossa, mutta korkeamman riskin asiakkaat eivät sitä tekisi, vaan tyytyisivät perinteisiin vakuutuksiin. Tämä nostaisi perinteisten vakuutusten riskitasoa samalla, kun ”hyvien asiakkaiden” tuoma rahavirta mahdollisesti pienenisi.

” Esimerkiksi liikunnalliselle vakuutusasiakkaalle voitaisiin tarjota alennuksella smoothieita.

Liikunnallinen asiakas voisi saada vakuutusyhtiöltä etuja, mutta se vaatisi tietojen jakamista.­

Johansson kertoo, että suomalaiset vakuutusasiakkaat ovat aika pragmaattisia. Johanssonin mukaan tämä tarkoittaa sitä, että suomalaiset kaipaavat vakuutukseltaan vaivattomuutta.

– Suomalaiset käyttävät vakuutuspalveluita sen kanavan kautta, mistä se on helpointa.

Suomalaisissa vakuutusasiakkaissa korostuukin perinteisyys: Vakuutus haetaan vakuutusyhtiön tai pankin kautta. Kodin lisäksi vakuutetaan useimmiten ainakin auto. Monella on myös matkavakuutus.

Suomalaiset hakevat muita eurooppalaisia vähemmän nettiyhtiöiden kautta, kuten Googlen tai Facebookin kautta.

– Suomessa tällainen ei välttämättä ole edes mahdollista, mikä osaltaan selittää, ettei kiinnostustakaan ole. Kun on totuttu perinteisiin vakuutuspalveluihin, niin niitä myös haetaan. Internet-palveluntarjoajien tai normaalien kauppojen kautta vakuutuksia ei haluta hankkia.

Niin kutsuttuja pioneereja eli henkilöitä, jotka testaavat mielellään uusia vakuutusmalleja, onkin Suomessa vain vähän.

Tutkimuksen mukaan suomalaisten luotto vakuutustentarjoajiin on laskenut kansainvälistä vertailua enemmän.

– Luottamus vakuutusyhtiöiden tietoturvaan on vain 34 prosenttia. Se on yllättävää, sillä vuoden takaiseen pudotusta on 16 prosenttiyksikköä.

Johanssonin mukaan on epäselvää, mistä pudotus johtuu.

Tulokset pohjautuvat Accenturen kansainväliseen tutkimukseen, johon osallistui yli 47 000 ihmistä. Suomesta vastaajia oli 1018. Suomalaisvastaajissa korostui hieman monia muita maita enemmän iäkkäämpi väestö väestönrakenteesta johtue.

Tutkimus toteutettiin alkusyksyllä 2020.