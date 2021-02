Elinkeinoministeri Mika Lintilä vastaanotti Suomen kestävää kasvua visioineen -raportin. ”Nyt on korkea aika nostaa katsetta ylös viheliäisestä viruksesta”, Lintilä peräsi.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) asettaman työryhmän mukaan Suomen talouden haasteet eivät liity ensisijaisesti koronataantumaan. Työryhmä nostaa Suomen talouden keskeiseksi ongelmaksi riskin siitä, että yli kymmenen vuotta jatkunut heikon kasvun kausi jatkuu Suomessa.

Työryhmää vetänyt Pekka Ala-Pietilä kuvasi raporttia luovuttaessaan heikon talouskasvun jatkumisen olevan aito uhka suomalaisten hyvinvoinnin turvaamiselle ikääntyvän väestön Suomessa.

Kestävää kasvua Suomelle visioinut työryhmä keskittyi Ala-Pietilän mukaan miettimään, miksi Suomi ei ole kyennyt hyödyntämään hyviä lähtökohtiaan paremmin. Raportti katsoo vuoteen 2030 ja sen yli, mutta toimenpide-ehdotukset on kohdistettu nykyisen hallituksen aikana toteutettaviksi toimiksi. Syksyllä julkaistavassa paperissaan ryhmä katsoo seuraavaa hallituskautta.

– Tavoitteeksi tulisi asettaa bruttokansantuotteen kasvuvauhdin kaksinkertaistaminen noin kahteen prosenttiin koko alkaneen vuosikymmenen ajaksi ja vähintään 76 prosentin työllisyysaste. Tavoitteet ovat realistisia, mutta toki vaativia, Ala-Pietilä sanoi.

Näin voitaisiin taata, että Suomi on 2030 parhaita maita elää, tehdä työtä ja yrittää. Koronan vaikutukset Suomen taloudelle ovat jääneet pelättyä pienemmiksi, vaikka se on supistanut taloutta, nostanut työttömyyttä, aiheuttanut yrityksille tuottavuusongelmia ja julkisen talouden tasapaino on heikentynyt.

– Tuotannon ja työttömyyden menetykset ovat jääneet vähäisemmiksi kuin mitä arvioitiin viime keväänä. Näyttää siltä, että taloutemme arvokkaimmat osat eivät ole vaarassa romahtaa tavalla, jota pidettiin riskinä keväällä 2020, Ala-Pietilä sanoi.

”Nyt on korkea aika nostaa katsetta ylös viheliäisestä viruksesta”

Suomen talouskasvun parantaminen edellyttää ryhmän mukaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan selvää lisäämistä, rahoituksen kohdennusta avainekosysteemeihin, osaajapulan voittamista ja niin sanotun osaavan pääoman lisäämistä.

– Suomella on edellytykset varmistaa hyvinvoinnin kasvu kestävällä ja osallistavalla tavalla. Onnistuminen edellyttää kuitenkin kunnianhimoista tavoitteenasettelua, tavoitteita vastaavia toimia yli hallituskausien sekä päämäärätietoista toimeenpanoa, Ala-Pietilä painottaa.

Lintilä asetti ryhmän pohtimaan Suomen kestävää kasvua viime kesäkuussa. Tuolloin koronakriisiä oli takana alle puoli vuotta. Nyt Suomi on tarponut siinä liki vuoden.

– Nyt on korkea aika nostaa katsetta ylös viheliäisestä viruksesta ja katsoa, kuinka haemme nousua tästä kuopasta. Kaikkien tulee nyt valmistautua siihen, että olemme kriisin jälkeen kilpailukykyisiä. Tilanne on edelleen vaikea, mutta onneksi viime aikoina on kuultu myös hyviä investointihalukkuudesta kertovia uutisia, Lintilä sanoi raportin saatuaan.

Lintilä kuvasi tilannetta edelleen vaikeaksi, mutta oli hyvillään viime aikojen investointihalukkuudesta kertovista uutisista. Ryhmän työn keskeinen tarkoitus on Lintilän mukaan varmistaa, että hyviä uutisia kuullaan jatkossa mahdollisimman usein.

– Jos koronakriisi pidempiaikaisesti heikentää talouden suorituskykyä, tuotantoa ja työllisyyttä, heikentyy Suomen kyky huolehtia kansalaisten hyvinvoinnista merkittävästi eli perustehtävästä. Lintilä sanoi ja jatkoi:

– Koronakriisistä on vaikea löytää hyvää sanottavaa, mutta tässä korona tarjoaa meille kuitenkin mahdollisuuden katsoa kauemmaksi ja tunnistaa reitti hyvinvoinnin ja kestävän kasvun vahvistamiseksi ja tehdä tarvittavat päätökset.

Tie kestävään kasvuun käy innovaatioiden kiihdyttämisen kautta. Innovaatioiden pohjana olevan tutkimus- ja kehitystoiminnan panostukset ovat kuitenkin jääneet verrokkimaista. Lintilän mukaan panostus innovaatiotoimintaan on nyt viimein otettava tosissaan.

– Tutkimus- ja kehitysmenojen nosto neljään prosenttiin vaatii pitkäjänteistä sitoutumista.

Näin tavoite saavutetaan

Työryhmän raportin mukaan tavoitteen saavuttaminen on mahdollista, jos julkisen sektorin T&K- rahoitus suhteessa BKT:hen nousee 1,2 prosenttiin vuonna 2030. Työryhmä katsoo tämän edellyttävän hallitukselta vahvaa priorisointia.

Osaavan työvoiman saatavuuden helpottamiseksi ryhmä listaa monia toimenpiteitä. Korkeakoulutusta on laajennettava. Yritystoiminnan osaamistarpeita on kartoitettava nykyistä paremmin. Työvoiman tarjonnan ja uudelleenkohdentumisen kannustimia on parannettava.

Työryhmä perää ulkomailta saatavan työvoiman osaajahoukuttelusta pysyvää osaa Suomen kasvuhakuista politiikkaa. Maahanmuuttoprosessia tulee sen mukaan yksinkertaistaa olennaisesti. Se esittää myös pysyvän Work in Finland -organisaation perustamista TEM:in alaisuuteen.

Työryhmä muistuttaa, että innovaatioiden skaalautuminen uudeksi korkean arvonlisän tuotannoksi vaatii huomattavaa riskinottoa ja siihen tarvitaan vahvaa liiketoimintaosaamista omaavia sijoittajia. Esimerkiksi Ruotsiin verrattuna Suomella on tällaista osaavaa pääomaa vähän.

– Kotimaisen omistajuuden lisäksi tarvitsemme määrätietoista toimintaa kansainvälisten investointien houkuttelemiseksi Suomeen. Molemmat tarvitsevat tueksensa toimivat rahoituksen prosessit ja ennakoitavan sääntelyn, Lintilä katsoo.