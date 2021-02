Koronavilkun ongelmat ovat nostaneet epäilyksiä – näistä syistä sovellus kannattaa kuitenkin pitää puhelimessa

THL:n mukaan Koronavilkku on auttanut jäljittämään tartuntaketjuja, mutta Helsingin kaupungin tartunnanjäljityksessä hyötyä ei ole huomattu.

Koronavilkku on auttanut jäljittämään tartuntaketjuja, jotka muuten olisivat jääneet pimentoon, kertoo THL:n tiedonhallintaylijohtaja Aleksi Yrttiaho. Hän kertoo, että Koronavilkku on aktiivisesti käytössä 2,35 miljoonassa laitteessa. Luku on kasvanut tasaisesti ja vaikka osa on luopunut sovelluksesta, ei Yrttiahon mukaan suurta pudotusta käyttäjämäärässä ole nähty.

Kaikkiaan Koronavilkkua on ladattu yli 3,1 miljoonaa kertaa. Korkeampaa määrää selittää se, että moni ihminen on ehtinyt jo sovelluksen olemassaolon aikana vaihtaa puhelintaan.

Mediaan on ottanut yhteyttä useampia henkilöitä, jotka suhtautuvat Koronavilkkuun epäillen. Kritiikkiä ovat herättäneet satunnaiset ongelmat siinä, etteivät koronatartunnan saaneet ole saaneet päivitettyä sovellukseen tartuntaansa. Tartunnan saaneen henkilön tulisi saada henkilökohtainen avain puhelimeensa. Tällä avaimella sovellukseen voisi syöttää tiedon koronatartunnasta ja tämä tieto päivittyisi sovellukseen seuraavana aamuna ja lähettäisi hälytyksen mahdollisesti altistuneille henkilöille.

Yrttiaho sanoo, että THL ei saa tarkkoja tietoja siitä, kuinka moni kohtaa ongelmia avaimen syöttämisessä.

– Arvioiden mukaan ongelmia on 0–5 prosentilla sovelluksen käyttäjistä. Sen tarkemmin emme tiedä. Keskimääräinen viive oireiden alusta siihen, että käyttäjä syöttää Koronavilkkuun muita varoittavan koodin, on vajaa kaksi päivää, Yrttiaho sanoo.

Hän kertoo ymmärtävänsä, että harmitus on suuri, mikäli koronapositiivinen käyttäjä ei saa sovellusta toimimaan oikein.

THL:n tiedonhallintaylijohtaja Aleksi Yrttiaho sanoo, että Koronavilkusta on ollut apua epidemian hallinnassa.­

Osa Koronavilkun käyttäjistä on epäillyt sovelluksen hyödyllisyyttä ja sitä, kuinka paljon sovellus todellisuudessa auttaa koronaviruksen leviämisen ehkäisyä. Yrttiaho sanoo, että tarkkoja lukemia on miltei mahdotonta antaa, sillä sovellus on salattu, eikä THL tiedä, kuka ilmoituksen on milloinkin saanut.

Koronavilkun kautta on tehty noin 12 000 ilmoitusta koronavilkun kautta, 23 000 oirearviota on puolestaan tehty Oma olossa ilmoitusten perusteella.

– Tartuntatautilääkärien mukaan osaa koronatartunnan saaneista ei olisi pystytty jäljittämään ilman Koronavilkkua. Siitä on siis ollut apua tartuntaketjujen jäljityksessä, vaikkakin maassamme suurin osa tartuntaketjuista olisi kyetty jäljittämään myös ilman sovellusta. On positiivinen ongelma, että maassamme on niin hyvä jäljitys, että se vähentää Koronavilkun hyötyä.

– Kaikkein suurin apu koronatilanteen kannalta koituu siitä, että Koronavilkun ilmoituksen saa tiedon ajoissa ja toimii ohjeiden mukaisesti.

Yrttiahon mukaan on siis selvää, että Koronavilkusta on apuna osana epidemian vastaista taistelua.

Lisäksi ihmetystä on herättänyt THL:n uusi ohjeistus, jossa jokaisen altistumisilmoituksen tulee hakeutua testiin, mutta vaikka testi olisi negatiivinen, omaehtoista karanteenia olisi hyvä jatkaa kahden viikon ajan.

Aiemmin testeihin käskettiin hakeutua vain, jos on oireita.

Omaehtoisesta karanteenista ei saa korvauksia ja osa on kokenut suosituksen hämmentäväksi. Pelkona on, että osa käyttäjistä kokee altistumisilmoitukset ja niistä seuraavat karanteenit ahdistavaksi ja päätyy poistamaan sovelluksen puhelimestaan mielenrauhan saavuttaakseen. Tätä Yrttiaho kehottaa välttämään.

– Itse kukin on varmaan väsynyt tähän tilanteeseen. Ohjeiden noudattaminen on vapaaehtoista, mutta vahvasti suositeltavaa. Toivoisimme, että Koronavilkku kannustaisi ihmisiä noudattamaan ohjeita ja olemaan varovaisia, jos altistuminen on ollut mahdollista.

Yrttiaho painottaa, ettei Koronavilkku vie paljoa virtaa puhelimesta ja auttaa osaltaan koronan vastaisessa taistelussa.

– Koronavilkku on pienimpiä asioita, joilla voi pitää huolta omasta terveydestä ja läheistensä turvallisuudesta. Jos näin helpolla saa tiedon mahdollisesta altistumisesta, niin pidän sitä sen arvoisena.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen sanoo, ettei Koronavilkusta suoraan ole ollut apua tartunnanjäljittämisessä.

– Koronavilkku kertoo asiakkaalle, että hän on voinut altistua viimeisen kahden viikon aikana ja sikäli herättelee asiakasta. Varsinaisessa tartunnanjäljityksessä siitä ei ole apua, Lukkarinen kertoo sähköpostitse ja jatkaa:

– Tartunnanjäljityksessä vilkusta ei ole ollut hyötyä, eikä sillä ole löydetty ketjuja. Jos Koronavilkkua haluttaisiin käyttää tällaiseen, sen tulisi mahdollistaa jollain tavoin käyttäjien seuranta ja tunnistaminen. Tällaista ei kuitenkaan ole vilkkuun tietosuojasyistä tehty.

Lukkarinen painottaa kuitenkin, että koronavilkku on kannattavaa pitää puhelimessaan.

– Sovellus on toki hyvä siihen, että se kertoo arkielämän riskeistä ja pitää valppaana. Tämä toimii parhaiten kun mahdollisimman monella on koronavilkku käytössä. Jatkossa koronavilkku ohjaa myös kaikki altistuneet testauksen piiriin. Toivomme, että tätä mahdollisuutta käytettäisiin ahkerasti.