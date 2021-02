Koko K-Market Levinporon henkilökunta määrättiin karanteeniin kesken vilkkaan sesongin – ”Tämä oli se pahin pelko”

Sijaiset karanteenissa oleville löytyivät Ivalosta ja Nuorgamista.

Levillä koettiin maanantaina jokaisen kauppiaan pelkäämä katastrofi: K-Market Levinporon koko henkilökunta määrättiin karanteeniin henkilökunnan jäsenellä todetun koronavirustartunnan takia. Työntekijä antoi positiivisen testituloksen maanantaina.

Karanteenimääräyksen vuoksi kauppa jouduttiin sulkemaan viranomaismääräyksellä maanantaina iltapäivällä, juuri kun yksi vuoden vilkkaimmista sesongeista oli alkanut.

– Kauheaan paikkaan sattui tämä karanteenimääräys, K-kauppias Pirre Mahlberg sanoi tiistaina.

– Tämä oli se pahin pelko.

Tilanteessa oli kuitenkin onni onnettomuudessa, ja kauppaan löytyi henkilökunta hoitamaan hiihtoloman sesonkiaika Nuorgamista ja Ivalosta. He avaavat kaupan normaalisti keskiviikkoaamuna. Vielä tiistain kauppa joudutaan pitämään kiinni.

– Minkäs teet. Ei lähiseuduiltakaan oikein löydy, kun meillä on tosi kiireiset viikot menossa.

Uhkana oli konkurssi

Yhteensä kaupassa on Mahlbergin lisäksi yhdeksän työntekijää. Korvaavaa henkilökuntaa tulee viisi henkeä, mikä on Mahlbergin riittävästi pitämään kauppa auki läpi sesongin. Pakettipalveluja ja verkkokauppaa ei pystytä pitämään auki, mutta paketin toimittajien kanssa on sovittu, että paketit toimitetaan asiakkaita lähimpänä oleviin auki oleviin noutopisteisiin.

– Asiakkaat saavat pakettinsa vain parin päivän viiveellä. Joillekin asiakkaille voi tulla ylimääräistä matkaa, mutta pääasia on, että asiakkaat saavat pakettinsa.

Pakettipalvelut ja verkkokauppa avataan uudestaan sen jälkeen, kun kaupan henkilökunnan karanteenit päättyvät porrastetusti 6.–7. maaliskuuta.

Pakettipalvelujen ja verkkokaupan kiinni oleminen on pieni hinta siitä, että kauppa pysyy auki. Mahlberg arvioi tiistaina, että kaupan pitäminen kiinni läpi hiihtolomasesongin olisi tarkoittanut kaupalle konkurssia. Matkailusta elävällä kaupalle, jossa asiakasvirta ei ole jatkuvaa, hiihtolomasesongin vaikutus on valtava.

– Sesonkivaihtelevuutta matkailukohteissa ei pysty edes tavallinen kauppias ymmärtämään. Yhdessä päivässä liikevaihto voi olla 200-kertainen edelliseen päivään verrattuna.

Mahlberg oli tiistaiaamuna matkalla toiseen koronavirustestiin. Maanantaina otettu testi oli negatiivinen, mutta kaupan henkilökunta määrättiin varmuuden vuoksi kahteen testiin.

Vaikka tilanne on vaikea, Mahlberg on kiitollinen, että kauppa saadaan pidettyä hyvän kauppiasverkoston ansiosta auki. Hänen mukaansa Lappi on haastava paikka kauppiaille. Osaavaa työvoimaa voi olla vaikeaa saada, koska työtä voi olla tarjolla vain sesongin ajaksi.

– Tekisin itse samoin, jos jollain muulla tulisi samanlainen tilanne, eikä itsellä ole kuumimmat viikot päällä

– Tunne on niin musertava ja lamauttava, että kyllä minä lähtisin avuksi.