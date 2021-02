Järjestö syyttää Outokumpua epäeettisten raaka-aineiden käytöstä – yhtiö lupaa selvittää epäilyt

Teräsyhtiö Outokumpu lupaa selvittää yhtiön materiaalitoimittajia koskevat epäilyt.

Yritysvastuun toteutumista tarkkaileva Finnwatch esittää raportissaan, että Outokumpu on vuosien ajan ostanut raaka-aineita Brasiliasta huonomaineiselta kaivosyhtiö Valelta, joka on vastuussa muun muassa alkuperäiskansalle tärkeän joen saastuttamisesta. Finnwatchin mukaan Outokumpu on toiminnallaan myötävaikuttanut alkuperäiskansan ihmisoikeuksien loukkaamiseen.

Julkaisemassaan tiedotteessa Outokumpu sanoo ottavansa sidosryhmiltään saamansa tiedot vakavasti ja selvittävänsä yhtiön materiaalitoimittajien toimintaa koskevat epäilyt.

Outokummun mukaan yhtiö ei käytä rautamalmia ruostumattoman teräksen tuotannossa eikä sillä ole kytköksiä Finnwatchin raportissa mainittuihin brasilialaisiin rautamalmikaivoksiin.

– Vastuullisuus on Outokummun liiketoiminnan ytimessä. Otamme sidosryhmiltämme saamamme tiedot vakavasti ja selvitämme materiaalitoimittajiemme toimintaa koskevat epäilyt. Emme kuitenkaan voi julkistaa yksittäisiä yrityksiä koskevia tietoja, Outokumpu kirjoittaa tiedotteessaan.

Outokummun mukaan se edellyttää kaikkien kumppaniensa toimivan lakien ja säännösten mukaisesti.

– Outokumpu valvoo toimittajiaan itsearvioinneilla, seulonnoilla ja auditoinneilla. Tulokset käsitellään yhdessä toimittajan kanssa ja Outokumpu seuraa korjaavien toimenpiteiden toteutumista. Outokumpu voi lopettaa hankinnat toimittajalta, jos sen toiminnassa ei tapahdu esitettyjä parannuksia, yhtiö kirjoittaa.

Alkuperäisasukkaiden sairastelu lisääntynyt

Finnwatchin mukaan järjestö on pystynyt todentamaan Outokummun brasilialaisen alihankkijan siitä huolimatta, että Outokumpu ei ollut halukas avaamaan toimitusketjuaan. Muun muassa ruostumattoman teräksen valmistukseen käytetyn ferronikkelin alkuperä pystyttiin jäljittämään Vale-kaivosyhtiön Onca Puman kaivokselle vähintään vuodesta 2016 alkaen. Finnwatchin mukaan Outokumpu-konserni on hankkinut kaivokselta yli 30 000 tonnia ferronikkeliä vuosien 2016 ja 2019 välillä.

Onca Puman kaivoksen lähialueen saastumista tutkinut Paran yliopisto pitää Finnwatchin mukaan kiistattomana, että kaivoksen lähellä virtaavan Cateté-joen saastuminen johtuu kaivoksen toiminnasta. Kaivosalueelta löydettiin tutkimuksen aikana useita putkia, joiden kautta jätevesiä oli salaa johdettu jokeen.

Joen merkitys on suuri aluetta asuttavan xikrin-alkuperäiskansan elinkeinolle ja kulttuurille. Jokea pitkin liikutaan, siinä kalastetaan ja peseydytään ja sen vettä käytetään jopa juomavetenä. Finnwatchin mukaan joen saastumisen myötä sairastumiset muun muassa syöpään ovat lisääntyneet. Lisäksi xikrineillä on todettu tavanomaista korkeampia raskasmetallipitoisuuksia.

Finnwatch katsoo, että YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti Outokumpu on myötävaikuttanut xikrinien ihmisoikeuksien loukkaamiseen.

Outokummun mukaan yhtiö on sitoutunut YK:n ihmisoikeuksien julistuksen arvoihin eettisissä periaatteissaan, joihin myös tavarantoimittajien edellytetään sitoutuvan.