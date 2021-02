Ylilääkäri Rauman koronalingosta: ”Teemme parhaamme, että saamme tämän hallintaan”

Johtavan ylilääkärin Hannu Nordqvistin tiedossa ei ole, että karanteeneja olisi rikottu.

Rauma Marine Constructionsin työntekijöistä yli 800 on karanteenissa. Kuva on syksyltä 2020­

Rauman kaupungin johtava ylilääkäri Hannu Nordqvistin mukaan Rauman telakan koronalinko sai alkunsa siitä, kun kahdella telakan työntekijällä todettiin tartunta.

– Käsitykseni mukaan sen kauemmas tartunnan jäljittämisessä ei päästä, hän sanoi maanantaina Taloussanomille.

RMC:n toimitusjohtajan Jyrki Heinimaan mukaan työntekijät eivät ole tienneet olevansa sairaita.

Nordqvist kirjoitti sunnuntaina Rauman sosiaali- ja terveyslautakunnalle toimittamassaan tekstissä, että Raumalla ongelmia on ollut alihankkijoiden ulkomaalaisten työntekijöiden kanssa asioimisessa.

Tartunnan jäljittämistä on vaikeuttanut muun muassa se, että suuri osa alihankkijoiden työntekijöistä ei ole suomenkielisiä. Telakan noin tuhannesta työntekijästä noin 800 ei puhu suomea.

Nordqvist arvioi tekstissään, että koko telakan henkilökuntaa voi pitää altistuneena.

Nordqvist kertoi Taloussanomille maanantaina, että RMC on ollut hyvässä yhteistyössä kaupungin terveysviranomaisten kanssa.

– Teemme parhaamme, että saamme tämän hallintaan.

Koronavirukselle altistumisen todennäköisyyttä ovat lisänneet myös ryhmämajoitukset ja töihin liikkuminen ryhmäkuljetuksissa.

– Työntekijöiden asuminen ryhmämajoituksissa ja kulkeminen työpaikalle ryhmäkuljetuksissa lisäävät covid-infektioiden todennäköisyyttä.

Heinimaan mukaan telakalle tulleilta ulkomaalaisilta on vaadittu joko kahden viikon karanteenia tai enintään 72 tuntia vanhaa negatiivista koronatestitulosta.

Nordqvistin tiedossa ei ole, että karanteeneja olisi rikottu.

RMC:ltä karanteenissa noin 850 henkilöä

Nordqvist kirjoittaa, että Raumalla on nopeutettu prosessia, jolla karanteeniin joutuneet saavat tiedon karanteenista. Lisäksi julki tuodaan entistä selvemmin, että karanteenipäätöksen rikkominen on rikoslain mukaan rangaistava teko.

– RMC:n osalta eritykseen tai karanteeniin on asetettu tai tullaan asettamaan n. 850 henkilöä.

Koronatilanteen huonontumisen vuoksi Rauman kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta velvoitti sunnuntaina RMC:n toimittamaan kirjallisen suunnitelman koronatilanteen edellyttämistä turvallisuustoimista.

Lisäksi kaupunki edellyttää RMC:ltä kirjallista raporttia siitä, miten telakka ja sen alihankkijat ovat ohjeistaneet karanteeniin tai eristykseen esitettyjä henkilöjä.

Nordqvistin mukaansa RMC on vain yksi koronan kannalta ongelmallisista työpaikoista Raumalla, vaikka huomio onkin kohdistunut siihen.

– Valitettavasti tämä ei rajaudu ainoastaan tähän yhteen yritykseen.

Raumalla runsaasti tartuntoja ja altistumisia on havaittu myös vanhustenhoitolaitoksessa ja yhdessä yrityksessä, jossa on todettu seitsemän tartuntaa. Nordqvist ei paljasta, mikä yritys on kyseessä, mutta kertoo yrityksen olevan pieni.

Hän myös korosti, että koronatilanne koko Suomessa on pahenemassa eikä ongelma koske ainoastaan Raumaa.