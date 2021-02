Rauman telakan toimitusjohtaja ei osaa nimetä selvää syytä koronalingolle – ”Aiemmin tehdyt järjestelyt eivät ole olleet riittäviä"

Rauman telakkaa pyörittävän yhtiön toimitusjohtaja sanoo, että telakalla on toimittu viranomaisten ohjeiden mukaan.

Raumalla Rauma Marine Constructions (RMC) -telakkayhtiön toiminta on ollut pysähdyksissä viime viikon lopulta lähtien koronaviruksen leviämisen takia. RMC:n toimitusjohtaja Jyrki Heinimaan mukaan toistaiseksi ei ole onnistuttu selvittämään, mikä tilanteessa on mennyt vikaan, mutta ongelma on ollut, että telakalla on ollut töissä tartunnan saaneita.

– He eivät tienneet olevansa tartunnan saaneita.

Hänen mukaansa Rauman telakalla on toimittu viranomaisten suositusten mukaan.

– Meillä on ollut maskisuositukset ja nyt maskipakot päällä.

Heinimaa pitää kuitenkin selvänä, että telakalla puhjennut koronakriisi on merkki siitä, että toimenpiteitä pitää kiristää vielä entisestään.

– Aiemmin tehdyt järjestelyt eivät ole olleet riittäviä.

Hänen mukaansa aiemminkin telakka-alueella on pyritty minimoimaan ihmiskontaktit ja jatkossa asiaan kiinnitetään lisää huomiota. Hän kertoo, että jatkossa esimerkiksi työvuorojen alkamista sekä ruoka- ja kahvitaukoja porrastetaan.

Taloussanomat pyysi nähtäväkseen telakan koronaohjeistuksen, mutta Heinimaa ei sitä suostunut medialle toimittamaan.

– Emme jaa sisäisiä ja verkostoille tarkoitettuja materiaaleja lähtökohtaisesti ulkopuolisille.

Hän kertoo, että ohjeiden noudattamista on valvottu muun telakalla tapahtuvan työturvallisuusvalvonnan ohelle.

– Siihen tämä pitkälti nojautuu.

Rauman kaupunki on pyytänyt RMC:ltä kirjallisen raportin, millaisia toimenpiteitä telakalla on tehty koronan leviämisen estämiseksi.

Tartuntojen alkuperä epäselvä

Rauman kaupungin johtava ylilääkäri Hannu Nordqvist kirjoitti sunnuntaina Rauman sosiaali- ja terveyslautakunnalle toimittamassaan tekstissä, että ongelmia on ollut alihankkijoiden ulkomaalaisten työntekijöiden kanssa asioimisessa. Tartunnan jäljittämisessä on jouduttu käyttämään esimerkiksi tulkkeja.

Heinimaan mukaan RMC on vaatinut ulkomaalaisilta työntekijöiltä maahan saapumisen jälkeen joko kahden viikon karanteenia tai enintään 72 tuntia vanhaa negatiivista testitulosta.

Heinimaa kertoo, että vastuu majoituksen järjestämisestä ei ole RMC:llä vaan sen alihankkijoilla, joiden kanssa RMC tekee yhteistyötä.

Heinimaa korostaa, että niin RMC:llä kuin sen alihankkijoilla etu on pitää henkilökunta terveenä. Karanteenien ja eristämisten vuoksi tuotanto on tällä hetkellä keskeytettynä. Hän ei osaa arvioida, kuinka kauan tuotanto seisoo.

– Tällä hetkellä keskitymme koronatilanteen haltuun ottamiseen.

Tällä hetkellä telakka-alue on hiljainen ja telakalla ylläpidetään ainoastaan keskeneräisten projektien tärkeitä toimintoja. Viikonlopun aikana telakan tilat on desinfioitu. Tilojen desinfiointi Heinimaan mukaan yksi asia, johon heidän pitää kiinnittää huomiota jatkosuunnitelmien laatimisessa.

– Olen ymmärtänyt terveysviranomaisten lausumana, että käsi- ja muuta hygieniaa painotetaan näissä asioissa enemmän.

Heinimaa kertoo, että RMC:llä on tähän asti keskitytty saamaan koronatilanne hallintaan ja varmistamaan, että vastaava ei pääse toistumaan. Telakalla ei vielä ole tehty arvioita, millaisia taloudellisia ja tuotannollisia vaikutuksia koronan leviämisestä yritykselle.

Tällä hetkellä telakalla on yksi laiva käyttöönottovaiheessa, minkä vuoksi telakalle on tulossa eri laitevalmistajien käyttöönottajia. Heinimaan mukaan telakalla tarvittavan työvoiman tarve on ollut muutoinkin kasvussa.

Hän korostaa, että tarvetta lisätyövoimalle olisi ollut joka tapauksessa, eikä koronatilanne vaikuta asiaan.