Kohuliikemies Onni Sarmaste sanoo nyt myyvänsä Sputnik-rokotetta – lääkekaupan asiantuntija ihmettelee väitteitä

Onni Sarmasteen mukaan tarkoituksena on myydä isompia määriä vakavasti otettaville ostajille. Monet asiat ovat kuitenkin liikesalaisuuksia.

Maskikaupoista julkisuuteen tullut liikemies Onni Sarmaste myy nyt Venäjällä kehitettyä Sputnik V -rokotetta. Asiasta kertoi ensin Seiska.

Taloussanomien tavoittama Sarmaste ei paljasta esimerkiksi rokotteiden alkuperää tai hintaa.

– Liikesalaisuus, Sarmaste vastaa useaan kysymykseen.

– Silloin kun tulee vakavasti otettava vastaan, niin voidaan keskustella tarkemmin, mutta turhaan minä mediaan tästä rupean laulamaan yhtään mitään.

Sarmasteen mukaan vakavasti otettavia ostajia kyllä löytyy, mutta käynnissä olevan mahdolliset neuvottelut ovat jälleen ”liikesalaisuus”. Hänen mukaansa myytävänä on ”isompia määriä”.

– Yksityishenkilöille en ole myymässä missään nimessä, Sarmaste sanoo.

Kaksiannoksinen Sputnik V -rokote on hyväksytty Venäjän lisäksi käyttöön esimerkiksi Argentiinassa, Valko-Venäjällä, Unkarissa, Puolassa, Iranissa ja Serbiassa, mutta EU:ssa venäläisrokote ei ole edes lääkevirasto Ema:n myyntilupakäsittelyssä.

– En Eurooppaan myykään sitä, Sarmaste vastaa.

– Onhan siellä EU:n ulkopuolella seitsemän miljardia ihmistä toki.

Juuri sen tarkempaan hän ei kohdemarkkinaa kerrokaan, eikä myöskään mitä kautta hän on näillä rokotetta markkinoinut.

– Ei tätä oikein tarvitse markkinoida.

Sarmaste tuli tunnetuksi hänen myytyään Huoltovarmuuskeskukselle noin viidellä miljoonalla eurolla kasvomaskeja viime keväänä. Myöhemmin selvisi, että Sarmasteen hankkimat maskit eivät soveltuneet sairaalakäyttöön.

HVK:n maskikauppoja alkoi selvittää myös keskusrikospoliisi, joka epäili kahta henkilöä törkeästä petoksesta ja yhtä törkeästä rahanpesusta. Yksi epäillyistä oli Sarmaste, jolta tutkinnan aikana takavarikoitiin varoja yhteensä reilun kolmen miljoonan euron arvosta sekä kaksi arvoautoa.

Lääketeollisuus ry:n lääkepoliittinen johtaja Sirpa Rinta pitää erikoisena ajatusta, että Sarmaste olisi onnistunut hankkimaan Sputnik V -rokotetta.

– Kuulostaa ammattilaisen korvaan aika oudolta, Rinta sanoo IS:lle.

Hänen mukaansa se on kuitenkin mahdollista, koska rokotetta välittää todennäköisesti usea tukkukauppa.

Sputnik V on Venäjällä myyntiluvallinen tuote samoin kuin se olisi Euroopassa.

– Venäjällä on oma tukkukauppajärjestelmänsä, enkä tiedä, kuinka paljon toimijoita on, mutta kyllä se mahdollista on.

Rinta kuitenkin huomauttaa, että Sputnik V -rokotteella on samoja ongelmia kuin muillakin koronarokotteilla: rokotetta ei pystytä valmistamaan niin paljon kuin tarvetta olisi.

– Ihmettelenkin, mistä Sarmaste rokotetta hankkisi.

Sputnik V -rokoteampullit kuvattuna Buenos Airesissa Argentiinassa, joka on yksi venäläisrokotteen käyttöön ottaneista maista.­

Aiemmin tällä viikolla uutisoitiin, että Sputnik V-rokotteen ”kevytversio” on saanut luvan kliinisille kokeille. Kevytversion tarkoituksena on edistää rokotteen vientiä pandemian runtelemiin maihin.

Venäjällä on tällä hetkellä käynnissä laajat koronarokotukset. Rokotuksia saa erillisissä rokotuspisteissä, joita on perustettu muun muassa kauppakeskuksiin ja klinikoilla.

Myös Venäjällä asuvien suomalaisten on mahdollista saada Sputnik V -rokote.

Suomessa lääkevalmisteita ja rokotteita saa myydä vain, jos ne ovat saaneet myyntiluvan Fimealta tai Euroopan lääkevirasto Ema:lta.

Fimean tai Ema:n myöntämän myyntiluvan lisäksi rokotteen myyjä tarvitsisi luvan käydä tukkukauppaa lääkkeillä Suomessa. Lisäksi tarvitaan alan riittävä ammattitaito, järjestäytynyt organisaatio ja asianmukainen henkilökunta.

– Kuka tahansa sitä ei voi ruveta Suomessa myymään. Se olisi kerta kaikkiaan rikos, jos tällaista tapahtuisi.

Vastaavat edellytykset koskevat hänen mukaansa kaikkia länsimaita, joissa on saman tason lääkevalvontalainsäädäntö.

Ei-vakiintuneet toimijat voisivat hänen arvionsa mukaan myydä yksittäisiä rokote-eriä esimerkiksi Aasian tai Afrikan markkinoille.