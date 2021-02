Pariskunnalla ei ollut avioehtoa, mutta miehen mukaan tasajako olisi tuonut ex-vaimolle perusteetonta taloudellista etua hänen kustannuksellaan.

Avioeron jälkeinen riita miljoonaomaisuudesta ei päättynyt niin kuin mies toivoi. Hän oli valmis maksamaan noin viiden miljoonan euron varallisuudesta ex-vaimolleen vajaat 440 000 euroa tasinkona avioeron osituksessa.

Pariskunnalla ei ollut avioehtoa. Kahden tuomioistuinkäsittelyn lopputuloksena ex-vaimon tasinko nousee 2,3 miljoonaan euroon. Käräjäoikeuden määräämän pesänjakajan esitys oli 2,1 miljoonaa euroa.

Helsingin hovioikeus antoi ratkaisunsa osituskiistaan torstaina. Se ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua.

Päätöksen mukaan ex-vaimolle on tulossa myös huomattava korkopotti. Miehen on maksettava lähes koko tasinkosummalle noin neljän vuoden ajalta korkolain mukainen viivästyskorko, joka on viime vuosina ollut seitsemän prosenttia. Pelkkä korkosumma nousee noin 600 000 euroon.

Käräjäoikeuteen osituskiista meni, kun molemmat puolisot olivat tyytymättömiä pesänjakajan esitykseen. Hovioikeuteen kiistan vei mies.

Pariskunnan yhteinen taival kesti parikymmentä vuotta. Avioliitossa he olivat kymmenkunta vuotta.

Mies muutti ennen avioliiton solmimista puolisonsa omistamaan asuntoon ja myöhemmin avioiduttuaan he hankkivat yhteisen asunnon osittain velkarahalla. Vaimon palkka meni kokonaan perheen hyväksi. Miehellä oli vähäiset omistukset kahdessa yrityksessä.

Kun lapset kasvoivat, vaimo palasi työelämään. Aivoehdosta ei vaimon mukaan ollut edes keskusteltu. Miehen varallisuus avioliiton aikana nousi miljooniin euroihin.

Mies on kiinteistöalan yrityksessä johtotehtävissä ja hän on myös yrityksen osakas. Yritys on tuottanut omistajilleen satojen tuhansien eurojen osingot.

Avioero käynnistyi 2014. Edellisenä vuonna mies oli lahjoituksena saanut huomattavan osan yrityksen osakkeita. Miehen arvio osakkeiden arvosta oli runsaat puoli miljoonaa euroa, ex-vaimon moninkertainen.

Miehen mukaan pesänjakaja oli arvioinut osakepotin avio-oikeuden alaisen omaisuuden virheellisesti eikä vaimolla ei ollut oikeutta osakkeisiin. Vaimon mielestä mies salasi omaisuuttaan.

Avioliittolain mukaan puolisoilla on oikeus toistensa omaisuuteen, jollei muuta ole sovittu.

Osakkeiden lahjoittaja ja yritysjohtaja olivat tehneet verottajalle peräti kaksi erilaista lahjakirjaa. Ensimmäinen ei sisältänyt avio-oikeuden poissulkevaa ehtoa eikä todistajien allekirjoituksia. Kun kaksikko huomasi virheen, niin vielä samana päivänä tehtiin uusi lahjakirja, johon oli lisätty avio-oikeuden poissulkeva ehto ja todistajien allekirjoitukset.

Käräjäoikeus ja osituksen tehnyt lakimies eivät nähneet edellytyksiä osituksen sovittelulle. Miehen mielestä ositusta olisi pitänyt sovitella, koska ex-vaimo saisi muutoin perusteetonta taloudellista etua hänen kustannuksellaan.

Mies muistutti lisäksi, että hän oli jo avioliittoa solmittaessa varsin varakas, vaikka käräjäoikeudella oli eri näkemys ja totesi ettei ex-vaimo ollut sijoittanut yritykseen, jonka osakas hän oli.

Yhteenlasketun omaisuuden arvo oli lähes viisi miljoonaa euroa velkojen vähentämisen jälkeen. Vaimon osuus oli noin 180 000 euroa ja miehen noin 4,8 miljoonaa euroa.

Hovioikeus ja käräjäoikeus totesivat, että koska avio-oikeuden poissulkevaa ehtoa ei ollut annettu lahjoitustahdonilmaisun yhteydessä, niin sitä ei voitu antaa pätevästi ja vaimoa sitovalla tavalla jälkikäteenkään.

Käräjäoikeuden tavoin hovioikeus muistutti, että ei ole näytetty, että osituksen lopputulos johtaisi miehen kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen, eikä ex-vaimo saa perusteetonta taloudellista etua, kun huomioidaan hänen toimintansa yhteisen elämisen hyväksi.

Hovioikeus otti kantaa myös viivästyskorkoon. Ex-mies ei ole maksanut tasinkoa edes riidattomaksi katsomansa summan osalta. Hovioikeus totesi, ettei viivästyskoronkaan osalta ollut mahdollisuutta sovittelulle.

Miehen on maksettava lähes 90 000 euroa riidan oikeuskuluja, ja ex-vaimon noin 25 000 euroa.