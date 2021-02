Brexit toi huonoja uutisia brittioluiden ystäville: ”Varsinkin hanaoluiden kanssa se on haaste”

Brexit on vaikeuttanut brittioluiden tuontia Suomeen monin tavoin, kertoo maahantuoja.

Viime hetkillä sovitun vapaakauppasopimuksen ansiosta brittituotteiden maahantuonti Britanniasta Suomeen on enimmäkseen onnistunut hyvin vuoden vaihteessa toteutuneen Brexit-eron jälkeenkin.

Brittioluiden ystävät ovat sen sijaan saattaneet huomata eron baaritiskeillä.

– On jonnin verran haasteita ollut, myöntää Janne Lehtinen oluita maahantuovasta Brew Seeker -yhtiöstä.

– Brexit on vaatinut paljon tiedonkeruuta ja -hakemista. Tietoa on kyllä ollut saatavilla, mutta aika loppumetreille meni, että saatiin selvitettyä kaikki paperityö.

Lehtisen mukaan uusia ongelmia on erityisesti perinteisten brittiliäisten real ale -oluiden tuonnissa. Jos tiettyä olutmerkkiä ja -laatua ei ole aiemmin myyty EU-alueella, vaatii on sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralle siitä niin sanotun ensivalvonta-analyysin.

– Varsinkin hanaoluiden kanssa se on haaste, Lehtinen sanoo.

Ensivalvonta-analyysi vaatii laboratoriotutkimuksia. Pienillä panimoilla ei ole välttämättä ole omia laboratorioita tai halua maksaa tutkimuksista. Lehtisen myöskään maahantuojalle ei ole kannattavaa teettää tutkimuksia varsinkin jos tuontierä on pieni.

– Litrahinnasta tulee aika korkea, jos koko kustannuksen nivoo mukaan. Se on pienen erän takia myös prosessina järjettömän raskas, joten se käytännössä tulee hankaloittamaan erikoisuuksien tuomista Britanniasta, Lehtinen sanoo.

Joillakin brittipanimoilla on myös ollut ongelmia tottua uusiin asiakirjoihin ja käytäntöihin, joita EU-vientiin tarvitaan.

– Kaiken takominen britannialaisiin päihin on aina oma hankaluutensa, Lehtinen sanoo.

– Varsinkin 2000-luvun alkupuolella maahantuonti brittien kanssa tuntui vaikealta, koska he olivat niin tottuneita omaan common wealth -sisämarkkinaansa. Nyt tämä on tullut brexitin jälkeen tullut uudestaan haasteeksi. Onneksi tämä on muuttumassa uusien yrittäjien myötä.

Britannian ja EU:n väliin on noussut myös tulliraja. Vaikka oluesta ei tullimaksuja tarvitsekaan maksaa, lisää itse tarkastus jo kustannuksia.

– Näillä pakkasilla on tullut kuluja siitä, kun oluet on jouduttu viemään terminaaliin varastoon, etteivät ne jäädy, Lehtinen sanoo.

Koronaepidemia on sekin vaikeuttanut brittioluiden saatavuutta. Kun Britanniassa pubit ovat olleet kiinni, ei paikallisten panimoiden ole juuri kannattanut hanaoluita tuottaa.

Yleisesti ottaen brexit ei ole aiheuttanut kaupalle ja maahantuonnille ongelmia, kertoo johtava asiantuntija Janica Ylikarjula EK:sta.

– Joulukuussa kauppa Britannian kanssa kasvoi, kun tuotteita ostettiin varastoon varmuuden vuoksi, Ylikarjula kertoo.

– Sopimus saatiin sitten aikaan joulun alla, ja tammikuussa kauppa on nyt vähentynyt viime vuoteen verrattuna.

Ylikarjulan mukaan huolinta- ja logistiikka-alan yritykset ovat kuitenkin kertoneet puutteista tulliasiakirjoissa.

– Vain kymmenen prosenttia oli virheettömiä, Ylikarjula sanoo.

– Se kertoo siitä, että varsinkin pk-yrityksillä on ollut haasteita mukautua muutoksiin.

Ylikarjulan mukaan voi olla hyväkin, että koronan takia kauppaa käydään nyt tavallista vähemmän, sillä se antaa aikaa tottua uusiin käytäntöihin.

– Yrityksille tulee koko ajan uusia ohjeita. Vähitellen selviää, miten käytännössä toimitaan, Ylikarjula sanoo.