Brittioikeus: Uber-kuljettajat ovat työntekijöitä – yhtiölle luvassa korvausvaatimuksia

Britannian korkein oikeus päätti perjantaina, että kyytipalvelu Uberin kuljettajat ovat työntekijöitä eivätkä yrittäjiä.

Asiasta on kiistelty vuosia eri oikeusasteissa. Oikeus piti näin voimassa alempien oikeusasteiden päätökset.

– Tämä on ollut raastava neljä vuotta kestänyt taistelu, mutta se päättyi historialliseen voittoon. Oikeus piti voimassa kolmen alemman oikeusasteen päätökset ja oli samaa mieltä kuin me. Uber-kuljettajat ovat työntekijöitä, joilla on oikeus taukoihin sekä loma- ja minimipalkkaan, iloitsi GMB-ammattiliiton edustaja Mick Rix.

Uber ilmoitti noudattavansa oikeuden päätöstä.

– Olemme sitoutuneet tekemään enemmän, ja tulemme keskustelemaan kaikkien brittikuljettajiemme kanssa, jotta saamme selville heidän haluamansa muutokset, yhtiön lausunnossa sanottiin.

Myös GMB sanoi ottavansa yhteyttä niihin kuljettajiin, jotka ovat liiton jäseniä, jotta nämä voivat jättää Uberille mahdolliset korvausvaatimuksensa.