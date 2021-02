Junalippujen peruutuksia vain vähän THL:n suosituksen jälkeen – VR muuttaa muutosehtojaan

Jatkossa vain ensimmäinen muutos on maksullinen. Muutokset koskevat vain päiväjunia.

VR kertoo, että hiihtolomaviikon päiväjunissa on vielä hyvin tilaa.­

THL:n eilen lausuma suositus Uudeltamaalta muualle Suomeen suuntautuvan hiihtolomamatkailun välttämisestä ei ole näkynyt vielä VR:n lipunmyyntitilastoissa.

– Muutos- ja peruutuspyynnöt eivät ole kasvaneet dramaattisesti THL:n antaman suosituksen jälkeen, mutta lievää lisääntymistä on nähtävissä, VR:n viestintäpäällikkö Taina Kuitunen kertoo Taloussanomille sähköpostitse.

Junayhtiö on muuttanut muutosehtojaan siten, että ensimmäisen maksullisen muutoksen jälkeen seuraavat muutokset ovat maksuttomia.

Muutosehtojen muutos koskee vain päiväjunia, ei siis yöjunamatkustamista. THL:n suositus ei siis oikeuta toistaiseksi täysin maksuttomaan peruutukseen tai rahojen saamiseen takaisin.

Kuitusen mukaan VR kuitenkin tarkastelee jatkuvasti tilanteen ja peruutusten määrän kehittymistä.

Vilkkain matkustusajankohta Lappiin on Etelä-Suomen koulujen hiihtolomakausi. Vilkkainta on pohjoiseen päin suunnatessa tämän viikon torstaina, perjantaina ja lauantaina. Etelään vilkkain aika matkustaa on 26.2.–1.3.

Suosituimpien päivien yöjunavuoroista auto- ja makuupaikat on jo varattu täyteen. Makuu- ja autopaikkoja löytyy kuitenkin edelleen hyvin suosituimpien matkapäivien ulkopuolella, VR kertoo.

Yöjunien istumapaikat on varattu täyteen ainoastaan yksittäisessä Kolariin menevässä junassa. Päiväjunissa on Kuitusen mukaan edelleen hyvin tilaa matkustaa varsinkin suosituimpien lähtöaikojen ulkopuolella.. Päiväjunien suosituimmat reitit ovat Helsingistä Ouluun, Kuopioon ja Joensuuhun.

– Täysimpiin päiväjuniin hiihtoloman aikana on varattu noin 60 prosenttia paikoista.

Kuitunen painottaa, että VR on panostanut junamatkustamisen turvallisuuteen yli sadalla toimenpiteellä. Yhtiö toivoo matkustajiltaan maskien käyttämistä.

Selvityksen mukaan maskia käyttääkin jo neljä viidestä junamatkustajasta.