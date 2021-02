Nohon toimitusjohtaja kertoo, miksi ravintolayrittäjiä soittaa hänelle päivittäin

Surkeasta tilikaudesta kertoneen ravintolakonserni Noho Partnersin toimitusjohtaja vaatii ”oikeudenmukaisia ja oikein mitoitettuja täsmäiskuja”.

Torstaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suositti, että baarit, pubit ja yökerhot suljettaisiin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa mahdollisimman nopeasti ja pidettäisiin kiinni 14. maaliskuuta asti.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) mukaan nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista THL:n esittämiä ravintoloiden toimintarajoituksia Uudellamaalla.

– Kun vaikeita päätöksiä tehdään, olisi tärkeää, että ne ovat harkittuja, faktoihin perustuvia päätöksiä, joilla virus saadaan nujerrettua. Eikä sellaisia, joilla haetaan poliittisia irtopisteitä, ravintolayhtiö Noho Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström sanoo.

– Nyt kunnallisvaalien alla keskustelu populisoituu siihen vastakkainasetteluun, että lapset eivät saa harrastaa, mutta ravintoloissa saa käydä. Nyt kyseessä ovat iltapaikat, joista monet ovat jo kiinni.

Myös NoHon yökerhot ovat jo olleet kiinni lokakuusta lähtien, kuten myös suuri osa pubeista ja muista viihderavintoloista.

– Tällä THL:n suosituksella ei ole vaikutusta [ensimmäisen neljänneksen] tulokseen, mutta jos ruokaravintolat laitetaan kiinni, sillä on, Vikström sanoo.

– Meille isona yrityksenä tällä ei ole merkitystä paitsi niille ihmisille, jotka olivat vielä töissä. Yksityisyrittäjiin vaikutus on iso, vaikka niissäkin anniskelu loppuu jo nyt kello 22. Yöravintolat ovat jo kanveesissa.

Vikströmin mielestä yksin ravintola-alalle kohdistuvat rajoitukset eivät ole riittäviä. Jos tilanne on vakava, kerralla pitäisi laittaa laaja sulku myös muille aloille. Hän ihmettelee, miksi rajat yhä vuotavat ja rakennustyömaat voivat olla auki.

– Peräänkuulutan oikeudenmukaisia ja oikein mitoitettuja täsmäiskuja.

”Viimeinen kuolemanlaukaus”

Nohon suurin huoli on, jos hallitus kaavailee ruokaravintoloiden uudelleen sulkemista viime kevään tapaan. THL teki suosituksen itse, hallitukselle ja sosiaali- ja terveysministeriölle se tuli yllätyksenä.

Ravintoloiden sulkemista ei yleisen näkemyksen mukaan voi tehdä ilman valmiuslakia.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi tammikuun alussa MTV:lle, että hallituksen pohdinnassa oleva koronastrategian muutos voisi tarkoittaa esimerkiksi ravintoloiden sulkemista kokonaan.

– Ruokaravintoloiden sulkeminen olisi alalle se viimeinen kuolemanlaukaus, Vikström sanoo.

Ravintola-ala on kitkutellut lähes vuoden. Kesä toi helpotusta mutta pikkujoulukausi floppasi täysin. Kassat ovat Vikströmin mukaan nyt tyhjänä, ja ne arvonlisäverot jotka siirrettiin, ovat tulleet nyt maksettaviksi.

Myös viime vuoden ostolaskut tulevat maksuun alkuvuonna. Lisäksi konkurssisuoja poistui helmikuussa.

– Viime viikolla joka päivä tuli puhelu ravintolayrittäjältä, joka kysyi haluammeko tulla apuun ja ostaa paikan.

Velkaa paljon

Myös Nohon oma kassa tyhjeni viime keväänä, mutta yhtiö on saanut järjestettyä uuden viiden vuoden rahoituksen. Nettovelkaantumisaste on noussut sen seurauksena 75,9 prosentista 192:een (ilman IFRS 16 -vaikutusta).

Koko vuoden liikevaihto syöksyi ja liiketulos laski 23,9 miljoonaa euroa tappiolle 30,6 miljoonan euron voitolta, yhtiö kertoi tänään.

Tasetta vahvistavat Nohon omistamat Eezyn osakkeet, joita on yli 40 miljoonan euron arvosta, joita se voi panna myyntiin, jos tilanne vielä pahenee.

Vikströmin mukaan yhtiön ruokaravintoloissa, joita on yli sata, tartuntoja on maaliskuusta lähtien ollut kuusi kappaletta. Iltapaikkojen osalta tapauksia on myös yksittäisiä. Varmuudella näiden tartuntapaikkaa ei ole voitu selvittää.