MaRan Lappi torjuu THL:n suositukset: ”Hyvin hämmästyttäviä ehdotuksia”

Nykyinen tartuntatautilaki ei salli esitettyä kuukauden sulkukäskyä baareille ja yökerhoille.

Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö MaRa ei hyväksy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksia, että pääkaupunkiseudulla pitäisi ottaa käyttöön entistä tiukemmat koronarajoitukset. Esitys ei ole nykyisen lainsäädännön mukaan edes mahdollinen toteuttaa, järjestöstä sanotaan.

Yllä olevalla videolla THL:n tilannekatsaus koronatilanteesta Suomessa.

– Ne ovat hyvin hämmästyttäviä ehdotuksia, sanoi toimitusjohtaja Timo Lappi STT:lle.

Lapin mukaan ravitsemisliikkeistä lähteneiden tartuntojen määrillä voi mitenkään perustella suositusta, että baarit ja yökerhot pitäisi sulkea pääkaupunkiseudulla kokonaan kuukaudeksi.

– Niillä kuvioilla, mitä THL esitteli, ei voi mitenkään perustella tällaisia toimia. Ravitsemisliikkeistä on lähtenyt edelleenkin erittäin vähän tartuntoja liikkeelle ja ne, jotka ovat lähteneet, ovat lähteneet muutamista yökerhoyrityksistä. Jo nykylain perusteella, jos yritykset toimivat vastuuttomasti, ne voidaan sulkea enintään kuukaudeksi, Lappi sanoo.

Lisäksi tartuntatautilaki ei nykyisellään edes salli sitä, että ravintolat voitaisiin sulkea kuten THL suosittelee, Lappi toteaa.

– Kyllä THL:lläkin pitäisi olla tiedossa, että voimassa oleva laki ei salli sitä. Siellä on perustuslakivaliokunnan vaatimuksesta erittäin tiukasti määritelty se, että millä tavalla ravintolatoimintaa voidaan rajoittaa. Se, että viranomainen esittää tuollaista asiaa, joka ei ole viranomaistoimin mahdollista, on todella hämmentävää. En ymmärrä ollenkaan tätä heidän kannanottoaan.

Suositukset ovat herättäneet paljon hämmennystä ja saaneet monet jäsenyritykset ottamaan MaRaan yhteyttä, Lappi kertoo.

– Me olemme todenneet heille, että tästä THL:n kannasta ei tarvitse välittää.

THL suositteli myös koulujen ensi viikolla alkavan talvilomakauden edellä, että pääkaupunkiseudun asukkaat välttäisivät matkustamista oman alueen ulkopuolelle kuukauden ajan.

– Ei tällekään ole mitään perusteita, kun vain noudatetaan niitä ohjeita ja käyttäydytään terveysturvallisesti.

Alan ihmisillä on vaikeuksia jo ennestään

Kovia kokeneella matkailu- ja ravintola-alalla on hyvin vaikea tilanne jo ennestään.

– THL on irtautunut tästä arjesta kokonaan. Ravintola-alan yrittäjät ja ravintoloiden työntekijät ovat tällä hetkellä erittäin kriittisessä taloudellisessa tilanteessa. Monella yrittäjällä on menossa paitsi yritys niin myös henkilökohtainen omaisuus ja terveys. Samalla on valtava huoli omista työntekijöistä, miten he selviävät. Tällainen tilanne, että suljettaisiin ravintolat kevyin perustein on helppo esittää, mutta voisi vähän harkita näitä esityksiä tehtäessä, että minkälaista kärsimystä nykyisetkin rajoitukset aiheuttavat alan yrittäjille ja työntekijöille.

Lappi toivoi THL:n toimivan vastuullisesti, koska suositukset voivat pelottaa osan asiakkaista pois ravintoloista ja hotelleista.

– Kaikki tällaiset lausunnot aiheuttavat valtavasti epätietoisuutta meidän jäsenissä ja asiakkaissa.