Finnairilla riittää kassassa rahaa, vaikka lennot pysyisivät vähissä yli vuoden – ”Se on edelleen terve luku”

Finnairin kassa on yhä vahva, ja kestää koronakriisin pitkittymisenkin, yhtiön toimitusjohtaja Topi Manner sanoo.

Lentoyhtiö Finnairin loppuvuosi sujui odotettua hieman paremmissa merkeissä.

Yhtiö on onnistunut pienentämään päiväkohtaisia tappioitaan aiemmasta 2 miljoonasta eurosta noin 1,8 miljoonaan euroon, yhtiön toimitusjohtaja Topi Manner kertoi tiedotustilaisuudessa torstaina.

Finnair kertoi tänään tehneensä loka–joulukuussa 163 miljoonan euron vertailukelpoisen liiketappion.

Varsinainen liiketappio oli alle 15 miljoonaa euroa, koska Finnair teki lähes 133 miljoonan euron eläkesäätiön etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin liittyvän kertakirjauksen.

– Olosuhteisiin nähden rajallinen tilikauden tappio viimeisellä vuosineljänneksellä oli kyllä helpotus, Manner sanoi.

Finnair on keskittynyt pitämään huolta kassastaan ja oman pääoman riittävyydestä, jotta se selviäisi pandemian yli mahdollisimman vähin vaurioin.

Yhtiö on karsinut reippaasti kulujaan sekä hankkinut noin 2,2 miljardin euron rahoituksen, joka sisältää muun muassa 500 miljoonan euron osakeannin viime kesänä.

Ennen koronakriisin iskemistä Finnairin kassassa oli 953 miljoonaa euroa, ja viime vuoden lopussa kassassa oli 824 miljoonaa euroa. Luku ei sisällä 400 miljoonan euron hybridilainaa, jota yhtiö valmistelee pääomistajansa Suomen valtion kanssa.

– Se on edelleen erittäin terve luku, ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että vaikka Finnair lentäisi erittäin vähän tulevan yli 12 kuukauden aikana, siitä huolimatta meidän kassavaramme riittävät, Manner sanoi.

Yhtiön omavaraisuusaste säilyi käytännössä ennallaan, mikä Mannerin mukaan on poikkeuksellista toimialalla.

– Se on yksi keskeisistä syistä siihen, minkä takia me voimme sanoa, että meillä on polku yli pandemian ja olemme terveessä taloudellisessa tilanteessa.

Toissa vuoteen verrattuna Finnair pienensi viime vuonna kustannuksiaan 1,5 miljardilla eurolla, josta 450 miljoonaa euroa tuli polttoainelaskun pienenemisestä. Yli miljardi euroa tuli kuitenkin Mannerin mukaan muista kulueristä.

– Joka ikinen euro on ollut tarpeellinen tilanteen vakauttamiseksi.

Yksi vuoden yllätyksistä oli Mannerille se, että Finnairin osakkeenomistajien määrä yli kolminkertaistui vuoden aikana runsaasta 27 000:sta yli 85 000:n, eli yhtiö on noussut kymmenen omistetuimman yhtiön joukkoon Suomessa.

– Meidän näkökulmastamme se kertoo siitä, että erityisesti suomalaiset yksityishenkilöt, jotka ovat tämän nousun takana, luottavat Finnairiin ja luottavat Finnairin tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

Loppuvuonna yhtiö lensi keskimäärin 70 lentoa päivässä, mikä on kahdeksan prosenttia vuodentakaisesta matkustajamäärästä.

Matkustajaliikennettä oli lähinnä kotimaassa ja lähialueilla. Käyttöasteet olivat lähimpänä normaalia lennoilla Kittilään, Ivaloon, Rovaniemelle, Ouluun ja Kuusamoon. Tosin kapasiteettikin on ollut normaalia vähäisempää näihinkin kohteisiin.

Finnairin liikevaihdosta yli puolet tuli rahdista, ja rahtilennot ovat hintojen nousun takia olleet kannattavia. Viime vuonna yhtiö teki 1 300 pelkästään rahtia kuljettanutta lentoa.

Manner arvioi, että sitten, kun matkustajaliikenne palautuu lähemmäksi normaalia, myös rahdin hinnat normalisoituvat ja siirtyvät matkustajaliikenteen ruumaan kuljetettaviksi.